VALLOUREC : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES ENTRE LE 12/01/2026 ET LE 16/01/2026

DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

ENTRE LE 12/01/2026 ET LE 16/01/2026

Meudon (France), le 19 janvier 2026

Programme de rachats d’actions (Code ISIN : FR0013506730) mis en œuvre conformément à la résolution approuvée par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 22 mai 2025 (neuvième résolution) de Vallourec SA (LEI : 969500P2Q1B47H4MCJ34).

 

Jour de la transaction

 		Volume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
12/01/202630 00016,9982CEUX
12/01/20264 00017,0095AQEU
12/01/20264 00017,0060TQEX
12/01/202662 00017,0231XPAR
13/01/202630 00017,1867CEUX
13/01/20264 00017,1777AQEU
13/01/202662 00017,1592XPAR
13/01/20264 00017,1758TQEX
14/01/202662 00017,0952XPAR
14/01/202630 00017,0835CEUX
14/01/20264 00017,0853AQEU
14/01/20264 00017,0794TQEX
15/01/202635 00017,2339CEUX
15/01/202675 00017,2071XPAR
15/01/20265 00017,2262AQEU
15/01/20265 00017,2310TQEX
16/01/20265 00017,1433TQEX
16/01/202630 00017,1395CEUX
16/01/202680 00017,1533XPAR
16/01/20265 00017,1447AQEU
 540 00017,1320 

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relations Investisseurs
Connor Lynagh
Tel: +1 (713) 409-7842
connor.lynagh@vallourec.com		Relations Presse
Taddeo - Romain Grière
Tel: +33 (0) 7 86 53 17 29 
romain.griere@taddeo.fr

 
Relations actionnaires individuels
N° Vert : 0 805 65 10 10
actionnaires@vallourec.com		Nicolas Escoulan
Tel: +33 (0)6 42 19 14 74
nicolas.escoulan@taddeo.fr

 

