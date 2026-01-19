Les professeurs et les professeures de l'Université Laurentienne en grève pour une université meilleure et plus forte

SUDBURY, Canada, 19 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À compter de 00 h 01 le lundi 19 janvier 2026, les membres du corps professoral, les bibliothécaires universitaires et les conseillers représentés par l’Association du personnel professoral de l’Université Laurentienne (APPUL) seront en grève. Les pourparlers menés avec médiation ont atteint une impasse dimanche après-midi.

L’APPUL affirme que ses membres n’avaient pas d’autre choix.

« Nous avons consenti à d’énormes sacrifices pour maintenir l’Université Laurentienne en vie », a déclaré le président de l’APPUL, Fabrice Colin. « Tout au long du processus d’insolvabilité, nous avons fait notre part pour sauver cette institution. Nos membres ont subi des pertes d’emplois, le démantèlement de notre régime de retraite, des reculs salariaux et une augmentation spectaculaire de la charge de travail. Nous avons fait tout ce qui nous était demandé pour aider à stabiliser l’université. Maintenant que l’Université Laurentienne est financièrement stable, il est temps que le Conseil des gouverneurs fasse sa part. »

« L’Université Laurentienne est au cœur du Nord de l’Ontario », a ajouté M. Colin. « Nos membres vivent ici, travaillent ici et contribuent de façon majeure à la communauté. Nous demandons maintenant des conditions de travail justes — pas des privilèges, a-t-il précisé. C’est essentiel à la réussite des étudiants. Lorsque les professeurs, les bibliothécaires et le personnel professionnel sont soutenus, les étudiants s’épanouissent. »

« Nos membres n’ont jamais voulu en arriver là aujourd’hui », a poursuivi M. Colin. « Mais nous avons été forcés à ce point par un employeur qui refuse de partager notre vision d’une communauté universitaire laurentienne meilleure et plus forte, ainsi que par un gouvernement provincial qui, franchement, a abandonné le Nord de l’Ontario. »

« Soyons clairs : le Conseil des gouverneurs de l’Université Laurentienne peut mettre fin à cette grève », a déclaré M. Colin. « Nous l’appelons à revenir à la table de négociation prêt à conclure une entente équitable. Il est temps de rétablir et d’améliorer les conditions de travail endommagées par le processus de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC), de reconnaître les énormes sacrifices consentis par le corps professoral, les bibliothécaires et le personnel professionnel, et de négocier de bonne foi. »

Des lignes de piquetage seront en place à compter de 7 h 30 lundi matin.

L’Association des professeures et professeurs de l’Université Laurentienne (APPUL) est l’agent négociateur accrédité du corps professoral menant à la permanence, du corps professoral à durée limitée, des maîtres conférences, des bibliothécaires, des auxiliaires, des cliniciens et du personnel professionnel de l’Université Laurentienne.

L’APPUL sont affiliés à l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université (ACPPU), à l’Union des associations des professeurs des universités de l’Ontario, au Conseil du travail du district de Sudbury, et au Congrès du travail de Canada par le biais du Syndicat national de l’ACPPU.

