Dato 19. januar 2026





Storaktionærmeddelelse i henhold til Lov om kapitalmarkeder

Ringkjøbing Landbobank har dags dato modtaget meddelelse fra Nordflint Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S, Danmark, om, at Nordflint Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S pr. 14. januar 2026 direkte og indirekte råder over under 5% af de samlede stemmerettigheder og selskabskapitalen i Ringkjøbing Landbobank.







