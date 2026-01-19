Udbetaling af udbytter 2025 - Kapitalforeningen BLS Invest

Med henvisning til fondsbørsmeddelelse af 13. januar 2026 offentliggøres de endelige og reviderede udbytter for foreningens afdelinger for 2025
|Afdeling
|ISIN
|Valuta
|Udbytte pr. andel
|Globale Aktier KL
|DK0060189041
|DKK
|103,00
Tidsplan for udbetaling af udbytter er følgende
20. januar 2026 Sidste handelsdag for investeringsbeviser inkl. udbytte for 2025
21. januar 2026 Udbyttet for 2025 fragår, og investeringsbeviserne handles uden udbytte for 2025
23. januar 2026 Udbyttet er til disposition på investors konto
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til foreningens bestyrelsesformand, Chris Bigler, på tlf. 29 74 06 55.
Med venlig hilsen
Kapitalforeningen BLS Invest