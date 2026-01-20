Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 12 janvier au 16 janvier 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 12 janvier au 16 janvier 2026

Puteaux, le 20 janvier 2026

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 12 janvier 2026 au 16 janvier 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 12/01/2026 FR0012435121 64 292 24,5968 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 12/01/2026 FR0012435121 30 807 24,5830 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 12/01/2026 FR0012435121 4 664 24,5669 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 12/01/2026 FR0012435121 7 098 24,5727 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 13/01/2026 FR0012435121 63 131 24,4730 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 13/01/2026 FR0012435121 28 784 24,4588 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 13/01/2026 FR0012435121 4 453 24,5110 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 13/01/2026 FR0012435121 7 138 24,4786 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 14/01/2026 FR0012435121 62 732 24,5320 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 14/01/2026 FR0012435121 30 045 24,5117 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 14/01/2026 FR0012435121 4 410 24,5148 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 14/01/2026 FR0012435121 7 257 24,5359 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 15/01/2026 FR0012435121 60 913 24,3440 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 15/01/2026 FR0012435121 30 486 24,3304 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 15/01/2026 FR0012435121 4 366 24,3462 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 15/01/2026 FR0012435121 7 144 24,3363 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 16/01/2026 FR0012435121 59 960 24,1118 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 16/01/2026 FR0012435121 30 234 24,1164 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 16/01/2026 FR0012435121 4 460 24,1478 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 16/01/2026 FR0012435121 6 587 24,1097 AQE Total 518 961 24,4109

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

