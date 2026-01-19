HRC Holding QOZB, LLC anuncia el lanzamiento de ventas de “Oro on the Golden Mile, Autograph Collection Residences” en Puerto Rico

SAN JUAN, Puerto Rico, Jan. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La empresa HRC Holding QOZB, LLC se complace en anunciar el lanzamiento de Oro on the Golden Mile, Autograph Collection Residences, un nuevo desarrollo bajo la marca Autograph Collection de Marriott International. Ubicadas en el corazón del distrito financiero de Hato Rey, las residencias se proyectan como las primeras de esta marca en Puerto Rico, haciéndole homenaje a un icónico edificio de la década de 1960, combinando residencias de lujo con el reconocido estilo de vida distintivo de la marca y amenidades hoteleras de alto nivel.

The Residences son mucho más que una colección contemporánea de hogares; encarnan un estilo de vida sofisticado que se integra de forma armoniosa a una marca de reconocimiento global. La visión de The Residences es transformar el edificio en un desarrollo de uso mixto de alto nivel, que combine el confort de la vida residencial con la energía de una experiencia hotelera de alto nivel. Este moderno desarrollo busca establecer un nuevo estándar de vida urbana en San Juan, con una oferta excepcional de elegancia, conveniencia y sentido de comunidad.

“Nos entusiasma revitalizar la Milla de Oro de Hato Rey con este nuevo desarrollo de Autograph Collection. The Residences es una oferta del Marriott dentro de un hotel premium de servicio completo, brindando a compradores y propietarios inversionistas una variedad de amenidades en el corazón de San Juan”, expresó David Weibel, presidente de Stonecrest Investment Management.

Con 16 pisos, se anticipa que el edificio contará con 168 habitaciones de hotel y 32 residencias de marca, disponibles en modelos de una, dos y tres habitaciones. Ubicadas en los niveles 11 al 15, estas residencias contemporáneas ofrecerán impresionantes vistas del “skyline” de Hato Rey, en un entorno urbano vibrante, a pocos pasos de restaurantes, cines, el Tren Urbano y el reconocido Coliseo de Puerto Rico. Se proyecta que esta conversión conserve la arquitectura original del edificio, preservando su estilo icónico e incorporando elementos “state-of-the art”, espacios interiores remodelados y amenidades de alto estándar. Inspirado en las características únicas del modernismo tropical puertorriqueño de la década de 1960, el diseño refleja las suaves curvaturas, una geometría avanzada y una armonía con la estructura la cual resalta elementos de protección solar expresados en aleros de líneas fluidas, y detalles interiores cuidadosamente elaborados.

Los propietarios de las residencias disfrutarán de una variedad de amenidades exclusivas, que incluyen un “rooftop” en la azotea con piscina y restaurante, un gimnasio con equipos de entrenamiento de avanzados y un spa. El edificio también contempla varias propuestas gastronómicas, incluyendo un steakhouse con un Barrilito “branded bar”, además de “room service”, elevando la experiencia de los residentes y visitantes.

“Para Marriott es un orgullo colaborar con Stonecrest en el desarrollo de “Oro on the Golden Mile, Autograph Collection Residences en San Juan”, indicó Sarah Khalifa, Vicepresidenta de Desarrollo de Usos Mixtos de Marriott International. “Sin duda esta icónica propiedad está destinada a convertirse en las primeras residencias que lleven la marca de Autograph Collection en Puerto Rico, y confiamos en que ofrecerá una experiencia acogedora y elevada para los propietarios de las residencias.”

Tras iniciar ventas a principios de este año, las unidades tendrán un precio inicial de $745,000, lo que representa una excelente oportunidad para quienes buscan un estilo de vida urbano exclusivo. Corcoran Puerto Rico estará a cargo del mercadeo de The Residences, un proyecto pionero que marca un hito para la capital, San Juan, y que redefinirá el área de Hato Rey. Perfectamente re imaginado al combinar un estilo de vida elevado con un diseño visionario, este desarrollo ofrece una propuesta única y extraordinaria que complementa el crecimiento dinámico y el carácter vibrante de la zona.

Para más información sobre The Residences y su oferta excepcional, visite www.ororesidences.com o comuníquese con el equipo de ventas al 939-478-6028 | info@corcoranpuertorico.com

Oro on the Golden Mile, Autograph Collection Residences no es propiedad de, desarrollado o vendido por Marriott International, Inc. ni por sus afiliadas (“Marriott”). HRC HOLDING QOZB LLC utiliza las marcas de Autograph Collection bajo una licencia de Marriott, la cual no ha confirmado la exactitud de las declaraciones o representaciones aquí contenidas.

