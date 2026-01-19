Virbac: solide croissance en 2025 avec un chiffre d'affaires annuel en hausse de +7,9 % à pcc3, forte dynamique dans les catégories et pays clés





Le chiffre d'affaires annuel 2025 atteint 1 465 M€ +7,9 % à taux de change et périmètre constants (pcc) comparé à 2024 +4,8 % à taux réels, impactés par des effets de change très défavorables, notamment en Amérique latine, dans la zone IMEA et dans le Pacifique.

Forte croissance des animaux de compagnie (+10,9 %) et des animaux d'élevage (+6,1 %).

Solide effet volume/mix d'environ +5 %, complété par une hausse des prix d'environ +3 %.

Excellente performance en 2025 aux États-Unis (+14,7 % à pcc), suivie par la zone IMEA (+9,5 %), l'Amérique latine (+7,5 %) et l'Europe (+7,5 %). Croissance soutenue également en Asie de l'Est (+3,3 % hors Sasaeah).

La zone Pacifique est stable en 2025 par rapport à l'an dernier mais affiche un rebond au quatrième trimestre 2025 avec une croissance de +14 %.





Objectifs 2026 (incluant l'impact de l'acquisition de Thyronorm) : croissance du chiffre d'affaires attendue entre 5,5 % et 7,5 % à taux de change et périmètre constants. Résultat opérationnel courant ajusté¹ attendu autour de 17 %.





Déclaration de Paul Martingell, Directeur Général :

« 2025 a été une nouvelle année de dynamique positive pour Virbac, se terminant par une forte croissance organique de 7,9 %, ce qui démontre la robustesse de notre portefeuille et de notre modèle opérationnel.

Depuis mon arrivée en septembre, j'ai été touché par l'incroyable passion de nos équipes et partenaires pour la santé animale. La performance de cette année — portée par une croissance de 10,9 % sur notre segment animaux de compagnie et le lancement réussi d'innovations de rupture comme Vikaly, le premier petfood médicamenteux au monde — témoigne de cet engagement.

Nous continuons d'investir dans notre avenir au travers d’initiatives stratégiques telles que l'acquisition de Thyronorm, qui apporte une solution innovante pour la santé féline à notre portefeuille. Alors que nous nous tournons vers 2026, nous restons dévoués à notre mission, soutenue par un niveau d'investissement record en R&D et dans nos sites industriels, pour faire avancer la santé des animaux avec ceux qui les soignent»

en €m, consolidés (non audités) 2025 2024 Taux de

change réel à TCC2 à PCC3 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 375 346 8,5 % 9,5 % 4,9 % Chiffre d'affaires du 2e trimestre 363 357 1,7 % 6,1 % 6,1 % Chiffre d'affaires du 3e trimestre 364 339 7,3 % 12,3 % 12,3 % Chiffre d'affaires du 4e trimestre 362 355 1,9 % 7,1 % 7,1 % Chiffre d'affaires 1 465 1 397 4,8 % 8,7 % 7,9 %







1Le résultat opérationnel courant ajusté correspond au « résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions ».

2TCC : à taux de change constants. Cette évolution est calculée sur le périmètre réel, incluant les impacts de périmètre issus des acquisitions (Sasaeah), pour lesquels l'indicateur considéré est calculé sur la base du taux de change de l'exercice précédent.

3PCC : à périmètre et change constants. Correspond à la croissance organique des ventes hors variation des taux de change, en calculant l’indicateur de l’exercice considéré et celui de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est celui de l’exercice précédent), et hors variation matérielle de périmètre, en calculant l’indicateur de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent.





Chiffre d'affaires du 4ème trimestre par zone géographique

Notre chiffre d'affaires consolidé du quatrième trimestre s'élève à 362 millions d'euros, représentant une forte croissance de +7,1 % à taux de change et périmètre constants par rapport à la même période en 2024, et de +2,1 % à taux réels compte tenu des effets de change très défavorables sur la période. Cette solide performance organique est principalement portée par l'Europe, la zone IMEA et le Pacifique, partiellement compensée par l'Asie de l'Est.

en €m, consolidés (non audités) 2025 2024 Taux de

change réel à TCC2 à PCC3 Europe 150 139 8,1 % 9,8 % 9,8 % Amérique du Nord 46 48 (3,4)% 5,5 % 5,5 % Amérique latine 57 56 1,3 % 2,7 % 2,7 % IMEA 40 40 1,2 % 12,6 % 12,6 % Asie de l'Est 44 49 (10,0)% (1,6)% (1,6)% Pacifique 23 22 4,5 % 14,0 % 14,0 % Chiffre d'affaires 362 355 1,9 % 7,1 % 7,1 %







Europe (+9,8 % à pcc) : Le segment des animaux d'élevage a été le principal moteur de la croissance en Europe, affichant une augmentation exceptionnelle de +25 % à taux constants au T4. Cette croissance est largement attribuable aux fortes ventes de nos vaccins et antiparasitaires en réponse à l'épidémie de fièvre catarrhale ovine (FCO), bien que cela ait été partiellement tempéré par des retards de production en France. Parallèlement, le segment des animaux de compagnie a réalisé une performance solide de +6,7 % à taux constants, soutenu par la dynamique de notre gamme de petfood et de nos produits de spécialité.

Amérique du Nord (+5,5 % à pcc) : La croissance du trimestre a été portée par le succès combiné des lancements récents (notamment Ursolyx et Zenifel) et la vigueur continue des produits existants au sein de nos gammes de produits dentaire, mobilité et dermatologie. Retraitée des mouvements de stocks liés au changement de distributeur anticipé et réalisé au T3, la croissance organique sous-jacente s'établit à environ 17 % sur le trimestre.

Amérique latine (+2,7 % à pcc) : La région a bénéficié d'une hausse de +15,6 % à taux constants sur le segment des animaux de compagnie, portée par nos gammes petfood, dermatologie et dentaire. La Colombie et le Brésil ont été les principaux contributeurs à cette tendance positive. Toutefois, la performance régionale globale a été grevée par une performance quasi stable sur le segment des animaux d'élevage.

IMEA (+12,6 % à pcc) : Cette région a enregistré une hausse robuste de +13,6 % sur le segment des animaux d'élevage, portée par nos gammes nutritionnelles pour bovins en Inde et nos gammes antiparasitaires en Afrique du Sud. Ce résultat a été renforcé par une croissance solide de +9,2 % sur le segment des animaux de compagnie.

Asie de l'Est (-1,6 % à pcc) : Le chiffre d'affaires au Japon s'est contracté de -6,2 % au T4, après une performance particulièrement forte au T3. Ce recul a été partiellement compensé par une forte dynamique commerciale sur le segment des animaux de compagnie en Chine et dans d'autres territoires de la zone.

Le chiffre d'affaires au Japon s'est contracté de -6,2 % au T4, après une performance particulièrement forte au T3. Ce recul a été partiellement compensé par une forte dynamique commerciale sur le segment des animaux de compagnie en Chine et dans d'autres territoires de la zone. Pacifique (+14,0 % à pcc) : Poursuivant la tendance du trimestre précédent, la zone Pacifique a affiché une croissance à deux chiffres de +14 %. Celle-ci a été uniquement générée par l'Australie (+23,2 % à pcc), qui a bénéficié de prix favorables pour les ovins et bovins ainsi que de conditions climatiques avantageuses. À l'inverse, la Nouvelle-Zélande a enregistré une baisse de -13,8 % due au déstockage des intramammaires lactants chez les distributeurs et en clinique, suite à des niveaux de ventes élevés plus tôt dans l'année.

Chiffre d'affaires annuel 2025 par zone géographique

Le chiffre d'affaires a atteint 1 465 millions d'euros en 2025, contre 1 397 millions d'euros en 2024, en croissance de +4,8 %. Hors effets de change, le chiffre d'affaires affiche une croissance significative de +8,7 %. À taux de change et périmètre constants, la croissance pour l'exercice 2025 s'établit à +7,9 %. L'acquisition de Sasaeah (Japon, avril 2024) a contribué à hauteur de +0,8 point de pourcentage à la croissance. L'acquisition de Mopsan a contribué pour +0,6 point ; toutefois, cet impact n'a pas été exclu du calcul à périmètre constant car jugé non significatif.





en €m, consolidés (non audités) 2025 2024 Taux de

change réel à TCC2 à PCC3 Europe 596 559 6,6 % 7,5 % 7,5 % Amérique du Nord 200 182 9,9 % 14,7 % 14,7 % Amérique latine 223 222 0,3 % 7,5 % 7,5 % IMEA 189 183 2,9 % 9,5 % 9,5 % Asie de l'Est 157 144 9,4 % 12,9 % 3,3 % Pacifique 101 108 (6,6)% 0,1 % 0,1 % Chiffre d'affaires 1 465 1 397 4,8 % 8,7 % 7,9 %





Europe (+7,5 % à pcc) : Cette forte croissance organique a été portée par une dynamique positive sur les deux segments et l'ensemble des géographies de la région. L'activité Animaux de compagnie a progressé de 7,8 %, soutenue principalement par nos gammes de petfood, dermatologie et reproduction. Le segment Animaux d'élevage a également enregistré une hausse de 8 % ; cela est largement dû à la réponse apportée à l'épidémie de fièvre catarrhale ovine (FCO) et à la solide performance de nos gamme pour ruminants, bien que ces gains aient été partiellement tempérés par des retards de production impactant nos gammes d'antibiotiques.

Amérique du Nord (+14,7 % à pcc) : La région a de nouveau réalisé une performance exceptionnelle, emmenée par le segment Animaux de compagnie (+24,2 % à taux constants). Cette croissance a été portée par le succès conjugué des nouveaux lancements (spécifiquement Ursolyx et Zenifel) et les résultats solides de nos gammes dentaire, dermatologie et spécialités (mobilité et comportement). Toutefois, cela a été partiellement contrebalancé par un recul de notre activité de façonnage (-33,5 %), confrontée à des décalages de commandes. Hors impact des déstockages/restockages distributeurs, la croissance de la région s'élèverait à environ 12 %.

Amérique latine (+7,5 % à pcc) : Le segment Animaux de compagnie a affiché une hausse de 13,3 % à tcc, le Mexique (+19 %) et la Colombie (+23 %) agissant comme principaux moteurs de la croissance. Cette performance s'est construite sur le succès de nos portefeuilles petfood, vaccins, dermatologie et nutritionnels, boostée par les lancements de nouveaux vaccins et produits de mobilité en Colombie. Le segment Animaux d'élevage a également affiché une croissance, tirée par les résultats au Brésil (+14,3 %), en Colombie (+33,4 %) et au Mexique (+4,8 %). Les principaux contributeurs à ce segment ont été les vaccins pour bovins, les antibiotiques, les antiparasitaires et les produits nutritionnels. Cette performance a cependant été partiellement compensée par un repli au Chili (-9,6 %), où nos activités d'aquaculture ont fait face à une pression concurrentielle intensifiée.

IMEA (+9,5 % à pcc) : La zone a réalisé des progrès solides sur l'ensemble des géographies, menée par le segment Animaux d'élevage (+10 %). Cette forte croissance a été principalement soutenue par notre portefeuille ruminants, avec une contribution particulièrement forte de nos produits nutritionnels. Parallèlement, le segment Animaux de compagnie a également enregistré une hausse robuste de +6,9 %.

Asie de l'Est (+3,3 % à pcc) : La zone a réalisé de la croissance dans toutes les géographies, à l'exception du Vietnam en raison de l'épidémie de peste porcine. Le segment Animaux de compagnie (+5,2 %) a agi comme catalyseur clé, soutenu par nos gammes de spécialités et d'antiparasitaires. L'effet de périmètre lié à l'acquisition de Sasaeah (avril 2024) a contribué à hauteur de 10 pt supplémentaires à la croissance annuelle de la zone.

Pacifique (+0,1 % à pcc) : La zone est restée stable par rapport à l'année précédente. L'Australie a enregistré un léger recul (-1,6 %), impactée par une concurrence accrue et des activités de déstockage chez les principaux distributeurs ; toutefois, une reprise a été observée au second semestre, portée par l'amélioration des conditions de marché, la normalisation des niveaux de stocks et une demande soutenue sur le segment Animaux de compagnie. À l'inverse, la Nouvelle-Zélande a clôturé l'année sur une croissance solide de +5,7 %, soutenue par l'extension de notre gamme de produits nutritionnels et la hausse des ventes d'antibiotiques.





Événements clés de la période

Virbac poursuit l'exécution de sa stratégie de « M&A programmatique » avec l'acquisition récente de Thyronorm. Thyronorm (~15 M€ de chiffre d'affaires annuel) est un produit de spécialité destiné au traitement de l'hyperthyroïdie féline, une affection touchant plus de 10 % des chats âgés. Cet ajout complète le portefeuille existant et devrait être relutif sur les ventes et la marge d'EBITDA dès la première année. Virbac assurera la distribution directe au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande (sous le nom Thyronorm) ainsi qu'aux États-Unis (sous le nom Felanorm). En Europe, la distribution passera des partenaires actuels (Boehringer Ingelheim, Elanco) à Virbac au cours des prochaines années.





Perspectives 2026

Pour l'année 2026, nous anticipons à ce jour :

Une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 5,5 % et 7,5 % à taux de change et périmètre constants.

Un ratio de « résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions » (Ebit ajusté) sur « chiffre d'affaires » autour de 17 % à taux de change constants.





Conformément à nos normes de reporting, l'acquisition de Thyronorm est incluse dans le périmètre organique 2026 (périmètre constant) en raison de son niveau de matérialité. Par conséquent, les perspectives fournies tiennent compte de la contribution de Thyronorm tant au niveau du chiffre d'affaires total (~+1pt de croissance) que du résultat opérationnel attendu (~+0.5pt d’Ebit ajusté). Comme indiqué précédemment, l'impact direct des droits de douane américains est estimé à ce jour à environ 4 millions de dollars US en année pleine. Cet impact est entièrement intégré dans nos perspectives 2026.

À propos de Virbac - Faire avancer la santé animale ensemble

Chez Virbac, nous explorons sans cesse de nouvelles voies pour prévenir, diagnostiquer et traiter la majorité des pathologies animales. Nous développons des produits de soin, d’hygiène et de nutrition pour proposer des solutions complètes aux vétérinaires, éleveurs et propriétaires d’animaux partout dans le monde. Notre raison d’être : faire avancer la santé des animaux avec ceux qui en prennent soin chaque jour, pour mieux vivre tous ensemble..





Plus d'informations sur corporate.virbac.com











Pièce jointe