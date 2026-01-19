JCDecaux : Déclaration mensuelle d’actions et de droits de vote au 31 12 2025

 JCDecaux SE
Société Européenne à Directoire et Conseil de Surveillance
Au capital de 3.264.372,84 €
Siège Social : 17, rue Soyer - 92200 Neuilly-sur-Seine (France)
307 570 747 RCS Nanterre

Déclaration mensuelle d’actions et de droits de vote

En application de l’article L.233-8 II du Code de commerce et de l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

Date

 		Nombre d’actions
composant le capital

 		Nombre de droits de vote
théoriques (1)exerçables (2)
31/12/2025214 128 663214 128 663213 039 988

(1) Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, nombre calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

(2) Nombre calculé « net » des actions privées de droits de vote.

