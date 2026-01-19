L'Allemagne attribue à Top Aces un contrat de 10 ans pour la formation avancée au combat aérien

MONTRÉAL, 19 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Top Aces Inc. (« Top Aces » ou la « Société »), chef de file mondial de la formation opérationnelle avancée destinée aux forces militaires, annonce avec fierté qu’elle s’est vu octroyer par les Forces armées allemandes (Bundeswehr) un contrat de 10 ans d'une valeur pouvant atteindre 420 millions d'euros. Ce nouvel accord, officiellement intitulé « Contrat de services d’entraînement aérien rapide avec adversaire » (Vertrag Schnelle Flugzieldarstellung), prolonge une décennie de collaboration éprouvée et garantit la fourniture de services de formation opérationnelle essentiels aux missions de l'Armée de l'Air, de l'Armée de Terre et de la Marine allemandes.

« Ce contrat représente une étape significative dans notre partenariat de longue date avec la Bundeswehr », a déclaré Thomas Beringer, vice-président Europe, Top Aces. « Nous sommes honorés de continuer à soutenir la préparation opérationnelle de l'Allemagne – un impératif dans l’actuel complexe paysage international – grâce à des solutions de formation de calibre mondial adaptées aux besoins évolutifs de ses forces armées. »

Dans le cadre de cet accord historique, Top Aces fournira une gamme complète de capacités de formation conçues pour renforcer la préparation opérationnelle de toutes les composantes de la Bundeswehr. La formation sera dispensée à l'aide de la flotte diversifiée de Top Aces, comprenant des avions A-4N Skyhawk équipés de radars à balayage électronique actif (AESA) et des Alpha Jets hautement modernisés. Grâce à une architecture ouverte, le « Advanced Aggressor Mission System » (AAMS) propriété de Top Aces permet aux appareils A-4N d'intégrer des capteurs de pointe, reproduisant ainsi efficacement les menaces posées par les avions de chasse modernes de l'adversaire.

Didier Toussaint, Président de groupe et cofondateur de Top Aces, a ajouté : « Nous exprimons notre profonde gratitude pour la confiance renouvelée que nous témoignent les Forces armées allemandes. Ce contrat illustre la solidité de notre partenariat et la valeur que notre équipe s'efforce d'apporter jour après jour. Alors que nous poursuivons notre expansion internationale, notre objectif demeure d’accompagner nos clients avec des solutions de formation fiables et innovantes, conçues pour renforcer la préparation aux missions et l'efficacité opérationnelle. »

Ce contrat consolide davantage le leadership de Top Aces dans les secteurs mondiaux de la défense et de l'aérospatiale, soulignant son engagement à fournir des solutions de pointe rentables et qui améliorent la préparation au combat au sein de l'OTAN et des nations alliées. En tant que fournisseur commercial de formation opérationnelle avancée le plus sécuritaire au monde, Top Aces continue d'établir la norme de l'industrie, en offrant aux forces armées les solutions les plus sophistiquées disponibles.

Mise en garde concernant les déclarations prospective et autres énoncés

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui peuvent constituer des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières applicables, notamment concernant la durée et les revenus anticipés du contrat avec les Forces armées allemandes. Les déclarations prospectives sont nécessairement basées sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par la Société, sont intrinsèquement soumises à des incertitudes et des contingences importantes. Rien ne garantit que les déclarations prospectives s'avèreront exactes puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives.

Les déclarations concernant la position de Top Aces sur le marché sont basées sur diverses sources d'information, y compris des publications de tiers et les convictions de la direction. Comme il ne peut y avoir aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité de ces informations, les lecteurs ne devraient pas y accorder une confiance excessive.

Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse sont valables uniquement à la date de celui-ci et, sauf si la loi l'exige, la Société n'a aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser de telles.

À propos de Top Aces

Avec plus de 150 000 heures de vol sans accident, Top Aces Inc. et ses filiales, dont Top Aces Corp. et Blue Air Training Corp., fournissent une formation opérationnelle avancée aux principales forces armées du monde. Dans une industrie où l’expérience compte, Top Aces possède la plus grande flotte d’avions de combat commerciaux en service et est la seule entreprise au monde à posséder et à exploiter l’appareil F-16. Notre formation améliore la préparation opérationnelle des forces de combat en leur apportant une expérience du monde réel, tout en créant des économies significatives et en prolongeant le cycle de vie des flottes militaires. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.topaces.com.

