Améliorer la qualité de vie pour les communautés des Sourds et des malentendants : les Services Canadiens de l’Ouïe attribuent quatre nouvelles subventions de recherche

Toronto, ON, 19 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LSQ

Partenariats mondiaux pour la recherche et l’innovation, la division de la recherche des Services Canadiens de l’Ouïe, ont attribué quatre nouvelles subventions de recherche d’un montant total de 368 756 $ à des établissements renommés, au Canada et à l’étranger. Depuis leur lancement, en 2022, Partenariats mondiaux pour la recherche et l’innovation des SCO ont attribué 1 466 744 $ en subventions, ce qui a renforcé leur rôle en tant que force motrice majeure de l’innovation et des solutions fondées sur des données probantes. Ces subventions soutiennent les recherches qui visent à améliorer la qualité de vie des personnes Sourdes et malentendantes grâce à des avancées technologiques et à de nouvelles approches dans les domaines de la santé auditive et des études sur la surdité.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime que d’ici 2050, près de 2,5 milliards de personnes présenteront divers degrés de perte auditive. Face à cette réalité, il devient évident que des solutions pratiques et des recherches novatrices sont nécessaires plus que jamais.

Les récipiendaires des subventions de cette année abordent des questions essentielles concernant l’accessibilité, l’équité en matière de communication, la participation sociale et les résultats en matière de santé auditive. Chaque projet financé témoigne de notre engagement à faire progresser les recherches qui améliorent de façon directe et durable la vie des personnes Sourdes et malentendantes.

« Au nom des Services canadiens de l’ouïe, je félicite chaleureusement les récipiendaires des subventions de cette année. Ces remarquables chercheurs nous aident à réaliser des progrès significatifs pour soutenir les communautés des personnes Sourdes et malentendantes du monde entier, a déclaré Julia N. Dumanian, présidente-directrice générale des Services canadiens de l’ouïe. Nous sommes fiers de réunir les ressources, l’expertise et la passion nécessaires pour apporter des changements significatifs qui améliorent et font progresser la qualité de vie des personnes Sourdes et malentendantes. »

Nous avons l’honneur de décerner aux chercheurs principaux suivants et à leurs établissements hôtes des subventions de recherche du programme Partenariats mondiaux pour la recherche et l’innovation des SCO :

Andrew Wister, Ph. D., Université Simon Fraser (Montant de la subvention : 97 866 $)

Maintenir des liens : Comment le soutien social, la participation sociale, l’isolement social et la solitude peuvent influencer l’accès aux soins auditifs et les résultats obtenus Ce projet fournira de nouvelles informations sur les liens entre la perte auditive et les relations sociales, et sur l’importance de l’accès aux soins auditifs pour la santé en général. En savoir plus.

« Ce projet de recherche, financé par les Partenariats mondiaux pour la recherche et l’innovation des Services canadiens de l’ouïe, permettra de mieux comprendre les liens complexes entre la perte auditive, l’isolement social, et la participation sociale au sein de notre population vieillissante au Canada. Nous espérons que nos résultats contribueront à orienter les innovations dans la pratique et dans l’élaboration des politiques afin d’améliorer la résilience face à la perte auditive chez les personnes âgées », a déclaré Andrew Wister, Ph. D., directeur du centre de recherche en gérontologie de l’Université Simon Fraser.

Marlene Bagatto, Au. D., Ph. D. — Université Western Ontario (Montant de la subvention : 94 337 $)

Faire progresser les soins en santé auditive pédiatriques au Canada : Examiner comment le dépistage des facteurs de risque et les déterminants sociaux peuvent contribuer à améliorer l’équité Ce projet permettra d’orienter l’élaboration de politiques et les pratiques qui visent à améliorer les soins de santé auditive pour les enfants partout au Canada, ce qui, ultimement, réduira les inégalités en matière de santé et améliorera le développement des enfants nés avec une perte auditive. En savoir plus.

Philippe Fournier, Ph. D., Université Laval (Montant de la subvention : 90 400 $)

Mesurer le caractère agréable ou l’intensité des sons naturels, ainsi que les conséquences fonctionnelles du bruit sur les utilisateurs de prothèses auditives et d’implants cochléaires. Le projet a pour but d’examiner comment les utilisateurs de prothèses auditives et d’implants cochléaires s’adaptent au bruit et pourrait permettre d’améliorer les stratégies de rééducation qui valident les expériences des patients et optimisent l’utilisation des appareils dans les environnements bruyants. En savoir plus.

Danielle Glista, Ph. D., Université Western Ontario (Montant de la subvention : 86 153 $)

Partenariats mondiaux pour des soins en santé auditive virtuels durables Ce projet permettra de concevoir et d’améliorer une trousse d’outils virtuelle de soins axés sur la famille pour soutenir des services liés aux prothèses auditives destinés aux enfants Sourds et malentendants. En savoir plus.

Les projets gagnants ont été rigoureusement évalués par notre Comité d’évaluation des demandes de subventions, composé de chercheurs nationaux et internationaux réputés, originaires de partout dans le monde.

Nous sommes ravis d’annoncer que le 26 janvier 2026, Partenariats mondiaux pour la recherche et l’innovation des SCO commencera à accepter les lettres d’intention pour la période de financement de deux ans qui débutera à l’automne 2026. Visitez la page Demande de subvention pour obtenir plus de détails.

À propos des subventions de recherche

Les Partenariats mondiaux pour la recherche et l’innovation des SCO financent des recherches qui visent à améliorer la qualité de vie des personnes Sourdes et malentendantes, se ralliant aux domaines de recherche ciblés suivants et les soutenant : Santé auditive, sciences de l’audition, études sur la surdité, et qualité de vie.

Les demandes de subvention de recherche sont examinées par un Comité d’évaluation des demandes de subvention, composé de chercheurs nationaux et internationaux. Notre Conseil consultatif pour la recherche et l’innovation, composé de scientifiques chevronnés, agit à titre d’observateur et de conseiller stratégique afin d’assurer un processus d’attribution équitable et transparent. Il a formulé des recommandations au conseil d’administration concernant les projets complets dont le financement a été approuvé.

Consultez la liste complète des membres du Comité d’évaluation des demandes de subventions ici.

À propos de Partenariats mondiaux pour la recherche et l’innovation des Services canadiens de l’ouïe

Partenariats mondiaux pour la recherche et l’innovation des SCO est un organisme sans but lucratif et un chef de file stratégique dans l’avancement de la recherche et de l’innovation qui améliorent la qualité de vie des personnes Sourdes et malentendantes. En tant qu’organe de recherche et d’innovation des Services canadiens de l’ouïe, il soutient la recherche scientifique en offrant des subventions de recherche qui abordent les questions multidimensionnelles relatives à la déficience auditive et facilitent l’élaboration de solutions novatrices pour le secteur.

Contact pour les médias :

information@chsglobalpartnerships.com