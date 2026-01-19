Storaktionærmeddelelse i henhold til Lov om kapitalmarkeder

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange        
Øvrige interessenter

Dato    19. januar 2026


Storaktionærmeddelelse i henhold til Lov om kapitalmarkeder 

Ringkjøbing Landbobank har dags dato modtaget meddelelse fra Nordflint Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S, Danmark, om, at Nordflint Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S pr. 14. januar 2026 direkte og indirekte råder over under 5% af de samlede stemmerettigheder og selskabskapitalen i Ringkjøbing Landbobank.


Venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

