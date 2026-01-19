Deutschland vergibt 10-Jahres-Vertrag für moderne Luftkampfausbildung an Top Aces

MONTREAL, Jan. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Top Aces Inc., weltweit führender Anbieter hochmoderner Trainingslösungen für Streitkräfte, gibt den Zuschlag für einen 10-Jahres-Vertrag im Wert von bis zu 420 Millionen Euro durch die Bundeswehr bekannt. Aufbauend auf einem Jahrzehnt vertrauensvoller Zusammenarbeit regelt dieser Vertrag über die „Schnelle Flugzieldarstellung” missionskritische Einsatzausbildung für die deutsche Luftwaffe, das Heer und die Marine.

„Dieser Vertrag ist ein bedeutender Meilenstein in unserer langjährigen Partnerschaft mit der Bundeswehr“, erklärt Thomas Beringer, Vice President Europe bei Top Aces. „Wir betrachten es als Ehre, die Einsatzbereitschaft Deutschlands – eine essenzielle Voraussetzung in der heutigen, komplexen globalen Landschaft – weiterhin mit erstklassigen Trainingslösungen zu unterstützen, die auf die sich wandelnden Bedürfnisse der Streitkräfte zugeschnitten sind.“

Im Rahmen dieser Vereinbarung stellt Top Aces ein umfassendes Portfolio an Ausbildungskapazitäten bereit, die auf die Stärkung der operativen Leistungsfähigkeit aller Teilstreitkräfte der Bundeswehr ausgerichtet sind. Die Ausbildungsflüge werden mit der vielseitigen Flotte des Unternehmens durchgeführt, zu der unter anderem A-4N Skyhawk mit AESA-Radar (Active Electronically Scanned Array) und mit aktueller Technologie ausgerüstete Alpha Jet gehören. Das „Advanced Aggressor Mission System“ (AAMS), eine Eigenentwicklung von Top Aces, ermöglicht die Integration modernster Sensorik in die A-4N, wodurch Bedrohungen durch gegnerische Kampfflugzeuge neuster Generationen effektiv nachgebildet werden können.

Didier Toussaint, Group President und Mitbegründer von Top Aces, ergänzt: „Wir sind außerordentlich dankbar für das anhaltende Vertrauen, das uns die Bundeswehr entgegenbringt. Dieser Vertrag verdeutlicht die Stärke unserer Partnerschaft und den beständigen Wert, den unser Team mit seinem Engagement liefert. Auch in Anbetracht unseres internationalen Wachstums bleibt unser Fokus darauf gerichtet, unsere Kunden mit zuverlässigen, innovativen Trainingslösungen zu unterstützen, die die Einsatzbereitschaft und operative Effektivität ihrer Streitkräfte verbessern.“

Diese Vertragsvergabe festigt die Führungsposition von Top Aces im globalen Verteidigungs- und Luftfahrtsektor und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, kostengünstige, hochmoderne Lösungen anzubieten, die die Einsatzbereitschaft der NATO und der verbündeten Nationen verbessern. Als weltweit sicherster gewerblicher Anbieter modernen operativen Trainings bleibt Top Aces Maßstab für die Branche und bietet den Streitkräften die ausgereiftesten Lösungen, die auf dem Markt erhältlich sind.

Hinweis zu zukunftsgerichteten und anderen Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Informationen, die „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze darstellen können, insbesondere in Bezug auf die erwartete Dauer und die Einnahmen aus dem Vertrag mit der Bundeswehr. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß mit erheblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten behaftet sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den dargestellten Erwartungen abweichen können. Leser sollten sich daher nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Aussagen zur Marktposition von Top Aces basieren auf einer Vielzahl von Informationsquellen, darunter Veröffentlichungen Dritter und Einschätzungen der Unternehmensführung. Da keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen übernommen werden kann, sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf solche Aussagen verlassen.

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten ausschließlich zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung; das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Über Top Aces

Mit über 150.000 unfallfreien Flugstunden stellen Top Aces Inc. und seine Tochtergesellschaften, darunter Top Aces Corp. und Blue Air Training Corp., führenden Streitkräften hochmoderne, einsatzrelevante Trainingslösungen zur Verfügung. In einer Branche, in der Erfahrung zählt, verfügt Top Aces über die größte und modernste Flotte gewerblich betriebener Kampfflugzeuge im aktiven Dienst und ist der weltweit einzige gewerbliche Eigentümer/Betreiber der F-16. Das Ausbildungsspektrum von Top Aces verbessert die Einsatzbereitschaft von Streitkräften, indem reale Erfahrungen vermittelt, erhebliche Kosteneinsparungen erzielt und die Lebensdauer von Militärflugzeugflotten verlängert werden. Weitere Informationen stehen unter www.topaces.com zur Verfügung.

