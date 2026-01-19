eQ Oyj Johdon liiketoimet - Taina Kyllönen

eQ Oyj Johdon liiketoimet

19.1.2026, klo 15:30

eQ Oyj tiedotti 19.11.2025, että Taina Kyllönen on nimitetty eQ Oyj:n henkilöstö- ja viestintäjohtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi. Kyllönen aloittaa tehtävässään ja on vastaanottanut aloittamisen yhteydessä hänelle myönnetyt optiot tänään 19.1.2026.

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Taina Kyllönen

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: eQ Oyj

LEI: 743700R4FA6AVH5J3D68

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 139040/4/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2026-01-19

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN

Instrumentin nimi: eQ Oyj Optio-oikeudet 2025

Liiketoimen luonne: OSAKEOPTION HYVÄKSYMINEN

(X) Liiketoimi liittyy osakeoptio-ohjelman toteuttamiseen

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 40000 Yksikköhinta: 0 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 40000 Keskihinta: 0 EUR

eQ Oyj

Juha Surve, Johtaja, lakiasiat, puh. +358 9 6817 8733

Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.eQ.fi

eQ on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä konserni. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 13,7 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. Konsernin emoyhtiön eQ Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eq.fi.