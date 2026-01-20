Sáng Kiến Năm Mới 2026 Liên Kết Hoạt Động Giao Dịch Với Các Cấp Bậc Xác Suất Thưởng Linh Hoạt

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (“EBC”) đã công bố triển khai chương trình Quay số May mắn Tiền gửi Năm Mới 2026, một chiến dịch chiến lược diễn ra từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 13 tháng 2 năm 2026. Sáng kiến này áp dụng cho các khách hàng đủ điều kiện tại Việt Nam, đánh dấu sự chuyển dịch từ mô hình ưu đãi cố định sang một khuôn khổ linh hoạt, vận hành theo khối lượng giao dịch. Bằng cách liên kết trực tiếp các cấp vé với khối lượng giao dịch hợp lệ (lô giao dịch đã đóng), hệ thống cho phép người tham gia tác động đến xác suất nhận thưởng của mình thông qua hoạt động thị trường, với sự hỗ trợ của giao diện theo dõi hoàn toàn số hóa.

"Các nhà giao dịch cần biết chính xác vị thế của mình", ông Samuel Hertz, Giám đốc Điều hành khu vực APAC tại EBC Financial Group cho biết. "Chúng tôi đã thay thế hình thức quay số may mắn "hộp đen" truyền thống bằng một hệ thống có thể kiểm toán hoàn toàn. Bằng cách tích hợp lịch sử quay số và theo dõi giải thưởng trực tiếp vào cổng thông tin khách hàng, chúng tôi đảm bảo rằng mọi cấp khối lượng giao dịch đạt được và mọi phần thưởng nhận được đều hiển thị rõ ràng và có thể xác minh theo thời gian thực".

Tiến Trình Phân Cấp Dựa Trên Khối Lượng

Cấu trúc chiến dịch tách biệt điều kiện tham gia với tiềm năng nhận thưởng. Người tham gia nhận vé dự thưởng dựa trên tổng số tiền nạp ròng hợp lệ tích lũy. Với mỗi 200 USD tiền nạp ròng hợp lệ tích lũy, hệ thống sẽ cấp một vé dự thưởng, tối đa 20 vé cho mỗi người dùng. Tuy nhiên, điểm đặc trưng cốt lõi của chiến dịch này nằm ở cơ chế "nâng cấp".

Khi khách hàng thực hiện giao dịch, các vé hiện có sẽ tự động được chuyển qua năm cấp trạng thái khác nhau: Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim và Kim Cương. Tiến trình được xác định dựa trên tổng khối lượng lô giao dịch đã đóng. Ông Hertz cho biết thêm: "Các nhà giao dịch chuyên nghiệp xem khối lượng giao dịch của họ như một tài sản và họ kỳ vọng nhà môi giới của mình ghi nhận giá trị đó. Chúng tôi chuyển sang hệ thống phân cấp vì mô hình này phù hợp hơn với nhịp độ của thị trường, đồng thời đảm bảo rằng mức độ hoạt động cao hơn sẽ đi kèm với cơ hội nhận thưởng tốt hơn".

Bản Địa Hóa Phần Thưởng Theo Khu Vực

Quỹ giải thưởng được xây dựng nhằm phản ánh sở thích tiêu dùng đặc thù của từng thị trường. Trong khi những phần thưởng ở cấp cao nhất bao gồm các sản phẩm công nghệ tiêu dùng toàn cầu như iPhone 17 Pro Max và iPad 11”, các cấp hỗ trợ tập trung vào quyền lợi số được bản địa hóa, bao gồm cả phiếu quà tặng từ UrBox.

Ông Hertz khẳng định: "Chúng tôi mời tất cả các khách hàng đủ điều kiện trải nghiệm mức độ minh bạch mới này. Khi bước sang năm 2026, chúng tôi cam kết ghi nhận sự gắn bó và khối lượng giao dịch của bạn bằng một hệ thống năng động tương xứng với chính thị trường mà bạn tham gia giao dịch".

Lộ Trình Chiến Dịch và Thực Hiện Trao Thưởng

Chiến dịch kết thúc vào ngày 13 tháng 2 năm 2026. Tất cả các yêu cầu nhận thưởng phải được gửi trong thời gian diễn ra chiến dịch, nếu không sẽ bị mất quyền nhận thưởng. Sau khi yêu cầu được gửi, quy trình xác minh sẽ được tiến hành và thường mất từ một đến năm ngày làm việc. Sau khi được phê duyệt, việc gửi các phần thưởng vật lý và kỹ thuật số dự kiến sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày làm việc. Người tham gia được khuyến nghị theo dõi mô-đun "Prize Records" để cập nhật tình trạng xử lý các yêu cầu nhận thưởng của mình.

Để tham gia chiến dịch, vui lòng truy cập: https://ebcvietnam.com/lucky-draw2026/vi?bid=612428

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành khuyến nghị hay tư vấn từ EBC Financial Group và các đơn vị trực thuộc ("EBC"). Giao dịch Forex và Hợp đồng Chênh lệch (CFD) sử dụng ký quỹ tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả nhà đầu tư. Khoản lỗ có thể vượt quá số tiền bạn đã lưu ký. Trước khi giao dịch, bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng mục tiêu giao dịch, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của mình, đồng thời tham vấn cố vấn tài chính độc lập khi cần thiết. Các số liệu thống kê hoặc hiệu suất đầu tư trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả trong tương lai. EBC không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc dựa vào thông tin này.

Giới Thiệu Về EBC Financial Group

Được thành lập tại khu tài chính danh tiếng của London, EBC Financial Group ("EBC") là một thương hiệu toàn cầu, được biết đến với chuyên môn trong lĩnh vực môi giới tài chính và quản lý tài sản. Thông qua các pháp nhân được quản lý và hoạt động tại nhiều khu vực tài chính lớn – bao gồm Vương quốc Anh, Úc, Quần đảo Cayman, Mauritius và các khu vực khác – EBC tạo điều kiện để nhà đầu tư cá nhân, chuyên nghiệp và tổ chức tiếp cận đa dạng thị trường toàn cầu và cơ hội giao dịch, bao gồm tiền tệ, hàng hóa, cổ phiếu và chỉ số.

Được ghi nhận với nhiều giải thưởng, EBC cam kết duy trì các chuẩn mực đạo đức, đồng thời các công ty con của tập đoàn được cấp phép và chịu sự quản lý theo quy định tại từng khu vực pháp lý tương ứng. EBC Financial Group (UK) Limited được quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (Financial Conduct Authority – FCA); EBC Financial Group (Cayman) Limited được quản lý bởi Cơ quan Tiền tệ Quần đảo Cayman (Cayman Islands Monetary Authority – CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd và EBC Asset Management Pty Ltd được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (Australian Securities and Investments Commission – ASIC); EBC Financial (MU) Ltd được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mauritius (Financial Services Commission Mauritius – FSC); EBC Financial Group SA (Pty) Ltd được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan Quản lý Hành vi Ngành Tài chính (Financial Sector Conduct Authority – FSCA).

Cốt lõi của EBC là đội ngũ chuyên gia kỳ cựu trong ngành với hơn 40 năm kinh nghiệm tại các tổ chức tài chính lớn. Trải qua và thích ứng với các chu kỳ kinh tế quan trọng, từ Hiệp định Plaza và khủng hoảng đồng franc Thụy Sĩ năm 2015 cho đến những biến động thị trường do đại dịch COVID-19 gây ra. Chúng tôi xây dựng một văn hóa đề cao tính chính trực, sự tôn trọng và an toàn tài sản của khách hàng, đồng thời đảm bảo rằng mọi mối quan hệ với nhà đầu tư đều được xử lý với mức độ nghiêm túc cao nhất.

Với vai trò là Đối tác Ngoại hối Chính thức của FC Barcelona, EBC cung cấp các dịch vụ chuyên biệt trên khắp châu Á, Mỹ Latinh (LATAM), Trung Đông, châu Phi và châu Đại Dương. Thông qua mối quan hệ hợp tác với United to Beat Malaria, công ty đóng góp vào các sáng kiến y tế toàn cầu. EBC cũng hỗ trợ chuỗi hoạt động tương tác cộng đồng "What Economists Really Do" của Khoa Kinh tế, Đại học Oxford, qua đó góp phần giải mã kinh tế học và các ứng dụng của lĩnh vực này đối với những thách thức xã hội lớn, thúc đẩy sự hiểu biết và đối thoại rộng rãi hơn trong công chúng.

