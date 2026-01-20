Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – fjerde transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under fjerde transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.
Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 29. oktober 2025.
Tilbakekjøpstransjens varighet: 30. Oktober 2025 til senest 2. februar 2026.
Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 29. oktober 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/658156
Fra 12. januar 16. januar 2026, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.147.800 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 245,7747 pr. aksje.
Oversikt over transaksjoner:
|Dato
|Handelsplass
|Aggregert daglig volum (antall aksjer)
|Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK)
|Total daglig transaksjonsverdi (NOK)
|12. januar
|OSE
|293.800
|239,4013
|70.336.101,94
|CEUX
|TQEX
|13. januar
|OSE
|287.000
|246,0322
|70.611.241,40
|CEUX
|TQEX
|14. januar
|OSE
|286.000
|246,5123
|70.502.517,80
|CEUX
|TQEX
|15. januar
|OSE
|CEUX
|TQEX
|16. januar
|OSE
|281.000
|251,4248
|70.650.368,80
|CEUX
|TQEX
|Totalt for perioden
|OSE
|CEUX
|TQEX
|Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen
|OSE
|13.963.741
|237,0295
|3.309.819.016,50
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|13.963.741
|237,0295
|3.309.819.016,50
|Totale tilbakekjøp under transjen
|OSE
|15.111.541
|237,6938
|3.591.919.246,44
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|15.111.541
|237,6938
|3.591.919.246,44
Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 57.770.541 egne aksjer, tilsvarende 2,26% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 48.433.851 egne aksjer. tilsvarende 1,89% av aksjekapitalen).
Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.
Kontaktpersoner:
Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.
+47 918 01 791
Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations.
+47 412 60 584
Vedlegg