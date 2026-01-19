Papiers Tissu KP publiera ses résultats financiers et ceux de Produits Kruger inc. pour le quatrième trimestre de l’exercice 2025

MISSISSAUGA, Ontario, 19 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Papiers Tissu KP inc. (PTKP) (TSX : KPT), qui détient un intérêt dans Produits Kruger inc. (Produits Kruger), publiera les résultats financiers de PTKP et de Produits Kruger inc. pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025 le mercredi le 18 février 2026, avant l’ouverture de la séance. PTKP tiendra une téléconférence cette même journée, à 8 h 30, heure de l’Est.

Renseignements sur la téléconférence (en anglais seulement)

Au téléphone : 1-888-699-1199 ou 416-945-7677

Sur le site Web : www.kptissueinc.com

Les documents auxquels on fera référence lors de la téléconférence seront disponibles au www.kptissueinc.com.

Téléconférence archivée

La téléconférence sera disponible jusqu’à minuit le 25 février 2026 et il sera possible d’y accéder en composant le 1-888-660-6345 ou 289-819-1450 et en entrant le mot de passe 25755.

Un enregistrement de la téléconférence demeurera disponible sur le site Web jusqu’à minuit le 25 février 2026.

À propos de Papiers Tissu KP inc.

PTKP a été créée dans le but d’acquérir une participation dans le capital de Produits Kruger, et son activité se limite à la détention d’une participation dans le capital, comptabilisée en tant qu’investissement dans le capital-actions. PTKP détient actuellement une participation de 12,1 % dans Produits Kruger. Pour en savoir plus, visitez le www.kptissueinc.com.

À propos de Produits Kruger inc.

Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usages domestique, industriel et commercial. La Société offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, comme CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD, ScottiesMD, White SwanMD et BonterraMD. Aux États-Unis, elle fabrique les produits de marque White CloudMD, de même que plusieurs produits de marques privées. Sa division des produits hors foyer fabrique des produits économiques de qualité et les distribue à une grande variété d’établissements commerciaux et publics. Produits Kruger emploie environ 3 000 personnes et exploite dix usines certifiées FSCMD (FSCMD C-104904) en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez le www.produitskruger.ca.

RENSEIGNEMENTS :

François Paroyan

Chef du contentieux et secrétaire

Papiers Tissu KP inc.

905-812-6936

francois.paroyan@krugerproducts.ca

INVESTISSEURS:

Doris Grbic

Directeur, Relations Investisseurs

Papiers Tissu KP inc.

437-882-2596

IR@krugerproducts.ca