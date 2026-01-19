CRCAM Alpes Provence : déclarations_Hebdomadaires_CAAP_S3-2026

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

Société coopérative à capital variable

25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2

381 976 448 R.C.S Aix en Provence

Aix-en-Provence, le 19 janvier 2026

Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 25 mars 2025.

Le détail des transactions est disponible en annexe.

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 12/01/2026 FR0000044323 53 139,18 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 13/01/2026 FR0000044323 63 142,98 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 14/01/2026 FR0000044323 65 142,85 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 15/01/2026 FR0000044323 43 144,16 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 16/01/2026 FR0000044323 51 144,50 XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur



Code Identi

fiant



Nom du PSI



Code Identi

fiant PSI



jour/heure de la transaction



Code identifiant de l'instrument financier



Prix unitaire (unité)



Devise



Quantité achetée



Code iden

tifiant marché



Numéro de référence de la transaction



Objectif

du

rachat



Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 12/1/26 8:40 FR0000044323 138,5 EUR 17 XPAR OD_8uBvrsy-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 12/1/26 9:13 FR0000044323 139,5 EUR 19 XPAR OD_8uC4AQN-01 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 12/1/26 10:32 FR0000044323 139,5 EUR 17 XPAR OD_8uCNvy2-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 13/1/26 8:05 FR0000044323 142,98 EUR 19 XPAR OD_8uHdRSP-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 13/1/26 8:05 FR0000044323 142,98 EUR 39 XPAR OD_8uHdRSo-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 13/1/26 8:11 FR0000044323 142,98 EUR 5 XPAR OD_8uHeuq5-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 14/1/26 8:04 FR0000044323 142,5 EUR 19 XPAR OD_8uNTfTL-02 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 14/1/26 12:34 FR0000044323 143 EUR 7 XPAR OD_8uOZitP-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 14/1/26 15:01 FR0000044323 143 EUR 39 XPAR OD_8uPAbzX-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 15/1/26 13:51 FR0000044323 143,5 EUR 11 XPAR OD_8uUjggX-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 15/1/26 14:08 FR0000044323 143,5 EUR 13 XPAR OD_8uUnzZy-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 15/1/26 16:16 FR0000044323 145 EUR 19 XPAR OD_8uVK9ZS-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 16/1/26 9:38 FR0000044323 144,5 EUR 51 XPAR OD_8uZYVL9-00 Annulat

ion

