JCDecaux : Déclaration mensuelle d’actions et de droits de vote au 31 12 2025

JCDecaux SE

Société Européenne à Directoire et Conseil de Surveillance

Au capital de 3.264.372,84 €

Siège Social : 17, rue Soyer - 92200 Neuilly-sur-Seine (France)

307 570 747 RCS Nanterre

Déclaration mensuelle d’actions et de droits de vote

En application de l’article L.233-8 II du Code de commerce et de l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

Date



Nombre d’actions

composant le capital



Nombre de droits de vote théoriques (1) exerçables (2) 31/12/2025 214 128 663 214 128 663 213 039 988

(1) Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, nombre calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

(2) Nombre calculé « net » des actions privées de droits de vote.

