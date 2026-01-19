SAFE ORTHOPAEDICS FRANCHIT UNE ETAPE STRATEGIQUE : SIGNATURE DE SON PREMIER CONTRAT DE DISTRIBUTION AU BRESIL

Fleurieux-sur-l’Arbresle – France – 19 janvier 2026 – 18h - Safe (FR001400ZU25 – ALSAF), annonce que sa filiale Safe Orthopaedics a signé un accord de distribution exclusif avec IMPLAMED, distributeur majeur de dispositifs médicaux au Brésil.

Une première entrée sur un marché à fort potentiel

Cet accord marque l'arrivée de Safe Orthopaedics sur le marché brésilien, le plus important d'Amérique latine dans le domaine de l'orthopédie. Il s'agit du premier contrat de distribution signé par la société dans ce pays, ouvrant ainsi la voie à un déploiement stratégique sur un territoire au potentiel de croissance majeur à moyen terme.

Le Brésil, avec une population de plus de 215 millions d'habitants et un système de santé en développement constant, représente une opportunité pour les solutions innovantes de Safe Orthopaedics dans le traitement des pathologies de la colonne vertébrale.

Un partenaire solide

IMPLAMED est un acteur reconnu et établi sur le marché brésilien des implants orthopédiques, disposant d'un réseau de distribution étendu et d'une expertise reconnue de plus de 40 ans dans la commercialisation de dispositifs médicaux innovants, avec plus de 70 distributeurs. Ce partenariat permettra à Safe Orthopaedics de bénéficier de la connaissance approfondie du marché brésilien d'IMPLAMED.

« Dans le prolongement de notre stratégie de déploiement international, la signature de ce contrat de distribution avec IMPLAMED, acteur de référence sur son marché, nous permet de conforter notre présence en Amérique latine. Nos technologies avec instrumentation prêtes à l’emploi apportent des bénéfices significatifs sur ce marché tant privé que public, où les contraintes logistiques sont exacerbées par les distances et les modèles de distribution locaux. Après le succès des développements récents dans certains pays de la région, le Brésil deviendra, une fois les homologations obtenues, un marché de croissance pour Safe Orthopaedics. Il est aussi important de noter qu’IMPLAMED distribue aussi les produits de la société SpineUp, ce qui confirme de nouveau l’intérêt et les synergies entre Safe et SpineUp. » déclare Nicolas Papillon, Directeur Général.

Un processus d'enregistrement rigoureux

La mise sur le marché des produits Safe Orthopaedics au Brésil nécessitera l'obtention préalable des autorisations de l'ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), l'autorité brésilienne de régulation sanitaire. Safe Orthopaedics travaille d’ores et déjà à la constitution du dossier aux exigences réglementaires strictes, avec pour objectif de proposer les solutions chirurgicales innovantes de Safe Orthopaedics aux chirurgiens brésiliens, le plus rapidement possible, dès l'obtention des autorisations.

Perspectives

Cette signature confirme l'attractivité internationale des solutions Safe et s'inscrit dans la stratégie de développement international du groupe. Bien que le déploiement commercial effectif nécessite le franchissement de l'étape réglementaire, ce contrat positionne Safe Orthopaedics sur un marché brésilien appelé à connaître un essor soutenu dans les années à venir.

À propos de Safe Group

Safe Group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 100 collaborateurs.

Safe Orthopaedics conçoit et distribue des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 14 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l’emploi. Elle dispose de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, impression additive, finition et conditionnement stérile.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

