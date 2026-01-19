Forvarsel om årsresultat 2025 samt guidance for 2026

Herlev 19 januar 2026

Selskabsmeddelelse 3/2026

Foreløbigt resultat under målsætning i 2025:

Bestyrelsen har gennemgået det foreløbigt opgjorte ureviderede regnskab for 2025, og har på den baggrund besluttet, at udsende denne foreløbige orientering om det forventede resultat i forlængelse af seneste meddelelse af 19. november 2025 (44/25), hvor selskabet nedjusterede sin årlige målsætning om en gennemsnitlig egenkapitalforrentning på 10-15% efter skat, med udgangspunkt i selskabets foreløbige resultat ved udgangen af oktober 2025.

Det foreløbige resultat efter skat for 2025 forventes at blive i niveauet DKK 7 mio. efter skat inklusive en nedskrivning af selskabets skatteaktiv på DKK 4 mio. samt en positiv værdiregulering på selskabets 5 ejendomme med DKK 500.000.

Selskabets havde i sin seneste reviderede guidance fra 19 november 2025 forventet et resultat efter skat imellem DKK 4-8 mio. (44/2025).

Selskabets egenkapital ultimo 2025 forventes i niveauet DKK 195 mio. svarende til en egenkapitalforrentning på 3,6% for 2025 samt en indre værdi ultimo perioden på 4,46 (Udvandet indre værdi 4,40).

Forventninger til 2026:

Selskabet forventer i 2026 at forrente sin primo egenkapital med 10-15% svarende til en efter-skat indtjening i niveau DKK 19 - 28 mio. Selskabets langsigtede målsætning er uændret at forrente egenkapitalen med gennemsnitligt 10-15% årligt baseret på selskabets investeringer i ejendomme, obligationer og kapitalandele. Denne forventning er opbygget på en forventning om, at selskabet vil skabe en nettoindtjening på sine 5 ejendomme (med NPV værdireguleringer) i niveauet DKK 13,5 mio., en nettoindtjening på kreditobligationer i niveauet DKK 6,3 mio. svarende til et afkast på 9% af en samlet vægtet portefølje på DKK 70 mio. samt en nettoindtjening på DKK 4,5 mio. på kapitalandele svarende til et afkast på 9% af en samlet vægtet eksponering på DKK 50 mio. over året samt et overskud på selskabets pantebreve i niveauet DKK 1 mio. baseret på et samlet ultimo udlån på DKK 60 mio. De samlede omkostninger for selskabet ligger i niveauet på DKK 3,5 – 4,0 mio.

I ovenstående afkastmål forventer selskabet ikke at aktivere mere på sit skatteaktiv i 2026. Afkastet vil variere fra år til år, da der vil være markedsudsving på selskabets aktier, kreditobligationer samt årlige reguleringer på ejendommene og selskabets skatteaktiv.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kontakt:

Evt. henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til CEO Michael Hove på telefon 28 12 66 09.

Om SIG:

SIG er noteret på Nasdaq Copenhagens hovedbørs, og ejes af ca. 1400 aktionærer. Selskabet investerer i ejendomme, kreditobligationer, pantebreve samt kapitalandele. Selskabet har en aktiv tilgang til alle sine investeringer, som er nøje udvalgt efter en grunding screening, investeringsindstilling og endelig godkendelse i bestyrelsen. Ledelsen/bestyrelsen foretager løbende en aktiv allokering af sin egenkapital ift. ønsket om en risikospredning både i aktivklasser samt indenfor den enkelte aktivklasse.

Selskabets målsætning er at forrente egenkapitalen med gennemsnitligt 10-15% årligt, baseret på selskabets investeringer i ejendomme, kreditobligationer, pantebreve og kapitalandele. Afkastet vil variere fra år til år, da der vil være udsving i selskabernes værdi samt årlige reguleringer på ejendommene.

Vedhæftet fil