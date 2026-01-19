Cygnus cible deux nouveaux prospects aurifères minéralisés pour accroître ses ressources

FAITS SAILLANTS :

Cygnus a identifié deux prospects aurifères présentant une minéralisation connue et prévoit mener un programme de forage au T2 (après l’obtention des permis usuels) dans le cadre de ses efforts visant à poursuivre la croissance de la base de ressources du projet Chibougamau.

Le prospect Gwillim , situé à seulement 12 km de l'usine de traitement de Chibougamau, a recoupé plusieurs intersections à haute teneur qui nécessitent des forages de suivi. Ces intersections comprennent : 7,6 m à 38,1 g/t Au à partir de 314,9 m (87-KOD-18); 15,2 m à 9,4 g/t Au à partir de 155,1 m (87-KOD-1); et 16,4 m à 8,3 g/t Au à partir de 168,3 m (87-KOD-10).

Le prospect Joe Mann est une mine d'or historique à haute teneur qui a produit 1,2 M d'onces à 8,3 g/t Au. 1 Le projet possède des ressources présumées de 0,7 Mt à 6,0 g/t Au pour 143 000 onces, mais un potentiel régional important demeure à proximité de la surface avec des intersections de : 0,7 m à 480,2 g/t Au à partir de 92,3 m (H-118); 3,8 m à 20,8 g/t Au à partir de 287,2 m (H-214); et 8,4 m à 6,3 g/t Au à partir de 175,6 m (H-374).

Joe Mann est idéalement situé au cœur d'une région riche en or, qui a récemment conduit IAMGOLD à acquérir Northern Superior Resources pour 267,4 M$ CA.

Cygnus croit que ces cibles de forage présentent un potentiel important pour accroître les ressources actuelles du projet Chibougamau, qui s'élèvent à 6,4 Mt à 3,0 % ÉqCu pour 193 000 t ÉqCu (M+I) et 8,5 Mt à 3,5 % ÉqCu pour 295 000 t ÉqCu (présumées ).

Au gisement Golden Eye , les forages reprendront plus tard ce mois-ci afin de tester les extensions sous les ressources actuelles, qui s'élèvent à 0,5 Mt à 5,6 g/t ÉqAu pour 91 000 onces ÉqAu (indiquées) et à 1,2 Mt à 4,6 g/t ÉqAu pour 182 000 onces ÉqAu (présumées).

Les résultats d'analyse sont en attente suite aux forages de suivi effectués dans une nouvelle zone de minéralisation peu profonde à Cedar Bay, qui avait précédemment rapporté 28,9 m à 2,5 g/t ÉqAu (1,0 g/t Au, 1,0 % Cu et 12,0 g/t Ag). (CDR-25-16)





David Southam, président exécutif de Cygnus, a déclaré : « Ces deux nouveaux prospects présentent clairement un potentiel important en termes de ressources, chacun renfermant une minéralisation aurifère connue.



« La croissance des ressources est au cœur de notre stratégie pour 2026, et ces cibles répondent à nos critères tant en raison de leurs hautes teneurs que de leur potentiel d’extension significative de la minéralisation connue.



« Des intersections atteignant 480 g/t (sur 0,7 m), à moins de 100 m de profondeur, dans un contexte où le prix de l'or s’établit à 4 500 $US l'once, à proximité d'une mine d'or historique à haute teneur et dans une région faisant l'objet de fusions-acquisitions, illustrent clairement pourquoi nous sommes déterminés à poursuivre ces opportunités. »

TORONTO, 19 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cygnus Metals Limited (ASX: CY5; TSXV: CYG; OTCQB: CYGGF) (« Cygnus » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer des cibles de forage aurifère hautement prioritaires, pour lesquelles des demandes de permis sont en cours, dans le cadre de son projet de cuivre-or Chibougamau au Québec.

Cygnus poursuit l'exploration intensive du projet très prometteur de Chibougamau ainsi que l'augmentation de ses ressources, conformément à la stratégie de création de valeur de la Société. Deux cibles de forage hautement prioritaires ont été identifiées; toutes deux présentent une minéralisation aurifère à haute teneur significative et ont connu peu d’exploration moderne.

Le projet Gwillim (coentreprise à 50 % avec Alamos Gold) est situé à 12 km au nord-ouest de l'usine de traitement de Chibougamau et compte plusieurs structures riches en or qui traversent le projet. La mine Gwillim était en production dans les années 1970 et 1980 et a produit 39 000 onces d'or à une teneur de 4,8 g/t.1 La cible principale se trouve à 500 m au sud de la mine historique et présente un certain nombre d'intersections larges et à haute teneur qui nécessitent un suivi. Ces intersections comprennent :

7,6 m à 38,1 g/t Au à partir de 314,9 m (87-KOD-18); 15,2 m à 9,4 g/t Au à partir de 155,1 m (87-KOD-1); et 16,4 m à 8,3 g/t Au à partir de 168,3 m (87-KOD-10).







Les travaux se poursuivent pour compiler les données et générer des cibles de forage pendant que la demande de permis de forage est en cours.

Le projet Joe Mann est situé à 46 km au sud de l'usine de traitement de Chibougamau. Il s'agit d'une ancienne mine qui a cessé ses activités en 2007. Joe Mann était connu pour sa haute teneur, produisant 1,2 M d'onces à une teneur de 8,3 g/t Au.1 Le gisement est toujours ouvert sous les galeries existantes et contient des ressources présumées de 0,7 Mt à 6,0 g/t Au pour 143 000 onces d'or. Le projet Joe Mann couvre 62 km2 et abrite un certain nombre de cibles de forage régionales proches de la surface qui nécessitent des travaux de suivi, dont certaines présentant des intersections aurifères à haute teneur comme :

0,7 m à 480,2 g/t Au à partir de 92,3 m (H-118); 3,8 m à 20,8 g/t Au à partir de 287,2 m (H-214); et 8,4 m à 6,3 g/t Au à partir de 175,6 m (H-374).







Cygnus a récemment effectué des levés magnétiques aéroportés détaillés au-dessus du projet afin d’appuyer l'identification de cibles. Ces données sont utilisées conjointement avec les forages existants et les levés PP prévus afin de planifier les forages de suivi.

Le projet Joe Mann est situé au cœur du secteur appartenant à Northern Superior Resources, récemment acquise par IAMGOLD pour 267,4 M$ CA. Cette acquisition consolide un certain nombre de ressources importantes dans la région avec le gisement aurifère Nelligan d'IAMGOLD.

Cygnus poursuit sa stratégie d'exploration axée sur la croissance et la conversion des ressources afin de faire avancer le projet Chibougamau et d'offrir un rendement maximal à ses actionnaires. Conformément à cette stratégie, les forages devraient reprendre plus tard ce mois-ci au gisement Golden Eye afin de tester les extensions sous les ressources actuelles et de convertir davantage de ressources vers la catégorie indiquée. Les ressources actuelles de Golden Eye comprennent des ressources indiquées de 0,5 Mt à 5,6 g/t ÉqAu pour 91 000 onces ÉqAu et des ressources présumées de 1,2 Mt à 4,6 g/t ÉqAu pour 182 000 onces ÉqAu.

La région de Chibougamau est dotée d'infrastructures bien établies, ce qui confère au projet une longueur d'avance considérable en tant qu'opportunité de développement pour le cuivre et l'or. Ces infrastructures comprennent une usine de traitement d'une capacité de 900 000 tpa, une ville minière locale, une autoroute goudronnée, un aéroport, une infrastructure ferroviaire régionale et une centrale hydroélectrique de 25 kV alimentant le site de traitement. De plus, l'usine de traitement de Chibougamau est la seule usine de traitement dans un rayon de 250 km.

Figure 1 : Cibles aurifères hautement prioritaires à Joe Mann et Gwillim, situées au cœur de l'acquisition de Northern Superior par IAMGOLD. Cygnus possède la seule infrastructure de traitement de la région.

La publication du présent communiqué a été autorisée par le conseil d'administration de Cygnus.

À propos de Cygnus Metals

Cygnus Metals Limited (ASX: CY5, TSXV: CYG, OTCQB: CYGGF) est une société diversifiée d'exploration et de développement de minéraux critiques qui possède des projets au Québec, Canada et en Australie-Occidentale. La Société se consacre à l'avancement de son projet de cuivre-or Chibougamau au Québec avec un programme d'exploration intensif pour stimuler la croissance des ressources et développer un modèle d'exploitation en étoile avec son usine de traitement centralisée. De plus, Cygnus possède des actifs de lithium de qualité avec un potentiel d'exploration significatif dans le district de classe mondiale de la Baie-James au Québec, ainsi que des projets d'ETR et de métaux de base en Australie-Occidentale. L'équipe de Cygnus a prouvé sa capacité à transformer ses succès d'exploration en entreprises de production et à créer de la valeur pour les actionnaires.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut contenir certains énoncés prospectifs et des projections concernant les estimations, les ressources et les réserves; les profils de production et de coûts d'exploitation prévus; les besoins en capitaux prévus; et les stratégies planifiées et les objectifs de l'entreprise. Ces énoncés prospectifs/projections sont des estimations à des fins de discussion uniquement et ne doivent pas être considérés comme fiables. Elles ne constituent pas des garanties de performances futures et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, dont beaucoup échappent au contrôle de Cygnus. Cygnus ne fait aucune représentation et ne fournit aucune garantie concernant l'exactitude des projections et décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs/projections sur la base de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf dans la mesure où les lois en vigueur l'exigent. Bien que les informations contenues dans ce communiqué aient été préparées de bonne foi, ni Cygnus ni aucun de ses administrateurs, dirigeants, agents, employés ou conseillers ne font de représentations ou ne donnent de garanties, expresses ou implicites, quant à l'équité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la justesse des informations, des opinions et des conclusions contenues dans ce communiqué. En conséquence, dans toute la mesure permise par la loi, ni Cygnus, ni ses administrateurs, employés ou agents, ni ses conseillers, ni aucune autre personne n'accepte de responsabilité directe ou indirecte, expresse ou limitée, contractuelle, délictuelle, statutaire ou autre, en ce qui concerne l'exactitude ou l'exhaustivité des informations ou des opinions contenues dans le présent communiqué, ou pour toute erreur, omission ou inexactitude, ou pour toute perte, quelle qu'en soit la cause, résultant de l'utilisation du présent communiqué.

Notes de fin de document

Les statistiques historiques de production pour la région de Chibougamau sont enregistrées dans Leclerc. F, Harris. L. B, Bedard. J. H, Van Breeman. O and Goulet. N. 2012, Structural and Stratigraphic Controls on Magmatic, Volcanogenic, and Shear Zone-Hosted Mineralization in the Chapais-Chibougamau Mining Camp, Northeastern Abitibi, Canada. Society of Economic Geologists, Inc. Economic Geology, v. 107, pp. 963-989.





Personnes qualifiées et déclarations de conformité

Les informations scientifiques et techniques contenues dans la présente annonce ont été révisées et approuvées par M. Louis Beaupré, directeur de l’exploration au Québec de Cygnus, une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers. Les résultats d'exploration divulgués dans le présent communiqué sont également basés sur des informations et des documents justificatifs compilés par M. Beaupré et représentent fidèlement ces informations et documents. M. Beaupré détient des options et des droits liés à la performance dans Cygnus. M. Beaupré est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (P. Eng.), une organisation professionnelle reconnue par l'ASX, et possède suffisamment d'expérience pertinente pour le style de minéralisation et le type de gisements considérés, ainsi que pour l'activité entreprise pour être qualifié en tant que personne compétente telle que définie dans l'édition 2012 du « Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves ». M. Beaupré consent à l'inclusion dans le présent communiqué des questions fondées sur les informations sous la forme et dans le contexte dans lesquels elles apparaissent.

Les informations contenues dans le présent communiqué qui se rapportent à l'estimation des ressources minérales du projet Chibougamau, rapportées conformément au Code JORC (édition 2012) et au Règlement 43-101, ont été publiées par Cygnus dans un communiqué intitulé « Mise à jour importante sur les ressources » publié sur l'ASX le 17 septembre 2025 et le rapport technique subséquent daté du 31 octobre 2025 intitulé « NI 43-101 Technical Report Chibougamau Hub and Spoke Complex, Québec, Canada » préparé conformément au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 ») et au Code JORC (édition 2012). Les détails de l'estimation des ressources minérales sont inclus dans l'annexe B. Les informations contenues dans la présente annonce qui se rapportent aux résultats d'exploration précédemment publiés sur les projets de la Société ont été précédemment publiées par Cygnus dans des annonces de l'ASX, comme indiqué dans le texte et les notes de fin de document.

Les teneurs individuelles des métaux compris dans les calculs des équivalents en métal pour l'estimation des ressources minérales, ainsi que les hypothèses de prix, les taux de récupération métallurgique et les calculs des équivalents en métal eux-mêmes, figurent à l'annexe B du présent communiqué. La Société est d'avis que tous les éléments des calculs d'équivalents cuivre et or ont un potentiel raisonnable de récupération et de vente.

Cygnus n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée susceptible d'avoir une incidence significative sur les informations contenues dans ces annonces et, dans le cas des estimations des ressources minérales, toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent les estimations figurant dans l'annonce publique pertinente continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante. La Société confirme que la forme et le contexte dans lesquels les conclusions des personnes compétentes sont présentées n'ont pas été modifiés de manière importante par rapport aux annonces publiques initiales.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

ANNEXE A – Intersections significatives provenant des forages d’exploration

Coordonnées fournies en UTM NAD83 (zone 18). Les longueurs d'intersection peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres en raison des arrondissements effectués pour obtenir la précision appropriée. Les intersections sont estimées à 70 % de leur épaisseur vraie.

Sondage X Y Z Azi. Pen. Prof.

(m) De

(m) À

(m) Intervalle (m) Au (g/t) 87-KOD-18 539324,5 5534129 370,6715 175 -65 380 314,9 322,5 7,6 38,1 87-KOD-1 539308,1 5534022 372,958 182 -60 235 155,1 170,4 15,2 9,4 87-KOD-10 539275,2 5534006 374,5273 182 -64 256 168,3 184,7 16,4 8,3 H-118 539682 5482232 391 180 -45 177 92,3 93,0 0,7 480,2 H-214 539897 5481931 390 7 -49 558 287,2 291,1 3,8 20,8 H-374 536624,3 5480813 387,82 180 -44 261 175,6 184,0 8,4 6,3

ANNEXE B – Estimation des ressources minérales du projet Chibougamau au 17 septembre 2025

Projet Cu

Classification

TC ÉqCu

Tonnage

Teneur moyenne Contenu en métal Cu Au Ag ÉqCu ÉqAu Cu Au Ag ÉqCu ÉqAu % Mt % g/t g/t % g/t kt koz koz kt koz Corner Bay

Indiquées 1,2

4,9 2,5 0,3 8,4 2,8 4,1 124 43 1 316 137 638 Présumées 5,4 2,7 0,2 8,9 3,0 4,3 146 41 1 543 159 744 Devlin

Mesurées 1,5

0,1 2,7 0,3 0,5 2,9 4,7 4 1 2 4 19 Indiquées 0,6 2,0 0,2 0,2 2,1 3,4 13 4 5 13 69 M+I 0,8 2,1 0,2 0,3 2,3 3,6 16 5 7 17 88 Présumées 0,3 2,0 0,2 0,3 2,1 3,4 7 2 3 7 36 Joe Mann Présumées 2,0 0,7 0,2 6,0 - 4,6 6,3 2 143 - 34 151 Cedar Bay

Indiquées 1,8

0,3 1,6 6,0 9,9 6,4 8,1 4 50 82 16 67 Présumées 0,8 2,0 5,1 11,8 6,1 7,8 17 134 309 50 205 Golden Eye

Indiquées 0,5 1,0 4,3 9,9 4,4 5,6 5 69 161 22 91 Présumées 1,2 0,9 3,4 7,9 3,6 4,6 11 134 313 45 182 Projet

Classification

Tonnage Teneur moyenne Contenu en métal Cu Au Ag ÉqCu ÉqAu Cu Au Ag ÉqCu ÉqAu Mt % g/t g/t % g/t kt koz koz kt koz En étoile

Mesurées 0,1 2,7 0,3 0,5 2,9 4,7 4 1 2 4 19 Indiquées 6,3 2,3 0,8 7,8 3,0 4,3 146 166 1 563 189 865 M+I 6,4 2,3 0,8 7,6 3,0 4,3 149 167 1 565 193 884 Présumées 8,5 2,1 1,7 7,9 3,5 4,8 182 454 2 168 295 1 318



Notes:

L'estimation des ressources minérales de Cygnus pour le projet de cuivre-or Chibougamau, qui comprend les gisements Corner Bay, Devlin, Joe Mann, Cedar Bay et Golden Eye, est présentée conformément au Code JORC et aux définitions de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (« ICM ») (2014) prévues par le Règlement 43-101. Les ressources minérales sont estimées en utilisant un prix du cuivre à long terme de 9 370 $US/t, un prix de l'or de 2 400 $US/once et un prix de l'argent de 30 $US/once, ainsi qu'un taux de change $US/$CA de 1:1,35. Les ressources minérales sont estimées à une teneur de coupure de 1,2 % ÉqCu pour Corner Bay et de 1,5 % ÉqCu pour Devlin. Une teneur de coupure de 1,8 g/t ÉqAu a été utilisée pour Cedar Bay et Golden Eye, et de 2,0 g/t ÉqAu pour Joe Mann. La densité apparente à Corner Bay varie entre 2,85 tonnes par mètre cube (t/m3) et 3,02 t/m3 pour les domaines d'estimation et 2,0 t/m3 pour le stérile. À Devlin, la densité apparente varie de 2,85 t/m3 à 2,90 t/m3. Cedar Bay, Golden Eye et Joe Mann utilisent une densité apparente de 2,90 t/m³ pour les domaines d'estimation. Les taux de récupération métallurgique présumés sont les suivants : Corner Bay : 93 % pour le cuivre, 78 % pour l'or et 80 % pour l'argent; Devlin : 96 % pour le cuivre, 73 % pour l'or et 80 % pour l'argent; Joe Mann : 95 % pour le cuivre, 84 % pour l'or et 80 % pour l'argent; Cedar Bay et Golden Eye : 91 % pour le cuivre, 87 % pour l'or et 80 % pour l'argent. Les hypothèses utilisées pour les calculs de l'ÉqCu et de l'ÉqAu (présentées ci-dessous) sont les suivantes : les teneurs individuelles des métaux sont indiquées dans le tableau. Prix des matières premières utilisés : prix du cuivre de 9 370 $US/t, prix de l'or de 2 400 $US/once et prix de l'argent de 30 $US/once. Facteurs de récupération métallurgique présumés : indiqués ci-dessus. La Société estime que tous les éléments pris en compte dans les calculs d'équivalents en métal ont un potentiel raisonnable d'être récupérés et vendus. Les calculs en ÉqCu sont les suivants : (A) Corner Bay = teneur en Cu (%) + 0,68919 * teneur en Au (g/t) + 0,00884 * teneur en Ag (g/t); (B) Devlin = teneur en Cu (%) + 0,62517 * teneur en Au (g/t) + 0,00862 * teneur en Ag (g/t); (C) Joe Mann = teneur en Cu (%) + 0,72774 * teneur en Au (g/t); et (D) Golden Eye et Cedar Bay = teneur en Cu (%) + 0,78730 * teneur en Au (g/t) + 0,00905 * teneur en Ag (g/t). Les calculs en ÉqAu sont les suivants : (A) Corner Bay = teneur en Au (g/t) + 1,45097 * teneur en Cu (%) + 0,01282 * teneur en Ag (g/t); (B) Devlin = teneur en Au (g/t) + 1,59957 * teneur en Cu (%) + 0,01379 * teneur en Ag (g/t); (C) Joe Mann = teneur en Au (g/t) + 1,37411 * teneur en Cu (%); et (D) Cedar Bay et Golden Eye = teneur en Au (g/t) + 1,27016 * teneur en Cu (%) + 0,01149 * teneur en Ag (g/t). Les modèles filaires ont été construits en utilisant une épaisseur minimale approximative de 2 m à Corner Bay, 1,8 m à Devlin, 1,2 m à Joe Mann et 1,5 m à Cedar Bay et Golden Eye. Les ressources minérales sont limitées par les formes souterraines rapportées. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas démontré leur viabilité économique. Les montants totaux peuvent varier en raison des arrondissements.





