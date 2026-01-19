Les bourses d’études pour la DEI de l’ICA et l’ANÉA reconnaissent la réussite des étudiants et étudiantes

OTTAWA, 19 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut canadien des actuaires (ICA), en collaboration avec l’Association nationale des étudiants en actuariat (ANÉA), est fier d’annoncer le lauréat et les lauréates des bourses d’études 2026 pour la diversité, l’équité et l’inclusion (DEI) de l’ANÉA-ICA. D’une valeur de 3 000 $ chacune, ces bourses soulignent l’engagement commun à faire progresser la DEI au sein de la profession actuarielle et au-delà.

Ruby Eger a reçu la Bourse offerte aux personnes autochtones, qui soutient les étudiants et étudiantes autochtones poursuivant des études en actuariat et vise à augmenter la présence autochtone au sein de la profession.

Geshna (Shania) Kodai a reçu la Bourse de la culture inclusive, témoignant de ses efforts exceptionnels à favoriser une communauté actuarielle accueillante et inclusive.

Mathieu Paradis a reçu la Bourse d’excellence académique, soulignant son rendement universitaire exceptionnel et son dévouement envers l’excellence.

« Notre profession excelle lorsque nous accueillons différentes perspectives et créons des occasions pour les nouveaux et nouvelles actuaires de tous antécédents et expériences confondus », affirme Angelita Graham, FICA et présidente de l’ICA. « Ces bourses illustrent notre engagement continu à créer une communauté actuarielle inclusive où chaque membre peut participer pleinement à assurer la sécurité financière de toute la population canadienne. »

Sanjit Samanta, vice-président aux relations d’affaires de l’ANÉA, ajoute : « Le partenariat entre l’ANÉA et l’ICA concernant ces bourses d’études constitue une pratique établie au sein de l’ANÉA. Les avancées visant à promouvoir la diversité et à éliminer les barrières sociales dans ce domaine jouent un rôle déterminant dans le renforcement de la communauté actuarielle canadienne. C’est avec enthousiasme que nous anticipons l’impact que ces personnes lauréates auront sur le développement futur de la science actuarielle. »

Les bourses ont été remises lors du souper-gala de l’ICA dans le cadre du 36e Congrès de l’ANÉA, tenu à Ottawa le 17 janvier, où l’ICA a agi à titre de Grand mécène pour soutenir la prochaine génération d’actuaires au Canada.

Renseignez-vous sur le lauréat et les lauréates des bourses de 2026 et abonnez-vous à la liste de diffusion de l’ICA pour recevoir des nouvelles et des mises à jour de l’Institut.

