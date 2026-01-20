Inisiatif Tahun Baru 2026 Mengaitkan Aktivitas Perdagangan dengan Tingkatan Probabilitas Hadiah yang Dinamis

JAKARTA, Indonesia, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (“EBC”) mengumumkan peluncuran New Year Deposit Lucky Draw 2026, sebuah kampanye taktis yang berlangsung mulai tanggal 12 Januari hingga 13 Februari 2026. Inisiatif yang dapat diikuti klien yang memenuhi syarat di Indonesia ini menandai pergeseran dari model insentif statis ke kerangka dinamis yang berbasis volume. Sistem ini menghubungkan tingkatan tiket langsung dengan volume perdagangan yang valid (lot tertutup) sehingga peserta dapat meningkatkan peluang hadiah mereka melalui aktivitas pasar, yang didukung oleh antarmuka pelacakan yang sepenuhnya digital.

“Para trader perlu mengetahui dengan tepat posisi mereka saat ini,” ujar Samuel Hertz, Kepala APAC di EBC Financial Group. “Kami menggantikan penarikan undian berhadiah ‘kotak hitam’ yang masih tradisional dengan sistem yang sepenuhnya dapat diaudit. Dengan mengintegrasikan riwayat undian dan pelacakan hadiah langsung ke portal klien, kami memastikan bahwa setiap tingkatan volume yang dicapai dan setiap hadiah yang diklaim dapat dilihat dan dapat diverifikasi secara real time.”

Kenaikan Tingkatan Berbasis Volume

Struktur kampanye memisahkan kelayakan partisipasi dari potensi hadiah. Peserta mendapatkan tiket berdasarkan total deposit bersih valid yang terkumpul, dengan satu tiket untuk setiap deposit bersih valid yang terkumpul sebesar USD200 dan batas maksimal 20 tiket per pengguna. Yang membedakan kampanye ini dari lainnya adalah mekanisme ‘upgrade’.

Saat klien melakukan transaksi, tiket mereka akan otomatis naik melalui lima tingkatan status yaitu Bronze, Silver, Gold, Platinum, dan Diamond. Kenaikan tingkatan ditentukan berdasarkan total volume lot tertutup. Hertz menambahkan, “Trader yang berpengalaman menganggap volume mereka sebagai aset, dan mereka mengharapkan broker mereka untuk mengakuinya. Kami beralih ke sistem bertingkat karena lebih sesuai dengan ritme pasar sehingga setiap peningkatan aktivitas memberikan peluang mendapat hadiah yang juga meningkat.”

Penyesuaian Hadiah Berdasarkan Wilayah

Hadiah dipilih khusus agar sesuai dengan selera konsumen di setiap wilayah. Hadiah utama di level tertinggi berupa produk teknologi konsumen global seperti iPhone 17 Pro Max dan iPad 11”, sedangkan tingkatan pendukung menyediakan hadiah digital sesuai wilayah masing-masing, termasuk voucher dari Mapgift.

Hertz menyimpulkan, “Kami mengundang semua klien yang memenuhi syarat untuk mencoba tingkat transparansi baru ini. Memasuki tahun 2026, kami berkomitmen untuk menghargai loyalitas dan volume transaksi Anda dengan sistem yang sama dinamisnya dengan pasar tempat Anda bertransaksi.”

Jadwal Kampanye dan Penyaluran Hadiah

Kampanye akan berakhir pada 13 Februari 2026. Semua klaim hadiah harus diajukan dalam jangka waktu kampanye karena jika tidak, hadiah akan dianggap hangus. Setelah klaim diajukan, dilakukan proses verifikasi yang biasanya butuh waktu antara satu hingga lima hari kerja. Setelah klaim disetujui, hadiah fisik dan digital akan dikirimkan dalam jangka waktu 30 hari kerja. Peserta disarankan untuk memantau modul ‘Catatan Hadiah’ untuk mendapatkan info terbaru terkait klaim mereka.

Penafian: Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan rekomendasi atau saran dari EBC Financial Group dan seluruh entitasnya (“EBC”). Perdagangan Valas dan Kontrak untuk Selisih (Contracts for Difference, CFD) pada margin memiliki tingkat risiko yang tinggi dan mungkin tidak cocok untuk semua investor. Kerugian dapat melebihi nilai deposit Anda. Sebelum melakukan trading, Anda sebaiknya mempertimbangkan dengan cermat tujuan trading, tingkat pengalaman, serta toleransi risiko Anda. Konsultasikan dengan penasihat keuangan independen bila diperlukan. Data statistik atau performa investasi di masa lalu tidak menjamin performa pada masa mendatang. EBC tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat mengandalkan informasi ini.

Tentang EBC Financial Group

Didirikan di distrik keuangan terkemuka di London, EBC Financial Group (EBC) adalah merek global yang terkenal akan keahliannya di bidang broker keuangan dan manajemen aset. Melalui entitas teregulasinya yang beroperasi di berbagai yurisdiksi keuangan utama—termasuk Inggris Raya, Australia, Kepulauan Cayman, Mauritius, dan lainnya—EBC memungkinkan investor ritel, profesional, dan institusional untuk mengakses berbagai peluang trading dan pasar global, termasuk mata uang, komoditas, saham, dan indeks.

EBC, yang mendapatkan pengakuan dari berbagai penghargaan yang diterimanya, berkomitmen untuk menjunjung standar etika. Semua anak perusahaannya berlisensi dan diregulasi dalam yurisdiksi mereka masing-masing. EBC Financial Group (UK) Limited diatur oleh Financial Conduct Authority (FCA) Inggris Raya; EBC Financial Group (Cayman) Limited diatur oleh Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, dan EBC Asset Management Pty Ltd diatur oleh Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd diotorisasi dan diatur oleh Financial Services Commission Mauritius (FSC); EBC Financial Group SA (Pty) Ltd diotorisasi dan diatur oleh Financial Sector Conduct Authority (FSCA).

Bagian terpenting di EBC adalah tim veteran industri yang memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun dalam lembaga keuangan besar. Kami telah mengarungi berbagai siklus ekonomi penting, dari Perjanjian Plaza dan krisis franc Swiss pada tahun 2015 hingga pergolakan pasar akibat pandemi COVID-19. Kami memupuk budaya yang mengutamakan integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien, dengan memastikan setiap hubungan investor benar-benar diperlakukan sebagaimana mestinya.

Sebagai Mitra Resmi Valuta Asing FC Barcelona, EBC menawarkan layanan spesialisasi di seluruh Asia, Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, dan Oseania. Melalui kemitraannya dengan United to Beat Malaria, perusahaan ini berkontribusi pada beragam prakarsa kesehatan global. EBC juga mendukung rangkaian kegiatan keterlibatan publik 'Apa yang Sebenarnya Dilakukan Para Ekonom (What Economists Really Do)' yang diselenggarakan oleh Departemen Ekonomi Universitas Oxford, yang membantu mengungkap misteri ekonomi dan penerapannya pada berbagai tantangan utama masyarakat, dalam rangka mendorong terciptanya pemahaman dan dialog publik yang lebih baik.

