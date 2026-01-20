Seri EZVIZ 9c Dual Raih BIG Innovation Award 2025, Mendefinisikan Ulang Perlindungan Outdoor yang Fleksibel lewat Performa Lensa Ganda dan Pilihan Sesuai Kebutuhan Pengguna

SINGAPORE, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Seri EZVIZ 9c Dual resmi dinobatkan sebagai pemenang bergengsi dalam ajang 2025 BIG Innovation Awards yang diselenggarakan oleh Business Intelligence Group. Sebagai seri kamera outdoor EZVIZ yang paling digemari, 9c Dual Series meraih penghargaan ini berkat pendekatan inovasinya yang inklusif—menghadirkan opsi produk yang fleksibel, mulai dari preferensi resolusi yang berbeda hingga konfigurasi konektivitas jaringan yang disesuaikan dengan ragam lingkungan tempat tinggal. Penghargaan ini menegaskan komitmen EZVIZ untuk membangun sistem keamanan luar ruang yang bukan “satu solusi untuk semua”, melainkan dirancang agar adaptif, mudah dijangkau, dan siap untuk kebutuhan hidup sehari-hari.





Diselenggarakan oleh Business Intelligence Group, BIG Innovation Awards telah menjadi tolok ukur tepercaya bagi inovasi yang membuktikan nilai nyata, bukan sekadar konsep. Setiap entri dinilai berdasarkan standar yang praktis—termasuk kreativitas, dampak, serta hasil yang terukur—oleh panel juri yang terdiri dari para pemimpin dan eksekutif bisnis berpengalaman. Bagi EZVIZ, penghargaan ini menegaskan prinsip “user-first” di balik Seri 9c Dual: inovasi yang paling bermakna adalah inovasi yang benar-benar cocok untuk orang nyata, rumah nyata, dan kebutuhan harian yang nyata.

“Dalam keamanan outdoor, pengguna sering menghadapi frustrasi yang sama: produk yang memaksa mereka melakukan kompromi yang sebenarnya tidak mereka inginkan,” ujar Direktur Penjualan EZVIZ APAC. “Melalui Seri 9c Dual, kami berfokus menghilangkan kompromi tersebut. Kami merancang lini produk yang lebih inklusif dengan menghadirkan pilihan yang fleksibel, sehingga setiap rumah tangga dapat memilih yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Hasilnya adalah ketenangan yang sesungguhnya—lebih sedikit keraguan, lebih minim hambatan, dan rasa percaya diri yang lebih besar bahwa perlindungan akan hadir saat benar-benar dibutuhkan.”

Dibangun dengan konsep lensa ganda, Seri EZVIZ 9c Dual dirancang agar pengguna dapat melihat lebih luas tanpa menambah kerumitan. Satu lensa berfungsi sebagai jangkar untuk tampilan lebar yang terus menerus, sementara lensa lainnya melakukan zoom-in saat ada hal yang membutuhkan perhatian, sehingga pengguna bisa mendapatkan konteks dan detail pada waktu yang sama. Kedua lensa dapat bekerja selaras untuk mengikuti aktivitas secara mulus, dan kontrol satu sentuhan memudahkan perpindahan perspektif tepat saat pengguna memerlukan tampilan yang lebih dekat. Agar pengalaman ini dapat dinikmati lebih banyak keluarga, seri ini tersedia dalam beberapa pilihan resolusi—memberikan kebebasan bagi pengguna untuk menentukan tingkat detail gambar yang paling sesuai dengan rumah, ekspektasi, dan kebiasaan pemantauan sehari-hari.

Tak kalah penting, Seri 9c Dual juga dibuat berdasarkan realita bahwa “keamanan yang andal” berawal dari koneksi yang andal. Model tertentu menghadirkan konektivitas ganda 4G dan Wi-Fi, dengan kemampuan berpindah otomatis saat kondisi jaringan berubah, sehingga pemantauan tetap konsisten bahkan di rumah dengan Wi-Fi yang tidak stabil, jangkauan outdoor yang menantang, atau fluktuasi bandwidth. Di atas fondasi koneksi yang dapat diandalkan ini, seri ini meningkatkan perlindungan harian melalui deteksi berbasis AI dan notifikasi yang lebih cerdas—mengarahkan perhatian pada aktivitas yang benar-benar penting dan mengurangi gangguan yang tidak perlu. Hasilnya adalah pengalaman keamanan yang terasa lebih dapat diandalkan dan lebih responsif, menjaga pengguna tetap terinformasi saat paling dibutuhkan, dengan lebih sedikit celah dan lebih minim tebak-tebakan.

