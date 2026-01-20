Bourse Direct : Chiffre d’affaires consolidé 2025 : 76,3 millions d’euros Activité clients soutenue dans un environnement de marché volatil Portefeuille de clients en forte progression avec plus de 400 000 comptes

Chiffre d’affaires consolidé 2025 : 76,3 millions d’euros

Activité clients soutenue dans un environnement de marché volatil

Portefeuille de clients en forte progression avec plus de 400 000 comptes

Dans un contexte de marchés marqué par une forte volatilité, Bourse Direct enregistre une activité de courtage en forte progression en 2025, portée par la hausse significative du nombre d’ordres exécutés. Le chiffre d’affaires consolidé cumulé s’établit ainsi à 76,3 millions d’euros en 2025, en évolution de 1,2% par rapport à 2024, dans un environnement de détente des taux d’intérêt.

Le nombre d’ordres exécutés atteint 5,4 millions en 2025, en hausse de 16,9% par rapport à 2024. Le 4ème trimestre s’est inscrit dans cette trajectoire, avec une hausse de 14,4% par rapport au 4ème trimestre 2024.

Sur l’exercice 2025, Bourse Direct enregistre un chiffre d’affaires individuel à 69,2 millions d’euros, en hausse de 2,7% par rapport à 2024. Les revenus de courtage progressent de 22,9%, portés par la hausse des volumes d’ordres exécutés, alors que les produits de trésorerie affichent un repli de 9,3%, dans un contexte de taux en phase de stabilisation.

Au 4ème trimestre 2025, le chiffre d’affaires individuel de Bourse Direct s’inscrit en croissance de 9,6% par rapport à la même période en 2024, confirmant la bonne dynamique commerciale observée sur l’ensemble de l’année.

Parallèlement, la base de clients continue de s’élargir, traduisant la diversité et l’attractivité durable de l’offre. Bourse Direct compte ainsi plus de 400 000 comptes à fin décembre 2025, en augmentation de 10,8% sur un an.

L’activité professionnelle d’EXOE enregistre pour sa part un chiffre d’affaires de 7,1 millions d’euros, en retrait de 11,4% par rapport à 2024.

Enfin, la situation financière de Bourse Direct demeure solide et n’a pas connu de changement significatif depuis la publication du rapport financier semestriel. Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 78,3 millions d’euros au 30 juin 2025.

En 2025, Bourse Direct enrichit son offre d’épargne avec le lancement d’un PER digital, accessible dès 300€ pensé pour conjuguer simplicité, moindre frais et liberté de choix.

Au cours de l’année, Bourse Direct a été primée sur l’ensemble de ses activités :

« Meilleur courtier français » aux Rankia France Best Brokers Awards 2025 – décembre 2025

Oscar de l’Assurance Vie décerné par le magazine Gestion de Fortune, dans la catégorie « Contrat d’assurance vie à gestion profilée - profil dynamique » - mars 2025

Label d’Excellence 2025 pour son contrat d’assurance vie Bourse Direct Horizon – juillet 2025

2 ème place dans la catégorie « compte titres » du classement du Baromètre de la qualité des services aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI) réalisée par Périclès Group pour l’activité Direct Securities – octobre 2025

place dans la catégorie « compte titres » du classement du Baromètre de la qualité des services aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI) réalisée par Périclès Group pour l’activité Direct Securities – octobre 2025 2ème place dans la catégorie « Compte-titres & PEA » du Palmarès des Fournisseurs, Gestion de Fortune pour l’activité Direct Securities – janvier 2026

Bourse Direct publiera ses résultats consolidés le 20 février 2026 pré-bourse.

Avec un tarif à moins de 1 € l’ordre de bourse, Bourse Direct offre à sa clientèle un service dédié à la Bourse, son cœur de métier sur tous types de supports y compris mobiles. Expert des marchés boursiers, Bourse Direct dispose d’une plate-forme complète de services et de produits financiers traités sur Internet : actions françaises et étrangères, produits dérivés, OPCVM, assurance-vie, PER ainsi que d’outils innovants à la pointe de la technologie. Bourse Direct propose également des formations gratuites pour ses clients et ses futurs clients à Paris et en province.

Paris, le 20 janvier 2026

A propos de Bourse Direct :

Acteur majeur français de la bourse sur Internet, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA PME, est cotée sur le compartiment B de Euronext Paris. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur www.boursedirect.fr, rubrique Corporate.



