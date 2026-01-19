|Flokkur
|RIKV 26 0715
|Greiðslu-og uppgjörsdagur
|21.01.2026
|Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.)
|31.590
|Samþykkt (verð / flatir vextir)
|96,596
|/
|7,249
|Fjöldi innsendra tilboða
|29
|Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.)
|58.850
|Fjöldi samþykktra tilboða
|18
|Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu
|18
|Lægsta úthlutaða verð / Hæstu úthlutuðu flötu vextir
|96,596
|/
|7,249
|Hæsta úthlutaða verð / Lægstu úthlutuðu flötu vextir
|96,664
|/
|7,099
|Lægsta verð / Hæstu flötu vextir úthlutaðir að fullu
|96,596
|/
|7,249
|Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / flatir vextir)
|96,619
|/
|7,199
|Besta tilboð (verð / flatir vextir)
|96,664
|/
|7,099
|Versta tilboð (verð / flatir vextir)
|96,505
|/
|7,450
|Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / flatir vextir)
|96,586
|/
|7,271
|Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.)
|100,00 %
|Boðhlutfall
|1,86
Niðurstöður í útboði ríkisvíxla - RIKV 26 0715
| Source: Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins
