Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot 19.1.2026

 | Source: Sampo Oyj Sampo Oyj

Sampo Oyj, pörssitiedote, 20.1.2026 klo 8.30

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot 19.1.2026

Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa 19.1.2026 seuraavasti:                

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostotYhteenlaskettu päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä)Hankittujen osakkeiden päiväkohtainen painotettu keskihinta*Markkinapaikka (MIC-koodi)
 7 20710,01AQEU
 109 74710,00CEUX
 29 85810,01TQEX
 128 38510,00XHEL
YHTEENSÄ275 19710,00 

* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä               

Sampo ilmoitti 5.11.2025 enintään 150 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 6.11.2025 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2025 myöntämä valtuutus.

Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 12 465 986 Sammon A-osaketta, mikä on 0,47 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.

Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.

Sampo Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley

Lisätiedot:

Sami Taipalus
johtaja, sijoittajasuhteet
puh. 010 516 0030

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com

Liite


Attachments

Sampo_share_buyback_19_01_2026

Recommended Reading