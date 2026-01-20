Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 12 janvier au 16 janvier 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 12 janvier au 16 janvier 2026

Puteaux, le 20 janvier 2026        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 12 janvier 2026 au 16 janvier 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49212/01/2026FR001243512164 29224,5968XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49212/01/2026FR001243512130 80724,5830DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49212/01/2026FR00124351214 66424,5669TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49212/01/2026FR00124351217 09824,5727AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49213/01/2026FR001243512163 13124,4730XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49213/01/2026FR001243512128 78424,4588DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49213/01/2026FR00124351214 45324,5110TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49213/01/2026FR00124351217 13824,4786AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49214/01/2026FR001243512162 73224,5320XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49214/01/2026FR001243512130 04524,5117DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49214/01/2026FR00124351214 41024,5148TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49214/01/2026FR00124351217 25724,5359AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49215/01/2026FR001243512160 91324,3440XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49215/01/2026FR001243512130 48624,3304DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49215/01/2026FR00124351214 36624,3462TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49215/01/2026FR00124351217 14424,3363AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49216/01/2026FR001243512159 96024,1118XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49216/01/2026FR001243512130 23424,1164DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49216/01/2026FR00124351214 46024,1478TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49216/01/2026FR00124351216 58724,1097AQE
 Total518 96124,4109 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe


Attachments

Elis - Déclaration des transactions sur actions propres du 12 janvier au 16 janvier 2026

