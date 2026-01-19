CUKTECH Melancarkan Stesen Pengecasan 30 Ultra di Malaysia, Mentakrifkan Semula Pengalaman Pengecasan Desktop

KUALA LUMPUR, Malaysia, Jan. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CUKTECH telah mengumumkan pelancaran rasmi produk andalannya, Stesen Pengecasan CUKTECH 30 Ultra, yang akan tiba di Malaysia pada pukul 8:00 malam, 16 Januari 2026, melalui kedai rasmi Shopee dan Lazada. Berharga RM429, peranti ini akan debut dengan tawaran pengenalan khas pada harga RM383. Ini menandakan pengecas desktop pertama CUKTECH di pasaran Malaysia, sekaligus mengembangkan portfolio jenama tersebut melangkaui power bank mudah alih dan menandakan fasa strategi baharu untuk jenama itu.



Terasnya, CUKTECH 30 Ultra mempunyai sistem pengecasan desktop DC 300W, menghantar sehingga 300W melalui satu port DC – cukup berkuasa untuk menyokong sepenuhnya komputer riba permainan seperti siri Lenovo Legion. Stesen ini juga dilengkapi pelbagai port: C1 (140W), C2 (140W), C3 (44W), dan USB-A (22.5W), menyediakan pengecasan pelbagai peranti untuk senario kerja, penciptaan, dan hiburan.

Dikuasakan oleh teknologi proprietari ADC 2.0 CUKTECH, peranti ini menyokong 13 protokol pengecasan pantas utama, termasuk PD 3.1 140W, PPS 100W, dan Xiaomi 120W HyperCharge, memastikan keserasian meluas dengan komputer riba, tablet dan telefon pintar pelbagai jenama. Algoritma pengagihan kuasa pintarnya menguruskan output secara dinamik untuk mengelakkan gangguan dan mengekalkan pengalaman pengecasan yang lancar dan stabil.

CUKTECH 30 Ultra turut menonjol dengan paparan "All-View" 1.83 inci, yang menyediakan data masa nyata seperti jumlah keluaran kuasa, penggunaan port individu, suhu, dan lengkung kuasa. Pakej ini termasuk pendakap boleh laras magnet yang menawarkan sudut pandangan 10°, meningkatkan keselamatan dan keselesaan dalam persediaan desktop.

Sebagai pengecas desktop pertama CUKTECH di Malaysia, CUKTECH 30 Ultra telah direka dengan teliti dengan mengambil kira senario kehidupan sebenar pengguna tempatan, seperti ruang kerja padat, perjalanan komuter yang panjang, dan persekitaran kerja pelbagai bahasa. Ia bertujuan untuk menyediakan penyelesaian pengecasan desktop yang lebih kemas dan cekap, membantu pengguna beralih dengan lancar antara pembelajaran, kerja dan hiburan. Jenama ini kekal komited untuk mendengar maklum balas pengguna Malaysia dan akan menggabungkan lebih banyak pertimbangan setempat dalam produk dan perkhidmatan masa depan, memberikan pengalaman pengecasan yang konsisten dan boleh dipercayai untuk komuniti tempatan.

