Quadient met l’automatisation au service des communications médicales sécurisées pour MedExpress au Royaume-Uni

MedExpress déploie Quadient Impress pour simplifier les échanges médicaux sécurisés et réduire la charge administrative



Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce que MedExpress, l’une des principales pharmacies en ligne au Royaume-Uni, a déployé Quadient Impress, sa plateforme cloud d’automatisation des documents, afin de simplifier la création et la diffusion des correspondances médicales.

Quadient Impress automatise l’ensemble des communications sortantes, de la création du document jusqu’à sa diffusion numérique ou postale. La plateforme permet aux entreprises de numériser les tâches manuelles, bénéficier d’une visibilité complète et garantir la conformité réglementaire. En réduisant le recours au papier, elle contribue à diminuer les coûts, réduire les émissions de carbone et réallouer les ressources vers des activités à plus forte valeur ajoutée. Depuis sa création en 2013, MedExpress accompagne plus de 1,5 million de patients au Royaume-Uni dans l’accès à leurs traitements sur ordonnance. Avec Quadient Impress désormais pleinement intégrée, l’entreprise réinvente la gestion de ses communications avec les patients.

Chaque mois, jusqu’à un million de courriers sont automatiquement générés et envoyés via la plateforme, permettant à MedExpress de réduire la charge administrative et les coûts, gagner en capacité et en efficacité, éliminer les tâches manuelles répétitives et consacrer davantage de temps à une prise en charge de qualité pour les patients.

« Chaque interaction numérique est une opportunité de bâtir de la confiance », déclare Duncan Groom, Directeur des Opérations, Royaume-Uni et Irlande, Quadient. « Chez Quadient, nous sommes convaincus que l’avenir de la communication passe par l’alliance de l’automatisation intelligente, de la transparence et de la responsabilité. Grâce à Quadient Impress, nous aidons des entreprises comme MedExpress à repenser leur manière de se connecter à leurs clients : de façon sécurisée, conforme et durable, tout en réduisant les coûts et la complexité liés à la gestion des communications critiques. Ensemble, nous façonnons un futur où la technologie renforce les relations et crée une valeur durable pour les entreprises comme pour leurs clients. »

Grâce à Quadient Impress, MedExpress renforce son engagement pour des soins numériques sécurisés, conformes et durables. Cette collaboration montre comment l’automatisation peut simplifier des processus régulés tout en renforçant la confiance entre patients, professionnels de santé et partenaires.

« Nous traitons désormais des milliers de courriers médicaux chaque jour en seulement quelques clics. La solution de Quadient a supprimé les contraintes et les erreurs liées à la préparation manuelle, réduit nos coûts et garanti la conformité des données ainsi qu’une visibilité complète du processus, de la création à l’envoi. Elle est devenue essentielle à notre flux de communications sortantes », déclare David Voss, Directeur Supply Chain chez MedExpress.

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives.

