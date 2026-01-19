Aarhus, den 19. januar 2026

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Meddelelse nr. 1 / 2026

AGF A/S udsteder warrants

Bestyrelsen for AGF A/S har den 19. januar besluttet at udnytte en del af sin bemyndigelse til at udstede og tildele warrants (aktietegningsretter), og har således udstedt i alt 1.956.000 warrants, som hver kan udnyttes til tegning for én aktie á nominelt 0,25 kr. i selskabet. Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede for et samlet beløb op til nominelt kr. 5.000.000

Warrant-programmet omfatter udvalgte nøglemedarbejdere med minimum 1 års anciennitet i selskabet samt øvrige udvalgte medarbejdere med minimum 10 års anciennitet med ret til at tegne nye kapitalandele (B-aktier) i selskabet. Udstedelsen har til formål at fastholde og motivere nøglemedarbejdere og øge fokus på virksomhedens langsigtede værditilvækst til gavn for alle interessenter.

Fordelingen af warrants er som følger:

Modtager



Antal warrants Udnyttelsesværdi (nominelt kr. 0,25 pr. aktie) Ledelse og udvalgte medarbejdere (13 i alt):



1.956.000



489.000 Resterende bemyndigelse 3.699.000

Udnyttelseskursen er af bestyrelsen fastsat til DKK 1,00 pr. aktie af nominelt DKK 0,25 svarende til den gennemsnitlige lukkekurs på Nasdaq Copenhagen de seneste fem dage.

De fuldstændige vilkår og betingelser gældende for warrants er vedlagt som bilag til selskabets vedtægter

For yderligere oplysninger, kontakt kommunikationschef Christian Thye-Petersen på telefon 3065 2880.

---------------

Med venlig hilsen

AGF A/S

Lars Fournais Jesper Ganzhorn Ørskov

Bestyrelsesformand Næstformand

Vedhæftet fil