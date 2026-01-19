Communiqué de presse



Atos reconnu comme leader dans le Provider Lens® 2025 d’ISG pour les services d'analytique avancée et d'IA

Paris, France, 19 janvier 2026 – Atos, un leader mondial de la transformation digitale accélérée par l’IA, a été positionné comme leader dans le rapport ISG Provider Lens® Advanced Analytics and AI Services 2025 en Europe et aux États-Unis.

Le rapport évalue les intégrateurs de services qui appliquent des techniques scientifiques et des technologies avancées, telles que l'IA et le ML, permettant aux entreprises de moderniser les écosystèmes de données et de BI grâce à une gouvernance intégrée des données, unifiant ainsi leur compréhension global pour améliorer la prise de décision et réaliser leur transformation avec une qualité, une sécurité et une conformité accrues.

Atos a été reconnu par l'ISG dans les quadrants suivants :

Data Science et services d'IA pour les grandes entreprises

Approche IA Factory : Atos accélère l'adoption de l'IA en entreprise grâce à la plateforme Atos Polaris AI, en supportant tout le cycle d’apprentissage automatique et en permettant le développement d’agents autonomes pour les flux de travail métier. L'évaluation de l’état de préparation IA guide la transformation pour une IA responsable.

: Atos accélère l'adoption de l'IA en entreprise grâce à la plateforme Atos Polaris AI, en supportant tout le cycle d’apprentissage automatique et en permettant le développement d’agents autonomes pour les flux de travail métier. L'évaluation de l’état de préparation IA guide la transformation pour une IA responsable. Intégration de l'IA et de l'IoT : la solution « jumeau numérique » d'Atos offre une visibilité en temps réel des actifs et des processus, combinant IoT, données issues de capteurs et visualisation 3D pour des opérations proactives dans la production, l'énergie et la logistique.

: la solution « jumeau numérique » d'Atos offre une visibilité en temps réel des actifs et des processus, combinant IoT, données issues de capteurs et visualisation 3D pour des opérations proactives dans la production, l'énergie et la logistique. Accélération de la transformation des entreprises : les accélérateurs GenAI et la boîte à outils de prompts simplifient le développement d'applications LLM, tandis que les workflows MLOps et GenOps rendent la performance opérationnelle transparente et cohérente pour les besoins de l'entreprise.

: les accélérateurs GenAI et la boîte à outils de prompts simplifient le développement d'applications LLM, tandis que les workflows MLOps et GenOps rendent la performance opérationnelle transparente et cohérente pour les besoins de l'entreprise. IA appliquée : Atos intègre l'IA dans des secteurs réglementés et complexes en utilisant des cadres personnalisés qui répondent aux besoins de conformité et améliorent la gestion des risques.

: Atos intègre l'IA dans des secteurs réglementés et complexes en utilisant des cadres personnalisés qui répondent aux besoins de conformité et améliorent la gestion des risques. Intégration évolutive depuis les données vers l'analyse : la plateforme Atos Polaris AI et le cadre GUIDE intègrent la modernisation des données avec la parties analytique, permettant un cycle de vie unifié des données vers l'IA, aidant les organisations à passer de systèmes BI isolés à une intelligence décisionnelle avancée.





Services de modernisation des données et de l'analytique — Grandes entreprises

Modernisation des données propulsée par l'IA : Atos aide les organisations se centrer sur les données en modernisant l'ensemble du cycle de vie des données — stratégie, architecture, ingénierie, gouvernance, qualité, visualisation et opérations — ce qui entraîne des coûts plus bas, un meilleur accès aux données et une intelligence en temps réel.

Atos aide les organisations se centrer sur les données en modernisant l'ensemble du cycle de vie des données — stratégie, architecture, ingénierie, gouvernance, qualité, visualisation et opérations — ce qui entraîne des coûts plus bas, un meilleur accès aux données et une intelligence en temps réel. Écosystème de données centré sur la gouvernance : La philosophie de modernisation dirigée par la gouvernance d'Atos et ses programmes de gestion des données intègrent des modèles de gouvernance alignés sur la DAMA, garantissant l'application des procédures, le contrôle d'accès basé sur les rôles et un suivi complet des actions.

La philosophie de modernisation dirigée par la gouvernance d'Atos et ses programmes de gestion des données intègrent des modèles de gouvernance alignés sur la DAMA, garantissant l'application des procédures, le contrôle d'accès basé sur les rôles et un suivi complet des actions. Surveillance de la conformité pilotée par l'IA : Atos utilise l'IA pour faire respecter l'accès en fonction des autorisations d’accès, automatiser la gouvernance en se basant sur les procédures et surveiller la conformité réglementaire, alignant la cybersécurité avec la gestion stratégique des risques.

Atos utilise l'IA pour faire respecter l'accès en fonction des autorisations d’accès, automatiser la gouvernance en se basant sur les procédures et surveiller la conformité réglementaire, alignant la cybersécurité avec la gestion stratégique des risques. Les données en tant que produit : les architectures intelligentes Data-mesh et Data-Fabric d'Atos démocratisent les données, proposent des produits axés sur les différents domaines avec une gouvernance fédérée, et consolident les données pour une prise de décision à valeur ajoutée et unifiée.

les architectures intelligentes Data-mesh et Data-Fabric d'Atos démocratisent les données, proposent des produits axés sur les différents domaines avec une gouvernance fédérée, et consolident les données pour une prise de décision à valeur ajoutée et unifiée. Intégration des métadonnées, de l’historique et de la qualité des données : Atos renforce la valeur de la modernisation en intégrant étroitement le catalogage des métadonnées, la visualisation de l’historique et le contrôle de la qualité, alignant ainsi les résultats de la modernisation avec les objectifs de fiabilité des données à l'échelle de l'entreprise.





L'ISG identifie dans son rapport, à travers les catégories et régions, des atouts transverses d'Atos dans les domaines suivants :

Architecture de modernisation structurée:





Atos utilise un plan de modernisation unifié qui permet une intégration plus rapide des données et une intégration par étape entre environnements, créant ainsi une base évolutive pour l'analytique.

Approche IA Factory





En intelligence artificielle, Atos se distingue par son expertise en IA agentique, NLP, analyse prédictive et IA responsable. La plateforme Atos Polaris AI et l'approche « AI Factory » accélèrent l'adoption de l'IA, tandis que l'intégration de l'IA et de l'IoT permet la création de jumeaux numériques pour une meilleure visibilité opérationnelle et une meilleure réactivité dans les secteurs industriels.

Piloter une IA responsable à grande échelle





Atos propose des services et solutions de gestion des données et d'IA qui aident les organisations à stimuler la croissance et à évoluer grâce à l'IA – de manière sécurisée, rapide et responsable. Grâce à des cas d'utilisation d'IA prédéfinis et prêts à la production, des investissements dans la recherche en IA agentique et son approche AI Factory, Atos permet un développement, un déploiement et une mise à l'échelle rapides de solutions d'IA responsables de niveau entreprise.

Position forte en Europe et aux États-Unis





ISG reconnaît Atos pour sa forte capacité à aider les entreprises à opérationnaliser l'IA et à moderniser à grande échelle les ensembles de données en l'Europe et aux États-Unis. En Europe en particulier, l'ISG met en avant les capacités « jumeaux numériques » d'Atos intégrant l'IA et l'IoT pour une intelligence opérationnelle en temps réel. Aux États-Unis, ISG reconnaît Atos pour son approche structurée de modernisation, sa maturité MLOps, ainsi que sa gestion solide des métadonnées, de l’historique et de qualité des données.

« Atos se distingue par sa capacité à moderniser des écosystèmes de données complexes et à industrialiser l'IA, soutenue par une forte expertise contextuelle et des ressources propriétaires. Son accent sur l'IA responsable, le cloud souverain et les modèles sectoriels permet aux entreprises de construire des modèles opérationnels intelligents, résilients et axés sur les données », a déclaré Saravanan M S, Senior Lead Analyst chez ISG.

« Particulièrement sur le marché américain, Atos démontre une approche forte, axée sur la gouvernance, en matière d'analytique avancée et d'IA, combinant une modernisation profonde avec une ingénierie et une automatisation robuste du modèle. Ses cadres Atos Polaris AI Platform et AI Factory reflètent un investissement soutenu dans des architectures hybrides évolutives qui équilibrent conformité et innovation, renforçant le leadership d'Atos en matière de modernisation des entreprises », a ajouté Gowtham Sampath, directeur adjoint et analyste principal chez ISG.

« Cette reconnaissance témoigne de notre capacité à permettre à nos clients à l'échelle mondiale d'accélérer leur adoption de l'IA grâce à notre large et compétitive gamme de services, allant de la modernisation des données à l'échelle des entreprises jusqu’aux capacités de transformation dirigées par l'IA. Cette reconnaissance souligne également notre force d'innovation pour fournir des solutions évolutives, responsables et fiables qui répondent aux défis métier spécifiques à l'industrie », a déclaré Narendra Naidu, responsable mondial des données et de l'IA chez Atos.

Pour accéder aux rapports gratuits pour l'Europe et les États-Unis, veuillez utiliser les liens ci-dessous.

ISG Provider Lens® 2025 pour les services d'analytique avancée et d'IA en Europe

Objectif® ISG Provider 2025 pour les services d'analytique avancée et d'IA aux États-Unis

Découvrez comment Atos propose des analyses avancées, la modernisation des données et la transformation menée par l'IA.

À propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 67 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 10 milliards d’euros. Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Laurent Massicot | laurent.massicot@atos.net |

