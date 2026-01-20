Sisäpiiritieto: Ennakkotietoa Aspocomp Group Oyj:n vuoden 2025 liikevaihdosta ja liiketuloksesta

Aspocomp Group Oyj, Sisäpiiritieto, 20.01.2026 klo 9.00



Aspocomp Group Oyj antaa ennakkotietoja taloudellisesta kehityksestään tilikaudella 2025. Alustavien ja tilintarkastamattomien tietojen perusteella Aspocomp Group Oyj:n vuoden 2025 liikevaihto nousi 41 % ja oli 38,8 (27,6) miljoonaa euroa. Liikevoitto parani 5,0 miljoonaa euroa edellisvuodesta ja oli 1,1 (-4,0) miljoonaa euroa eli 2,8 % (-14,4 %) liikevaihdosta. Liikevaihto ja liikevoitto olivat taloudellisen ohjeistuksen mukaisia.



Aiemmin Aspocomp on arvioinut (osavuosikatsaus 30.10.2025) vuoden 2025 liikevaihdon kasvavan huomattavasti vuoden 2024 tasosta ja liiketuloksen kääntyvän selvästi voitolliseksi.



”Kysyntä jatkui vahvana koko vuoden ja Oulun tehdas saavutti vuonna 2025 ennätysliikevaihdon. Koneiden ja laitteiden käytettävyys vaikutti sekä yhtiön liikevaihtoon että kannattavuuteen heikentävästi. Viimeinen neljännes kääntyi lievästi tappiolliseksi johtuen laiterikosta Oulun tehtaalla. Marraskuun alussa julkaistu yli 10 miljoonan euron investontihanke etenee aikataulussa ja kapasiteetin merkittävän kasvattamisen lisäksi sen toteuttaminen pienentää laiterikkojen riskiä, sekä parantaaa tuotannon laatua. Investointihanke on tarkoitus valmistua vuoden 2027 aikana”, sanoo toimitusjohtaja Manu Skyttä.



Aspocomp julkaisee 25.2.2026 vuoden 2025 tilinpäätöstiedotteen sekä taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2026.





Lisätietoja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Manu Skyttä, puh. 0400 999 822, manu.skytta(at)aspocomp.com.



ASPOCOMP GROUP OYJ

Hallitus





