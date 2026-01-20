Nanterre, le 20 janvier 2026

VINCI se renforce en Nouvelle-Zélande à travers l’acquisition de Fletcher Construction

Chiffre d’affaires annuel d’environ 630 millions d’euros pour un effectif de 2 300 collaborateurs

Renforcement de VINCI Construction en Nouvelle-Zélande

Très bonne dynamique du marché de la construction des infrastructures

VINCI Construction a signé un accord en vue d’acquérir Fletcher Construction, filiale du groupe néo-zélandais Fletcher Building. Soumise à l'approbation des autorités compétentes, cette acquisition devrait être finalisée courant 2026.

Créé en 1909, Fletcher Construction emploie 2 300 personnes en Nouvelle-Zélande où il réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 630 millions d’euros (1,3 milliard de dollars néo-zélandais). Ses principales expertises recouvrent les travaux hydrauliques, maritimes, portuaires, aéroportuaires, ferroviaires et routiers. Il s’y ajoute un volume d’activité croissant dans le domaine des énergies renouvelables.

Aux côtés de HEB Construction, cette acquisition permettra à VINCI Construction de devenir un acteur majeur sur le marché très dynamique des infrastructures en Nouvelle-Zélande.

Il convient de rappeler que le groupe VINCI a réalisé un chiffre d’affaires en 2024 de plus de 900 millions d’euros dans ce pays.

