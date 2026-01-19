eQ Oyj Johdon liiketoimet - Taina Kyllönen

eQ Oyj Johdon liiketoimet
19.1.2026, klo 15:30
eQ Oyj tiedotti 19.11.2025, että Taina Kyllönen on nimitetty eQ Oyj:n henkilöstö- ja viestintäjohtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi. Kyllönen aloittaa tehtävässään ja on vastaanottanut aloittamisen yhteydessä hänelle myönnetyt optiot tänään 19.1.2026.
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Taina Kyllönen
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: eQ Oyj
LEI: 743700R4FA6AVH5J3D68
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 139040/4/4
Liiketoimen päivämäärä: 2026-01-19
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN
Instrumentin nimi: eQ Oyj Optio-oikeudet 2025
Liiketoimen luonne: OSAKEOPTION HYVÄKSYMINEN
(X) Liiketoimi liittyy osakeoptio-ohjelman toteuttamiseen
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 40000 Yksikköhinta: 0 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 40000 Keskihinta: 0 EUR
eQ Oyj
Juha Surve, Johtaja, lakiasiat
eQ on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä konserni. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 13,7 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. Konsernin emoyhtiön eQ Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eq.fi.