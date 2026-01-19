Le PDG du port de Long Beach prendra la parole au Forum économique mondial

Disponible pour des entretiens en personne à Davos

DAVOS, Suisse, 19 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le PDG du port de Long Beach, le Dr Noel Hacegaba, devrait prendre la parole au Forum économique mondial cette semaine. Ce rassemblement annuel réunit à Davos, en Suisse, des dirigeants mondiaux issus des gouvernements, des entreprises et du monde universitaire afin d’engager des discussions tournées vers l’avenir pour aborder les problèmes mondiaux et définir les priorités. Hacegaba sera le seul dirigeant de haut niveau d’une autorité portuaire américaine présent à ce sommet de haut niveau qui devrait réunir 850 dirigeants et chefs d’État de 130 pays.

En tant que nouveau directeur général de l’un des principaux ports américains, Hacegaba participera à des tables rondes, des séances plénières et des réunions avec des dirigeants internationaux, des responsables nationaux, des experts économiques et les PDG des principales compagnies maritimes et portuaires mondiales.

M. Hacegaba, qui a été invité à participer au forum, a déclaré qu’il profiterait de cette occasion pour s’assurer que les clients et les parties prenantes de la communauté maritime mondiale comprennent la position du port de Long Beach en tant que port maritime international de premier plan et ses projets visionnaires pour l’avenir.

« Le port de Long Beach est un port mondial et, à une époque où les politiques et les priorités commerciales évoluent, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas être à la table des négociations lorsque les principaux dirigeants économiques mondiaux discutent de l’avenir », a-t-il déclaré. « Nos nouvelles prévisions à long terme concernant le fret indiquent que nous doublerons notre volume annuel de conteneurs à Long Beach d’ici 2050. Pour y parvenir, il faudra une innovation visionnaire, des progrès en matière de développement de la main-d’œuvre et une coopération internationale sans précédent. »

« En tant que principale porte d’entrée du commerce américain avec l’Asie et au-delà, nous ne manquerons aucune occasion de trouver de nouveaux partenaires, de renforcer nos liens avec nos clients et de tirer parti de ressources d’information essentielles comme celles offertes par notre participation au Forum économique mondial », a déclaré Frank Colonna, président de la Commission portuaire de Long Beach. « Nous avons chargé Noel de mener notre port vers l’avenir et, pour ce faire, il doit être à l’avant-garde de ce débat. »

Le 15 janvier, M. Hacegaba a prononcé son premier discours sur « l’état du port », présentant une nouvelle vision audacieuse pour le port, qui ambitionne de devenir un leader du commerce mondial zéro émission, créateur d’emplois et bénéfique pour la communauté. Il a également annoncé que le port avait atteint son volume de fret le plus élevé jamais enregistré, malgré la menace de nouveaux droits de douane. En savoir plus ici .

Le port de Long Beach est un leader mondial en matière d’initiatives portuaires écologiques et de service à la clientèle de premier ordre, assurant le transport de marchandises avec fiabilité, rapidité et efficacité. Principal point d’entrée américain pour le commerce transpacifique, le port gère un volume d’échanges commerciaux de plus de 300 milliards de dollars par an et soutient 2,7 millions d’emplois à travers les États-Unis, dont 691 000 en Californie du Sud. Il s’agit de l’un des 18 ports maritimes stratégiques commerciaux des États-Unis, dont la mission est de soutenir le déploiement des forces en cas d’urgence ou d’autres situations d’urgence liées à la défense nationale. Les leaders du secteur ont désigné Long Beach comme « Meilleur port maritime de la côte ouest en Amérique du Nord » pour la septième année consécutive et « Meilleur port maritime écologique » en 2025. Au cours des 10 prochaines années, le port prévoit des investissements de 3,2 milliards de dollars en améliorations d’infrastructures visant à renforcer sa capacité, sa compétitivité et sa pérennité.

