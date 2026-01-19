Dynacor dépasse ses prévisions de ventes et de production pour 2025 et présente ses perspectives pour 2026

MONTRÉAL, 19 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Dynacor inc. (TSX : DNG) (« Dynacor » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer ses résultats d'exploitation préliminaires pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice 2025, ainsi que ses perspectives pour 2026. Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars américains.

Jean Martineau, président et chef de la direction, a déclaré : « La forte production de 32 838 onces d’or équivalentes au quatrième trimestre de 2025 a contribué à une nouvelle année record en termes de ventes, tout en dépassant nos prévisions de production annuelles révisées. L'engagement et la qualité de notre équipe nous ont permis de rebondir rapidement après les événements qui ont affecté l'approvisionnement en minerai au cours des deuxième et troisième trimestres et d'enregistrer notre meilleur trimestre de production des deux dernières années. Cette lancée opérationnelle devrait se poursuivre en 2026 grâce à l'optimisation continue au Pérou et aux premières contributions de nos usines en Équateur et au Sénégal.

2026 sera une année importante pour Dynacor, car nous commencerons à tirer parti du potentiel de notre stratégie de diversification. Grâce au programme d'investissement de cette année et à l'augmentation significative de la capacité installée, nous positionnons l'entreprise pour une croissance à long terme. Notre stratégie combine l'excellence opérationnelle et un plan d'expansion ambitieux, garantissant que Dynacor continuera à créer de la valeur pour ses actionnaires à long terme. »

Faits saillants du quatrième trimestre et de l'exercice 2025

Atteinte des objectifs opérationnels et financiers annuels : Dépassement des prévisions de production révisées avec une production de 113 791 onces d’or équivalentes (« AuEq »). Dépassement des prévisions de ventes initiales pour la troisième année consécutive, avec des ventes records de 397,6 millions $. Prix moyen réalisé de 3 494 $ par once d'or vendue au cours de l'année.



Réalisation d'une solide performance opérationnelle trimestrielle : Production de 32 838 onces d’AuEq, soit le deuxième meilleur résultat pour un quatrième trimestre et une augmentation de 20 % par rapport au quatrième trimestre de 2024. Amélioration des taux de récupération et de l'efficacité par rapport au quatrième trimestre de 2024 grâce aux changements opérationnels mis en œuvre.



Acquisition de l'usine Svetlana en Équateur et début de sa modernisation. Début de la production prévu au quatrième trimestre de 2026.



Avancement du projet d'usine pilote au Sénégal, de la phase de planification à la livraison des équipements sur le site. Première livraison de minerai prévue au début du deuxième trimestre de 2026.

Signature d'un protocole d'accord avec un partenaire potentiel pour une coentreprise et début des discussions avec GoldBod au Ghana.

Dynacor publiera ses résultats financiers pour l'exercice 2025 le ou autour du 26 mars 2026.

Prévisions pour 2026

Prévisions

pour 2026 Ventes (en millions $ (« M $ »)) 530 - 580 Production (en milliers d'onces d'AuEq) 125 - 135 Résultat net (en M$) 22 - 26 Investissements Investissements de maintien (en M$) - Pérou 6 - 8 Investissements (en M$) - Sénégal 4 - 5 Investissements (en M$) - Équateur 22 - 25 Investissements (en M$) - Autres 0,5 - 1

Aperçu des prévisions

Production

La fourchette de production de 125 000 à 135 000 onces d'AuEq comprend le traitement des premiers lots de minerai provenant des usines du Sénégal et de l'Équateur. Cette estimation suppose que l'usine de Svetlana traitera son premier lot de minerai au quatrième trimestre de 2026 et que les opérations termineront l'année avec un débit d'environ 150 tonnes par jour (« tpj »). Les opérations de Svetlana reprendront à raison de 300 tpj, et la production commerciale devrait être atteinte au premier trimestre de 2027.



Investissements

Les dépenses d'investissement de maintien pour 2026 au Pérou devraient s'élever à environ 7 millions $, dont la majeure partie est liée à la modernisation du parc à résidus, des installations pour les employés et de l'approvisionnement en eau.

Les dépenses d’investissement en Équateur comprennent un investissement en capital de 7 millions $ qui a été reporté de 2025. La majeure partie des dépenses concerne la modernisation des cuves, des cyclones, des résidus et du laboratoire de l'usine Svetlana. Les dépenses d’investissement ne comprennent pas la réhabilitation de deux parcs à résidus historiques.

Les dépenses d'investissement au Sénégal comprennent une partie des coûts d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (IAC) pour l'usine pilote et le laboratoire, ainsi que l'acquisition d'une flotte mobile pour l'usine pilote de 50 tpj.

Les autres dépenses d'investissement comprennent des dépenses d'investissement pour d'autres projets en Afrique de l'Ouest.

Résultat net

Les prévisions de résultat net tiennent compte de l'impact de l'augmentation de la production en Équateur et au Sénégal.



Autres besoins en capitaux

Distribution de rendements aux actionnaires sous forme de dividendes mensuels de 0,01333 $ CA par action ordinaire (0,16 $ CA par an).



Un certain nombre d'hypothèses ont été formulées lors de la préparation des perspectives pour 2026, notamment :

Prix de l'or à 4 200 $ par once.

Aucune augmentation de la capacité opérationnelle installée au Pérou et approvisionnement régulier en minerai.

La teneur du minerai fourni peut varier en fonction de l'évolution du prix de l'or et des conditions d'achat. Les conditions d'achat définitives en Équateur et au Sénégal restent à déterminer.



Comme la plupart des coûts de vente de la Société sont liés à l'achat quotidien de minerai, sa marge (et son résultat net) est influencée par le niveau des stocks au début du trimestre, l'appréciation favorable et progressive du prix de l'or et l'approvisionnement en minerai au cours de la période.

À propos de Dynacor

Groupe Dynacor est une société industrielle de traitement de minerai qui se consacre à la production d'or provenant de mineurs artisanaux. Depuis sa création en 1996, Dynacor a été le pionnier d'une chaîne d'approvisionnement responsable en minerai, avec des normes strictes de traçabilité et d'audit pour l'industrie minière artisanale en pleine croissance. En se concentrant sur les mineurs formalisés, la société canadienne propose une approche gagnant-gagnant pour les gouvernements et les mineurs du monde entier. Dynacor exploite l'usine Veta Dorada et possède une propriété d'exploration aurifère au Pérou. La société est en pleine expansion en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine.

La prime payée par les bijoutiers de luxe pour l'or PX Impact® de Dynacor est reversée à la Fondation Fidamar, une ONG qui investit principalement dans des projets de santé et d'éducation pour les communautés minières artisanales du Pérou. Visitez www.dynacor.com pour plus d'informations.

