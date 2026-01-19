Udbetaling af udbytter 2025 - Kapitalforeningen BLS Invest

Med henvisning til fondsbørsmeddelelse af 13. januar 2026 offentliggøres de endelige og reviderede udbytter for foreningens afdelinger for 2025

Afdeling ISIN Valuta Udbytte pr. andel Globale Aktier KL DK0060189041 DKK 103,00

Tidsplan for udbetaling af udbytter er følgende

20. januar 2026 Sidste handelsdag for investeringsbeviser inkl. udbytte for 2025

21. januar 2026 Udbyttet for 2025 fragår, og investeringsbeviserne handles uden udbytte for 2025

23. januar 2026 Udbyttet er til disposition på investors konto

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til foreningens bestyrelsesformand, Chris Bigler, på tlf. 29 74 06 55.





Med venlig hilsen

Kapitalforeningen BLS Invest