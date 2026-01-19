Kvika banki hf.: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í viku 3 keypti Kvika banki hf. („Kvika“ eða „bankinn“) 2.600.000 eigin hluti að kaupverði 51.157.500 kr. eins og nánar er greint frá hér á eftir:
|Dagsetning
|Tími
|Keyptir hlutir
|Viðskiptaverð (gengi)
|Kaupverð
|16.1.2026
|09:50:53
|1.000.000
|19,73
|19.725.000
|16.1.2026
|13:43:43
|800.000
|19,65
|15.720.000
|16.1.2026
|14:42:06
|500.000
|19,65
|9.825.000
|16.1.2026
|15:03:51
|300.000
|19,63
|5.887.500
|Samtals
|2.600.000
|51.157.500
Um er að ræða viðskipti bankans í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 22. maí 2025 og er gerð í samræmi við heimild hluthafafundar Kviku þann 21. mars 2024 og endurnýjuð á aðalfundi Kviku þann 26 Mars 2025. Gert var hlé á endurkaupaáætlun sbr. tilkynningu þann 07.07.2025 og hún endurvakin sbr. tilkynningu þann 15.01.2026.
Kvika hefur nú keypt samtals 82.400.000 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 1,779% af útgefnum hlutum í félaginu. Nemur heildarkaupverð þeirra 1.425.950.000 kr. Eftir kaupin eru eigin hlutir Kviku samtals 216.810.410 hlutir eða sem nemur 4,682% af útgefnum hlutum í félaginu.
Endurkaup samkvæmt áætluninni munu nema að hámarki 2.500.000.000 að kaupvirði en aldrei fleiri hluti en 236.409.591.
Endurkaupaáætlunin er í gildi frá 22. maí 2025 til aðalfundar Kviku á árinu 2026 nema hámarks kaupvirði verði náð fyrir þann tíma.
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar skal vera í samræmi við lög. þ.m.t. lög um hlutafélög nr. 2/1995, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik (MAR) nr. 596/2014 sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnar ESB (EU) 2016/1052 frá 8. mars 2016. sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021 sem tóku gildi á Íslandi 1. september 2021.
Nánari upplýsingar veita fjárfestatengsl Kviku á netfanginu fjarfestatengsl@kvika.is