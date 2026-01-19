GUERBET : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Bilan semestriel du contrat de liquidité



Villepinte, le 19 janvier 2026 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, présente aujourd’hui le bilan semestriel du contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par GUERBET à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 31 décembre 2025 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

9 995 titres GUERBET

334 282 euros

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

A l’achat, 129 907 titres, pour un montant de 2 239 361 euros (1 235 transactions).

A la vente, 132 630 titres, pour un montant de 2 270 782 euros (1 206 transactions).

Il est par ailleurs rappelé que :

Lors du précédent bilan semestriel au 30 juin 2025, il figurait au compte de liquidité :

12 718 titres

302 862 euros

Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :

A l’achat, 102 129 titres, pour un montant de 2 282 830 euros (1 191 transactions).

A la vente, 100 407 titres, pour un montant de 2 245 607 euros (1 060 transactions).

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

10 996 titres

340 084 euros

Les données agrégées pour chaque journée de négociation du second semestre 2025 figurent en annexe du présent communiqué.

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément aux décisions de l’AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise et n°2021-01 en date du 22 juin 2021, renouvelant une telle instauration.

A propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’être. Nous sommes un leader mondial de l’imagerie médicale, proposant une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de solutions digitales et IA pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionniers depuis 98 ans dans le domaine des produits de contraste, avec 2 905 collaborateurs dans le monde, nous ne cessons d’innover et consacrons 9 % de notre chiffre d’affaires à la Recherche & Développement dans quatre centres en France et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé un chiffre d’affaires de 841 millions d’euros en 2024. Pour plus d’informations, merci de consulter www.guerbet.com.





