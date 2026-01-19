Air Canada dévoile un nouveau message publicitaire alors que commence le compte à rebours de 10 jours avant le décollage pour Milano Cortina 2026

Air Canada lance un nouveau message publicitaire #HautLeDrapeau mettant en vedette l’athlète paralympique Tyler McGregor

La Société s’apprête à transporter plus de 750 athlètes et délégués d’Équipe Canada

Son personnel mettra tout en œuvre pour prendre soin des membres d’Équipe Canada voyageant à destination et au départ de l’Italie



MONTRÉAL, 19 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’approche des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver Milano Cortina 2026, Air Canada a dévoilé aujourd’hui un nouveau message publicitaire mettant en vedette Tyler McGregor, athlète ambassadeur de l’Équipe Air Canada et capitaine de l’équipe canadienne de parahockey sur glace, alors qu’il se prépare pour les Jeux.





Intitulé Tyler : l’envol, le message publicitaire raconte comment Tyler McGregor a dû faire preuve de résilience après un événement qui a bouleversé sa vie, mettant ainsi en lumière les obstacles que les athlètes d’Équipe Canada doivent surmonter pour réaliser leurs rêves et l’engagement indéfectible d’un athlète en particulier à l’égard de l’excellence sportive.

« Le hockey a toujours fait partie de ma vie, et ce message me rappelle la détermination et la ténacité qu’il m’a fallu pour arriver là où je suis, a déclaré Tyler McGregor. Je suis honoré d’avoir la chance de raconter mon histoire et de braquer les projecteurs sur la passion et le travail acharné qui sont nécessaires pour arborer la feuille d’érable, non seulement pendant les Jeux, mais aussi au quotidien. »

« Nous sommes extrêmement fiers de notre message publicitaire Tyler : l’envol, car il nous rappelle indéniablement que le chemin vers l’excellence est souvent jalonné d’obstacles immenses, mais aussi de triomphes extraordinaires, a déclaré Martine Boulerice, directrice – Commercialisation de la marque – Commandites, Événements et Québec d’Air Canada. Cette campagne fait plus que présenter l’histoire de Tyler : elle vise à inspirer les Canadiens à croire en ce qui est possible, quels que soient les défis auxquels ils font face. »

Soutenir les athlètes du Canada, de la préparation à la performance

Chaque voyage aux Jeux est rendu possible grâce au dévouement de milliers d’employés d’Air Canada, en première ligne et dans les coulisses, qui s’unissent pour soutenir Équipe Canada. Dans le cadre du programme Visons l’or! mis en place par les employés, le personnel d’Air Canada prend soin de plus de 750 athlètes, entraîneurs et membres de la délégation canadienne voyageant à destination et au départ de l’Italie, afin que ces derniers puissent se concentrer sur la compétition dans les moments cruciaux.

Cet engagement est une immense source de fierté pour tout le personnel d’Air Canada. À chaque édition des Jeux, des employés de tout le réseau du transporteur travaillent main dans la main pour coordonner le transport des athlètes avec plusieurs équipes dans diverses escales, et assurer la manutention spécialisée des équipements de sport et des aides à la mobilité. Cet effort mobilise plus de 10 000 employés dans plus de 23 aéroports, qui travaillent de concert pour assurer un voyage agréable et sans tracas aux membres d’Équipe Canada. Air Canada est le transporteur officiel de l’équipe olympique canadienne depuis 1988 et de l’équipe paralympique canadienne depuis 2007.

Faire découvrir le parcours d’Équipe Canada aux partisans pour les rapprocher de l’action

Dans dix jours à peine, les athlètes et les délégués d’Équipe Canada commenceront leur voyage à destination des Jeux de Milano Cortina afin de représenter leur pays au plus haut niveau du sport international. À leur arrivée à l’aéroport international Montréal-Trudeau (YUL), ils seront accueillis par des employés d’Air Canada pour une cérémonie de départ qui comprendra des divertissements, des expériences interactives et des moments de fierté nationale avant le décollage du vol à destination de l’Italie.

À partir de ce moment, les employés de tous les aéroports du pays se mobiliseront pour offrir un accueil chaleureux à tous les athlètes et membres de la délégation canadienne en route pour les Jeux, et leur distribuer des trousses réconfort pour rendre leur voyage plus confortable.

« Chaque voyage à destination des Jeux transporte la fierté de tout un pays, et pour nous, c’est une responsabilité qui ne se limite pas à amener les membres d’Équipe Canada à la ligne de départ, a déclaré Mme Boulerice. En tant que transporteur aérien officiel d’Équipe Canada, nous sommes honorés de soutenir les athlètes olympiques et paralympiques dans leur parcours à destination des Jeux de Milano Cortina 2026, et nous sommes fiers d’offrir aux partisans des récits, du contenu capté dans les coulisses et des expériences qui placent les Canadiens au cœur de l’action. »

Afin de rapprocher davantage les Canadiens de l’effervescence qui précède les Jeux, les athlètes ambassadeurs de l’Équipe Air Canada occuperont le devant de la scène dans le cadre d’un programme de présentation de contenu et de mobilisation des partisans à l’échelle nationale. Une série de campagnes numériques, comprenant notamment des guides de voyage, des séquences en coulisses et des récits personnels, mettra en lumière le parcours, les lieux préférés et les expériences des ambassadeurs alors qu’ils se rendent aux Jeux.

De plus, Air Canada lancera à l’échelle nationale un concours inspiré des destinations préférées des athlètes ambassadeurs de l’Équipe Air Canada, afin d’offrir aux partisans la chance de gagner des voyages aux endroits où les athlètes ont vécu des moments marquants qui ont façonné leur parcours.

