JCDecaux est pour la troisième année consécutive référencé dans la liste A du classement CDP, confirmant ainsi son positionnement en tant que média utile et durable

Paris, le 19 janvier 2026 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, est une nouvelle fois reconnu pour son leadership en matière de transparence et de performance environnementale dans le cadre de la lutte contre le changement climatique par l’organisation à but non lucratif CDP (anciennement Carbon Disclosure Project) et se maintient pour la troisième année consécutive dans la liste A du classement annuel.

Parmi les 20 000 entreprises qui ont été évaluées par le CDP sur le changement climatique, JCDecaux fait partie des 4 % figurant dans la Liste A. Le Groupe est ainsi référencé pour la cinquième fois de son histoire dans cette prestigieuse liste et confirme le niveau « Leadership » qu’il a atteint pour la première fois en 2019.

Le CDP opère la seule plateforme indépendante de reporting environnemental au monde. Son évaluation repose sur une méthodologie rigoureuse, alignée notamment sur les recommandations de la TCFD1. Elle mesure la qualité et l’exhaustivité des données publiées, la gouvernance, l’identification et la gestion des risques et opportunités climatiques, ainsi que la mise en œuvre de meilleures pratiques, en particulier la fixation d’objectifs ambitieux et d’actions de réduction mesurables. Cette reconnaissance vient confirmer la robustesse des engagements climatiques de JCDecaux et la solidité de sa stratégie ESG.

La réduction de l'empreinte carbone du Groupe reste une priorité absolue pour JCDecaux qui a pour ambition d'atteindre le Net Zero carbone d'ici 2050 avec une étape cruciale en 2030. Pour y parvenir, le Groupe s’est engagé dans une trajectoire de réduction de ses émissions, validée par l'initiative « Science-Based Targets initiatives » (SBTi) en juin 2024 avec des objectifs à moyen et long termes en valeur absolue à l'échelle du Groupe :

D’ici 2030 : réduire ses émissions de scopes 1 et 2 d’au moins 73 % et ses émissions de scope 3 de 46 % en valeur absolue par rapport à 2019 (market-based). En 2024, JCDecaux a réalisé des progrès significatifs vers l’atteinte de ses objectifs en réduisant ses émissions de 65 % sur les scopes 1 et 2 (market-based) et de 21 % sur le scope 3 par rapport à 2019 .

. D’ici 2050 : réduire d’au moins 90 % ses émissions de scopes 1, 2 et 3 en valeur absolue par rapport à 2019 (market-based).

Ces objectifs s’appuient sur des leviers concrets dans l’ensemble des pays où le Groupe opère avec, entre autres :

L’application des principes de l’économie circulaire dont notamment l’écoconception et le reconditionnement de ses mobiliers ;

La réduction de la consommation électrique de ses mobiliers et de ses sites ;

La transition vers une flotte de véhicules à faibles émissions, la formation à l’écoconduite et l’optimisation des tournées logistiques.





Dans cette même dynamique de transition, les parties prenantes s’engagent elles aussi dans une trajectoire de décarbonation, avec l’objectif d’atteindre le Net Zéro carbone à l’horizon 20502. JCDecaux se félicite par ailleurs de l’accélération des démarches de commande publique verte, véritable levier de transformation vers une économie circulaire. Pour répondre à ces attentes, le Groupe renforce sa mobilisation aux côtés des villes, des autorités organisatrices de transports, des aéroports, des centres commerciaux, des agences médias et des annonceurs, afin de coconstruire des solutions média responsables et des mobiliers plus sobres en ressources et en carbone, au service de territoires et d’espaces urbains plus durables.

Fondé sur la mise à disposition de services utiles aux villes, aux citoyens et aux voyageurs, le modèle économique de JCDecaux, avec près de 50 % de son chiffre d’affaires aligné à la taxinomie verte européenne, confirme le caractère vertueux et durable de ses activités.

Sherry Madera, PDG du CDP, a déclaré : « Félicitations à toutes les entreprises figurant sur la Liste A du CDP. Celles qui obtiennent la note « A » démontrent que l’ambition environnementale et la performance économique vont de pair. Des données de grande qualité donnent aux dirigeants la confiance nécessaire pour prendre des décisions positives pour la planète, qui garantissent leur compétitivité à long terme, attirent les capitaux et préservent les systèmes naturels. Ces organisations montrent ce qu’il est possible d’accomplir lorsque la transparence devient le socle de l’action. »

Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes très fiers que JCDecaux soit pour la cinquième fois depuis 2019 et pour la troisième année consécutive, référencé dans la liste A du CDP. Cette nouvelle reconnaissance internationale confirme la robustesse de nos engagements climatiques, la solidité de notre Stratégie ESG 2030 et l’efficacité des actions concrètes mises en œuvre par l’ensemble de nos équipes dans le monde pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Alors que nous visons le Net Zero carbone d’ici 2050, avec une étape clé en 2030, nous restons pleinement mobilisés pour aligner notre trajectoire avec les meilleures pratiques internationales, en particulier celles validées par la SBTi, et avec les exigences de la taxinomie verte européenne et du nouveau cadre de transparence introduit par la CSRD3. Cette distinction nous encourage à renforcer encore nos engagements et à poursuivre nos actions collectives, en embarquant l’ensemble de nos parties prenantes – collaborateurs, collectivités, annonceurs, partenaires et investisseurs – afin d’accélérer la transition vers une économie plus durable. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2024 : 3 935,3 millions d’euros – S1 2025 : 1 868,3 millions d’euros

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 091 811 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 894 villes de plus de 10 000 habitants

12 026 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60

La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (11,9) et classé Or par EcoVadis

1 ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (629 737 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 157 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 848 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (83 472 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (736 310 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (178 010 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (89 526 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 490 faces publicitaires)

N°2 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 689 faces publicitaires)





Pour plus d’information : www.jcdecaux.com

Retrouvez-nous sur X, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube

Direction de la Communication : Clémentine Prat

+33 (0) 1 30 79 79 10 – clementine.prat@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

+33 (0) 1 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com

1 Task Force on Climate-related Financial Disclosures

2 Nations Unies - Les Champions de l’Action Climatique - 2024

3 Corporate Sustainability Reporting Directive

Pièce jointe