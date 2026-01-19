Udbetaling af udbytter 2025 - Kapitalforeningen BLS Invest

 | Source: Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest

Med henvisning til fondsbørsmeddelelse af 13. januar 2026 offentliggøres de endelige og reviderede udbytter for foreningens afdelinger for 2025

AfdelingISIN Valuta Udbytte pr. andel
Globale Aktier KLDK0060189041DKK103,00

Tidsplan for udbetaling af udbytter er følgende

20. januar 2026    Sidste handelsdag for investeringsbeviser inkl. udbytte for 2025

21. januar 2026     Udbyttet for 2025 fragår, og investeringsbeviserne handles uden udbytte for 2025

23. januar 2026      Udbyttet er til disposition på investors konto

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til foreningens bestyrelsesformand, Chris Bigler, på tlf. 29 74 06 55.


Med venlig hilsen

Kapitalforeningen BLS Invest


Recommended Reading