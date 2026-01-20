Siri EZVIZ 9c Dual Raih Anugerah BIG Innovation 2025, Mentakrif Semula Perlindungan Luar yang Fleksibel dengan Prestasi Dwi-Lensa dan Pilihan Mengikut Keperluan Pengguna

SINGAPORE, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Siri EZVIZ 9c Dual telah diumumkan sebagai pemenang berprestij Anugerah BIG Innovation 2025 yang disampaikan oleh Business Intelligence Group. Sebagai antara siri kamera luar EZVIZ yang paling digemari, Siri 9c Dual menerima pengiktirafan ini atas pendekatan inovasinya yang inklusif—menyediakan pilihan produk yang fleksibel, daripada variasi resolusi mengikut keutamaan pengguna hinggalah konfigurasi sambungan rangkaian yang disesuaikan dengan pelbagai persekitaran kediaman. Anugerah ini menegaskan komitmen EZVIZ untuk membangunkan keselamatan luar yang bukan berkonsepkan “satu saiz untuk semua”, tetapi direka agar boleh disesuaikan, mudah diakses, dan sesuai untuk kehidupan seharian.





Dianjurkan oleh Business Intelligence Group, Anugerah BIG Innovation telah menjadi penanda aras yang dipercayai bagi inovasi yang membuktikan nilai sebenar melepasi sekadar konsep. Penyertaan dinilai berdasarkan penanda aras praktikal—termasuk kreativiti, impak, dan hasil yang boleh diukur—oleh barisan juri yang terdiri daripada pemimpin serta eksekutif perniagaan berpengalaman. Bagi EZVIZ, pengiktirafan ini mengesahkan prinsip “pengguna didahulukan” di sebalik Siri 9c Dual: inovasi yang paling bermakna ialah inovasi yang sesuai dengan pengguna sebenar, rumah sebenar, dan keperluan harian yang sebenar.

“Dalam keselamatan luar, pengguna sering berdepan dengan kekecewaan yang sama: produk yang memaksa mereka membuat kompromi yang sebenarnya tidak mahu dilakukan,” kata Pengarah Jualan EZVIZ APAC. “Dengan Siri 9c Dual, kami menumpukan usaha untuk menghapuskan kompromi tersebut. Kami mereka satu rangkaian produk yang lebih inklusif dengan menawarkan pilihan yang fleksibel, supaya setiap isi rumah boleh memilih penyelesaian yang paling sesuai dengan keperluan mereka. Hasilnya ialah ketenangan sebenar—kurang keraguan, kurang geseran, dan lebih keyakinan bahawa perlindungan akan tersedia apabila ia paling diperlukan.”

Dibina berasaskan konsep dwi-lensa, Siri EZVIZ 9c Dual direka untuk membantu pengguna melihat lebih banyak tanpa menambah kerumitan. Satu lensa mengekalkan paparan luas secara berterusan, manakala satu lagi memfokus secara dekat apabila sesuatu memerlukan perhatian, membolehkan pengguna memperoleh konteks dan perincian pada masa yang sama. Kedua-dua lensa boleh berfungsi serentak untuk menjejak pergerakan dengan lancar, manakala kawalan satu sentuhan memudahkan pertukaran perspektif serta-merta apabila pengguna memerlukan pandangan yang lebih dekat. Bagi menjadikan pengalaman ini lebih mudah diakses oleh lebih banyak isi rumah, siri ini ditawarkan dalam pelbagai pilihan resolusi—memberi kebebasan kepada pengguna untuk memilih tahap perincian imej yang paling sepadan dengan rumah, jangkaan, dan tabiat pemantauan harian mereka.

Yang sama penting, Siri 9c Dual dibangunkan dengan mengambil kira realiti bahawa “keselamatan yang boleh dipercayai” bermula dengan sambungan yang boleh dipercayai. Model terpilih menampilkan sambungan dwi-mod 4G dan Wi-Fi, yang direka untuk bertukar secara automatik apabila keadaan rangkaian berubah, sekali gus membantu memastikan pemantauan kekal konsisten walaupun di rumah dengan Wi-Fi yang tidak stabil, liputan luar yang mencabar, atau turun naik jalur lebar. Berasaskan sambungan yang kukuh ini, siri ini meningkatkan perlindungan harian melalui pengesanan berkuasa AI dan sistem amaran yang lebih pintar—memfokuskan perhatian kepada aktiviti yang benar-benar bermakna serta mengurangkan gangguan yang tidak perlu. Hasilnya ialah pengalaman keselamatan yang lebih boleh diharap dan responsif, memastikan pengguna sentiasa dimaklumkan apabila ia paling penting, dengan jurang yang lebih kecil dan kurang tekaan.

