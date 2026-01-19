VALLOUREC : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES ENTRE LE 12/01/2026 ET LE 16/01/2026

DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

ENTRE LE 12/01/2026 ET LE 16/01/2026

Meudon (France), le 19 janvier 2026

Programme de rachats d’actions (Code ISIN : FR0013506730) mis en œuvre conformément à la résolution approuvée par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 22 mai 2025 (neuvième résolution) de Vallourec SA (LEI : 969500P2Q1B47H4MCJ34).





Jour de la transaction



Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition Code identifiant marché 12/01/2026 30 000 16,9982 CEUX 12/01/2026 4 000 17,0095 AQEU 12/01/2026 4 000 17,0060 TQEX 12/01/2026 62 000 17,0231 XPAR 13/01/2026 30 000 17,1867 CEUX 13/01/2026 4 000 17,1777 AQEU 13/01/2026 62 000 17,1592 XPAR 13/01/2026 4 000 17,1758 TQEX 14/01/2026 62 000 17,0952 XPAR 14/01/2026 30 000 17,0835 CEUX 14/01/2026 4 000 17,0853 AQEU 14/01/2026 4 000 17,0794 TQEX 15/01/2026 35 000 17,2339 CEUX 15/01/2026 75 000 17,2071 XPAR 15/01/2026 5 000 17,2262 AQEU 15/01/2026 5 000 17,2310 TQEX 16/01/2026 5 000 17,1433 TQEX 16/01/2026 30 000 17,1395 CEUX 16/01/2026 80 000 17,1533 XPAR 16/01/2026 5 000 17,1447 AQEU 540 000 17,1320

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relations Investisseurs

Connor Lynagh

Tel: +1 (713) 409-7842

connor.lynagh@vallourec.com Relations Presse

Taddeo - Romain Grière

Tel: +33 (0) 7 86 53 17 29

romain.griere@taddeo.fr



Relations actionnaires individuels

N° Vert : 0 805 65 10 10

actionnaires@vallourec.com Nicolas Escoulan

Tel: +33 (0)6 42 19 14 74

nicolas.escoulan@taddeo.fr





Pièce jointe