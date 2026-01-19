Iniciativa de Ano Novo de 2026 Vincula Atividade de Negociação aos Níveis de Probabilidade de Recompensa Dinâmica

SÃO PAULO, Jan. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (“EBC”) anuncia o lançamento do seu 2026 New Year Deposit Lucky Draw, uma campanha tática de 12 de janeiro a 13 de fevereiro de 2026. Aberta a clientes elegíveis no Brasil, esta iniciativa marca uma mudança de modelos de incentivos estáticos para uma estrutura dinâmica e orientada por volume. Ao vincular os níveis de bilhetes diretamente ao volume de negociação válido (lotes fechados), o sistema viabiliza que os participantes influenciem sua probabilidade de recompensa por meio da atividade do mercado, apoiada por uma interface de rastreamento totalmente digital.

Progressão de Camada com Base em Volume

A estrutura da campanha separa a elegibilidade da entrada do potencial de recompensa. Os participantes obtêm bilhetes de entrada com base em depósitos líquidos válidos cumulativos, com um bilhete emitido para cada US$ 200 de depósito líquido válido cumulativo, limitado a 20 bilhetes por usuário. A característica definidora desta campanha é a mecânica de “upgrade”. Enquanto os clientes executam negociações, seus bilhetes existentes se movem automaticamente por cinco níveis de status distintos: Bronze, Prata, Ouro, Platina e Diamante. A progressão é determinada pelo volume de lote fechado agregado.

Localização Regional de Recompensas

A premiação foi selecionada para refletir as preferências específicas dos consumidores no Brasil. Embora as recompensas de primeira linha incluam tecnologia de consumo global, como o iPhone 17 Pro Max e o iPad 11", os níveis de suporte apresentam benefícios digitais localizados, incluindo cartões de presente virtual Visa.

Cronograma e Conclusão da Campanha

A campanha se encerra em 13 de fevereiro de 2026. Todos os pedidos de resgate de prêmios enviados fora da janela da campanha serão rejeitados. Após o envio de pedido de resgate, um processo de verificação é conduzido, normalmente levando de um a cinco dias úteis. Uma vez aprovado, o envio dos prêmios físicos e digitais deve ocorrer dentro de 30 dias úteis. Os participantes são aconselhados a monitorar o módulo "Registros de Prêmios" para acompanhar as atualizações em relação aos pedidos de resgate.

Para se inscrever na campanha, visite: https://ebcbr.com/lucky-draw2026/pt?bid=682vdq

Isenção de responsabilidade: Este material é para fins de informação e não é uma recomendação ou conselho do EBC Financial Group e de todas as suas entidades ("EBC"). Trading Forex and Contracts for Difference (CFDs) na margem acarreta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. As perdas podem exceder seus depósitos. Antes de negociar, você deve analisar cuidadosamente seus objetivos de negociação, nível de experiência e apetite ao risco, e consultar um consultor financeiro independente, se necessário. Estatísticas ou desempenho de investimento passados não são uma garantia de desempenho futuro. O EBC não é responsável por quaisquer danos decorrentes da confiança nessas informações.

Sobre o EBC Financial Group

Fundado no conceituado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é uma marca global conhecida por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Por meio de suas entidades regulamentas localizadas em centros financeiros proeminentes, como Reino Unido, Ilhas Cayman, Mauritius e muitos outros, o EBC viabiliza que investidores de varejo, profissionais e institucionais tenham acesso à amplas oportunidades de mercados e de trading globais, inclusive de moedas, commodities, ações e índices.

Reconhecido com várias premiações, o EBC está comprometido em manter os padrões éticos. Suas subsidiárias são licenciadas e regulamentadas em suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido, o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd e o EBC Asset Management Pty Ltd são regulados pela Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC); o EBC Financial (MU) Ltd é autorizado e regulado pela Financial Services Commission Mauritius (FSC); EBC Financial Group SA (Pty) Ltd é autorizado e regulado pela Financial Sector Conduct Authority (FSCA).

O EBC conta com uma equipe de veteranos do setor com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. O grupo tem experiência com os principais ciclos econômicos, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço em 2015 até as convulsões do mercado da pandemia de COVID-19. O EBC defende uma cultura na qual a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são fundamentais, garantindo que todo o envolvimento dos investidores seja tratado com a máxima seriedade que merece.

Como Parceiro Oficial de Câmbio do FC Barcelona, o EBC oferece serviços especializados em regiões como Ásia, LATAM, Oriente Médio, África e Oceania. Por meio da sua parceria com a United to Beat Malaria (Unidos para Combater a Malária), a empresa contribui para iniciativas globais de saúde. O EBC também apoia a série de engajamentos públicos "What Economists Really Do" (O que os economistas realmente fazem) do Department of Economics da Oxford University, ajudando a desmistificar a economia e sua aplicação aos principais desafios sociais para aumentar a sua compreensão e o diálogo do público.

https://www.ebc.com/

Contato com a Mídia:

Saiful Shamsudin

Executiva Global de RP

saiful.shamsudin@ebc.com

Aldric Tinker Toyad

Líder Global de RP

aldric.tinker@ebc.com