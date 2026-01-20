Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – fjerde transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under fjerde transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 29. oktober 2025.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 30. Oktober 2025 til senest 2. februar 2026.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 29. oktober 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/658156

Fra 12. januar 16. januar 2026, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.147.800 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 245,7747 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

Dato Handelsplass Aggregert daglig volum (antall aksjer) Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK) Total daglig transaksjonsverdi (NOK) 12. januar OSE 293.800 239,4013 70.336.101,94 CEUX TQEX 13. januar OSE 287.000 246,0322 70.611.241,40 CEUX TQEX 14. januar OSE 286.000 246,5123 70.502.517,80 CEUX TQEX 15. januar OSE CEUX TQEX 16. januar OSE 281.000 251,4248 70.650.368,80 CEUX TQEX Totalt for perioden OSE CEUX TQEX Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen











OSE 13.963.741 237,0295 3.309.819.016,50 CEUX TQEX Totalt 13.963.741 237,0295 3.309.819.016,50 Totale tilbakekjøp under transjen











OSE 15.111.541 237,6938 3.591.919.246,44 CEUX TQEX Totalt 15.111.541 237,6938 3.591.919.246,44





Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 57.770.541 egne aksjer, tilsvarende 2,26% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 48.433.851 egne aksjer. tilsvarende 1,89% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.

+47 918 01 791

Presse

Sissel Rinde, vice president Media Relations.

+47 412 60 584

Vedlegg