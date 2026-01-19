COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN: CHIFFRE D’AFFAIRES DES 9 PREMIERS MOIS DE L’EXERCICE 2025-26 À 219,8 M€

Communiqué de presse

Lesquin, 19 janvier 2026, 18h00

CHIFFRE D’AFFAIRES DES 9 PREMIERS MOIS

DE L’EXERCICE 2025-26 À 219,8 M€

BIGBEN INTERACTIVE (ISIN FR0000074072) annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé des 9 premiers mois de l’exercice 2025-26 (période du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025).

IFRS – M€ 2025/26



2024/25



Variation en %



Chiffre d’affaires 1er trimestre (avril – juin) 56,5 57,9 -2,4% 2ème Trimestre (juillet. – sept) 79,0 78,0 +1,3% 3ème Trimestre (oct. - décembre) (1) 84,4 87,7 -3,8% Nacon Gaming 46,1 52,9 -12,8% Bigben Audio-vidéo / Telco 38,2 34,8 +9,9% Cumul 9 mois (avril - décembre) (1) 219,8 223,6 -1,7% Nacon Gaming 124,2 129,9 -4,4% Bigben Audio-vidéo / Telco 95,6 93,7 +2,1%

(1) Données non auditées





Chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2025-26 à 84,4 M€

NACON Gaming

Au troisième trimestre 2025-2026 (1er octobre – 31 décembre), la progression soutenue de l’activité

« Catalogue » n’a pas suffi à compenser la baisse enregistrée sur le segment « Accessoires » aux États-Unis.

JEUX

Le chiffre d‘affaires total « Jeux » croît de 1,9% par rapport à la même période de l’an dernier et s’établit à 25,9 M€.

L’activité « Catalogue » (nouveaux jeux) a enregistré une forte croissance de 39,9 %, atteignant 13,7 M€. Cette performance s’explique par la poursuite des ventes de Hell is UsTM, et par les lancements sur le trimestre de Cricket26 et RennsportTM.

Après deux trimestres ayant affiché une progression, le « Back Catalogue », qui regroupe les jeux sortis au cours des exercices précédents, génère 12,2 M€ de chiffre d’affaires contre 15,6 M€ l’an passé. Cette variation est principalement attribuable à une base de comparaison élevée et à une baisse du marché sur le trimestre.

ACCESSOIRES

En raison d’un marché américain encore affecté par l’augmentation des droits de douane, l’activité

« Accessoires » s’élève à 17,9 M€, en baisse de 29,1 % sur le trimestre. À noter que la baisse aux États-Unis s’atténue, passant de 66 % au deuxième trimestre à 38 % au troisième trimestre.

BIGBEN – Audio-Vidéo/Telco

BIGBEN – Audio-vidéo/Telco affiche sur le trimestre une bonne performance avec un chiffre d’affaires qui s’inscrit en croissance de 9,9% à 38,2 M€.

Accessoires mobiles :

Au troisième trimestre, l’activité Telco a surperformé le marché en particulier sur le mois de décembre avec de très solides performances des marques Force®, tant sur les écouteurs sans fil Force Play® que sur la charge avec la gamme Force Power®.

La premiumisation du marché anticipé depuis plusieurs années porte ses fruits et permet d’afficher une croissance à deux chiffres. L’activité « Accessoires Mobiles » ressort ainsi à 28,3 M€, en hausse de 11,9% par rapport à l’an dernier.

Audio-vidéo : Cette activité réalise sur le trimestre un chiffre d’affaires de 9,8 M€ contre 9,4 M€ sur la même période de l’exercice dernier. L’activité « Audio » enregistre une belle progression, liée notamment aux bonnes performances du nouveau baladeur K7. Son chiffre d’affaires croît ainsi de 11,1% à 7,8 M€.

Objectifs pour l’exercice 2025-2026

NACON

L’activité du dernier trimestre de l’exercice sera de nouveau tirée par l’actualité éditoriale « Catalogue » avec la sortie de plusieurs jeux majeurs : Styx : Blades of GreedTM, GreedFall The dying worldTM, Gear-Club Unlimited 3TM, Dragonkin : The BanishedTM, et la saison 6 de Test Drive Unlimited: Solar CrownTM.

L’activité « Back Catalogue » devrait enregistrer un chiffre d’affaires du même ordre que celui réalisé́́ sur l’exercice 2024-2025.

L’activité « Accessoires » reste marquée par un manque de visibilité sur le marché américain. L’Europe quant à elle devrait bénéficier des ventes d’accessoires pour la SwitchTM2 et de la sortie en février prochain du 1er casque nouvelle génération RIG R5 PRO HS.

BIGBEN – Audio-Vidéo/Telco

Les gammes Force® continueront d’être élargies avec notamment une nouvelle offre dédiée aux ordinateurs portables.

Par ailleurs, de nouveaux canaux de distribution seront mis en place afin d’accompagner l’allongement du cycle de vie des mobiles.

L’activité Audio/Vidéo maintiendra sa stratégie de diversification de ses points de vente et s’appuiera sur le lancement de nouveaux produits Thomson®.

Perspectives 2025-2026

Bien que BIGBEN – Audio-Vidéo/Telco enregistre de bonnes performances et prévoit dorénavant une croissance sur l’exercice, le ralentissement du marché des jeux vidéos au troisième trimestre conduit BIGBEN à une révision de ses prévisions pour l’exercice en cours et anticipe désormais une activité 2025-2026 comparable a celle de l’exercice précédent.

Prochain communiqué :

Chiffre d’affaires annuel 2025-26, le 27 avril 2026 (après Bourse)





