COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON: CHIFFRE D’AFFAIRES DES 9 PREMIERS MOIS DE L’EXERCICE 2025-26 À 124,2 M€

Communiqué de presse

Lesquin, 19 janvier 2026 - 18h00

CHIFFRE D’AFFAIRES DES 9 PREMIERS MOIS

DE L’EXERCICE 2025-26 À 124,2 M€

NACON (ISIN FR0013482791) publie ce jour son chiffre d’affaires consolidé des 9 premiers mois de l’exercice 2025-26 (période du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025).

IFRS – M€ 2025-26



2024-25



Variation



Chiffre d’affaires 1er Trimestre (avril-juin) 31,3 32,3 -2,9% 2ème Trimestre (juil.-sept.) 46,8 44,8 +4,5%



3ème Trimestre (oct. – Déc.) 46,1 52,9 -12,8% Jeux 25,9 25,4 +1,9% Dont : Catalogue 13,7 9,8 +39,9% Back catalogue 12,2 15,6 -21,8% Accessoires 17,9 25,2 -29,1% Autres (1) 2,4 2,3 +4,6% Cumul 9 mois (avril-déc.) 124,2 129,9 -4,4% Jeux 82,3 71,1 +15,7% Dont : Catalogue 42,1 28,5 +47,4% Back catalogue 40,2 42,6 -5,5% Accessoires 37,7 54,2 -30,5% Autres (1) 4,2 4,5 -6,6%

(1) Chiffre d’affaires Mobiles et Audio





Forte progression de l’activité « Catalogue » au 3 ème trimestre 2025-26

Au troisième trimestre 2025-2026 (1er octobre – 31 décembre), la progression soutenue de l’activité

« Catalogue » n’a pas suffi à compenser la baisse enregistrée sur le segment « Accessoires » aux États-Unis.

Jeux :

Le chiffre d‘affaires total « Jeux » croît de 1,9% par rapport à la même période de l’an dernier et s’établit à 25,9 M€.

L’activité « Catalogue » (nouveaux jeux) a enregistré une forte croissance de 39,9 %, atteignant 13,7 M€. Cette performance s’explique par la poursuite des ventes de Hell is UsTM, et par les lancements sur le trimestre de Cricket 26 et RennsportTM.

Après deux trimestres ayant affiché une progression, le « Back Catalogue », qui regroupe les jeux sortis au cours des exercices précédents, génère 12,2 M€ de chiffre d’affaires contre 15,6 M€ l’an passé. Cette variation est principalement attribuable à une base de comparaison élevée et à une baisse du marché sur le trimestre.

Accessoires :

En raison d’un marché américain encore affecté par l’augmentation des droits de douane, l’activité

« Accessoires » s’élève à 17,9 M€, en baisse de 29,1 % sur le trimestre. À noter que la baisse aux États-Unis s’atténue, passant de 66 % au deuxième trimestre à 38 % au troisième trimestre.

Objectifs pour l’exercice 2025-26

L’activité du dernier trimestre de l’exercice sera de nouveau tirée par l’actualité éditoriale « Catalogue » avec la sortie de plusieurs jeux majeurs : Styx : Blades of GreedTM, GreedFall The dying worldTM, Gear-Club Unlimited 3TM, Dragonkin : The BanishedTM, et la saison 6 de Test Drive Unlimited: Solar CrownTM.

L’activité « Back Catalogue » devrait enregistrer un chiffre d’affaires du même ordre que celui réalisé́́ sur l’exercice 2024-2025.

L’activité « Accessoires » reste marquée par un manque de visibilité sur le marché américain. L’Europe quant à elle devrait bénéficier des ventes d’accessoires pour la SwitchTM2 et de la sortie en février prochain du

1er casque nouvelle génération RIG R5 PRO HS.

Bien qu’enregistrant une augmentation de ses parts de marché, le ralentissement du marché des accessoires et celui des jeux vidéo sur le 3ème trimestre ont pour conséquence une révision des prévisions pour l’exercice en cours. Ainsi NACON anticipe désormais une activité 2025-2026 comparable à celle de l’exercice précédent.

Prochain communiqué :

Chiffre d’affaires annuel 2025-26, le 27 avril 2026 après bourse





A PROPOS DE NACON







CHIFFRE D’AFFAIRES IFRS 2024/2025 : 167,9 M€







RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 2024/2025 : 1,1 M€







EFFECTIF

Plus de 1 000 collaborateurs











INTERNATIONAL

25 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays

https://corporate.nacongaming.com/



NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques.







Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indices : CAC Mid&Small

ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP







CONTACT :

Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01









Pièce jointe