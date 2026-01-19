WENDEL : Déclaration

Déclaration

Wendel confirme être en discussions non exclusives avec Henkel concernant une éventuelle opération impliquant Stahl. Il n’existe aucune certitude quant à l’aboutissement de ces discussions. Wendel ne fera pas d’autre commentaire et communiquera en temps utile, le cas échéant.

Agenda



Mercredi 25 février 2026

Résultats annuels 2025 – Publication de l’ANR au 31 décembre 2025, et comptes annuels consolidés (après bourse)

Mercredi 22 avril 2026

Chiffre d’affaires T1 2026 – Publication de l’ANR au 31 mars 2026 (après bourse)

Jeudi 21 mai 2026

Assemblée générale

Mercredi 29 juillet 2026

Résultats semestriels 2026 – Publication de l’ANR au 30 juin 2026 et comptes semestriels consolidés (après bourse)

À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions de 51 % d’IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et annoncé l’acquisition de Committed Advisors en octobre 2025. Au 30 septembre 2025, le Groupe gère 46 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers, pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,3 Mds d’euros investis pour compte propre

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Suivez-nous sur LinkedIn @Wendel

Contacts journalistes Contacts analystes et investisseurs Christine Anglade: + 33 6 14 04 03 87 Olivier Allot: +33 1 42 85 63 73 c.anglade@wendelgroup.com o.allot@wendelgroup.com Caroline Decaux: +33 1 42 85 91 27

c.decaux@wendelgroup.com

Primatice Olivier Labesse: +33 6 79 11 49 71 olivierlabesse@primatice.com Hugues Schmitt: +33 6 71 99 74 58 huguesschmitt@primatice.com Kekst CNC Todd Fogarty: +1 212 521 4854 todd.fogarty@kekstcnc.com





