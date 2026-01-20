HIAB OYJ, SISÄPIIRITIETO, 20. TAMMIKUUTA 2026 KLO 10.00

SISÄPIIRITIETO: Hiab suunnittelee kehittävänsä toimintamalliaan paremmin skaalautuvaksi ja asiakaskeskeisemmäksi sekä päivittää tietoja ohjelmasta, jonka tavoitteena on alhaisempi kustannustaso

Hiab suunnittelee kehittävänsä toimintamalliaan. Uusi toimintamalli olisi keskeinen askel liiketoiminnan pitkän tähtäimen skaalautuvuuden ja asiakaskeskeisyyden vahvistamisen kannalta. Suunnitelman mukaan yhtiö järjestää uudelleen nykyisen kuuden divisioonan organisaatiorakenteen kolmeksi liiketoiminta-alueeksi. Suunniteltu muutos vahvistaa Hiabin asemaa kuormankäsittelyn teknologiajohtajana ja varmistaa yhtiön sopeutumiskyvyn muutoksiin.

Ehdotetun, kolmeen liiketoiminta-alueeseen perustuvan organisaatiorakenteen on suunniteltu astuvaan voimaan toisen vuosineljänneksen aikana. Muutos on ehdollinen yhteistoimintaelinten kuulemiselle asianomaisilla lainkäyttöalueilla. Kolmen liiketoiminta-alueen lisäksi Hiabilla olisi myös jatkossa viisi funktiota, joiden johtajat raportoivat toimitusjohtaja Scott Phillipsille.

Muutoksia Hiabin johtoryhmään

Suunnitelmien seurauksena Hiabin johtoryhmän muodostavat 1.4.2026 alkaen:

Scott Phillips, toimitusjohtaja

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja

Michaël Bruninx, johtaja, Services

Hermanni Lyyski, johtaja, Delivery Solutions

Magdalena Wojtowicz-Tokarz, johtaja, Lifting Solutions

Kimberly Allan, johtaja, Business Excellence

Ghita Jansson-Kiuru, henkilöstöjohtaja

Birgitte Skade, markkinointi- ja viestintäjohtaja

Taina Tirkkonen, lakiasiainjohtaja

Hiabin nykyinen johtoryhmä jatkaa organisaation johtamista muutosvaiheen yli. Barry MacGrane, Jenny McGeough ja Martin Saint ovat ehdolla jatkamaan rooleissaan divisioonien johtajina raportoiden jatkossa kolmelle suunnitellulle liiketoiminta-alueelle.

Uudella toimintamallilla ei olisi vaikutusta Hiabin ulkoiseen raportointiin. Yhtiöllä olisi jatkossakin kaksi raportointisegmenttiä: Laitteet ja Palvelut.

“Muovaamme Hiabia kohti seuraavaa kasvuvaihetta. Menestyäksemme maailmassa, joka muuttuu nopeammin kuin koskaan, tarvitsemme toimintamallin, joka on yksinkertaisempi, skaalautuvampi ja suunniteltu kasvamaan kanssamme. Toimintamallimme evoluutiolla pyrimme lisäämään selkeyttä, nopeutta ja omistajuutta, jotta voimme kohdistaa energiamme tärkeimmille osa-alueillemme: asiakkaisiimme, heille eniten arvoa luoviin innovaatioihin ja henkilöstöömme, joka mahdollistaa tämän kaiken. Haluan myös kiittää ehdotuksen mukaisesti divisioonajohtajina jatkavia Barrya, Jennyä ja Martinia heidän aiemmasta panoksestaan Hiabin johtoryhmässä”, sanoo Hiabin toimitusjohtaja Scott Phillips.

Päivitys ohjelmaan, jonka tavoitteena on alhaisempi kustannustaso



Tammi-syyskuun 2025 osavuosikatsauksen yhteydessä Hiab ilmoitti käynnistäneensä suunnittelun ohjelmasta, jonka tavoitteena on saavuttaa noin 20 miljoonaa euroa alhaisempi kustannustaso vuonna 2026 vuoteen 2025 verrattuna. Ohjelmalla Hiab pyrkii ennakoivasti sopeutumaan markkinaympäristön jatkuneeseen epävarmuuteen. Alustavien arvioiden mukaan, ehdollisina yhteistoimintaelinten kuulemiselle asianomaisilla lainkäyttöalueilla, suunnitellut toimenpiteet voivat johtaa noin 480 työtehtävän vähentämiseen maailmanlaajuisesti, joista noin 60 Suomessa. Yksityiskohtaiset tiedot suunnitelluista vaikutuksista tullaan tiedottamaan ja tarpeen vaatiessa neuvottelemaan paikallisesti suunnitelmien edistyessä. Ohjelmaan liittyvät kustannukset kirjattaisiin vertailtavuuteen vaikuttavina erinä pääosin vuonna 2026.

