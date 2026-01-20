Maud Mielvaque nommée Directrice Générale Groupe de Labrador Transparency

Paris, le lundi 19 janvier 2026 – Maud Mielvaque rejoint Labrador Transparency en tant que Directrice Générale Groupe. Cette arrivée marque une nouvelle étape dans la transformation du Groupe, pionnier de l’information réglementée en France, aux États-Unis et en Asie.

Diplômée de l’Institut d’Études Politiques de Grenoble et de l’École de Management de Lyon, Maud Mielvaque a construit un parcours international, d’abord chez Procter & Gamble puis chez Google, où elle a piloté des projets majeurs de structuration et de transformation stratégique. Depuis 2018, elle met cette expérience au service de la transition environnementale, en accompagnant les entreprises dans la refonte de leurs modèles et la mise en œuvre de solutions opérationnelles et durables.

À la tête du groupe Labrador Transparency, Maud Mielvaque pilote le déploiement d’une offre intégrée alliant conseil et solutions technologiques, afin de structurer le développement du Groupe et accélérer sa croissance sur de nouveaux marchés.

« L’arrivée de Maud marque une étape importante pour le Groupe. Son expérience internationale et sa maîtrise des contextes de transition renforcent notre capacité à développer Labrador Transparency tout en restant fidèles à notre mission : rendre l’information plus claire, accessible et utile. »

Laurent Rouyrès, Président-Fondateur de Labrador Transparency

« Je suis convaincue qu’aider les entreprises à rendre leur information transparente est un levier essentiel pour accompagner les transformations économiques et sociétales. Rejoindre Labrador Transparency, c’est mettre l’innovation au service d’un impact durable pour les entreprises et la société. »

Maud Mielvaque, Directrice Générale Groupe de Labrador Transparency

