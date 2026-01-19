Niðurstöður í útboði ríkisvíxla - RIKV 26 0715

Flokkur RIKV 26 0715
Greiðslu-og uppgjörsdagur 21.01.2026
Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.) 31.590
Samþykkt (verð / flatir vextir) 96,596/7,249
Fjöldi innsendra tilboða 29
Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.) 58.850
Fjöldi samþykktra tilboða 18
Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu 18
Lægsta úthlutaða verð / Hæstu úthlutuðu flötu vextir 96,596/7,249
Hæsta úthlutaða verð / Lægstu úthlutuðu flötu vextir 96,664/7,099
Lægsta verð / Hæstu flötu vextir úthlutaðir að fullu 96,596/7,249
Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / flatir vextir) 96,619/7,199
Besta tilboð (verð / flatir vextir) 96,664/7,099
Versta tilboð (verð / flatir vextir) 96,505/7,450
Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / flatir vextir) 96,586/7,271
Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.) 100,00 %
Boðhlutfall 1,86

