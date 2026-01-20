VWO et AB Tasty unissent leurs forces pour redéfinir l’avenir de l’optimisation de l’expérience digitale

PARIS, 20 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AB Tasty et VWO, deux pionniers de l’optimisation de l’expérience digitale, ont conclu un accord en vue de leur rapprochement, sous réserve des conditions habituelles de finalisation. Cette opération aboutira à la création d’une plateforme de référence en optimisation de l’expérience numérique, combinant l’expérimentation pilotée par l’IA, la personnalisation adaptative en temps réel, les insights comportementaux et des capacités avancées d’analytique.

L’entité issue du rapprochement atteindra une taille critique significative, avec plus de 100 M$ de chiffre d’affaires annuel et plus de 4 000 clients à l’échelle mondiale. Elle bénéficiera d’une position de premier plan sur ses deux principaux marchés, les États-Unis et l’Europe, qui représenteront environ 90 % de ses revenus.

Présente dans 11 bureaux et avec des équipes réparties en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe et en APAC, cette opération lui confère une véritable dimension mondiale, combinée à une forte capacité d’exécution locale. L’ambition est de renforcer les partenariats avec les clients grâce à une expertise locale sur chaque marché, tout en réalisant des investissements majeurs dans une plateforme technologique complète, intégrant des fonctionnalités conçues nativement pour l’IA.

« VWO a été fondée sur la conviction que des produits d’excellence, des fondamentaux solides et une vision de long terme permettent de bâtir des entreprises durables. En AB Tasty, nous avons trouvé une équipe qui partage cette philosophie et qui nous complète fortement tant sur le plan produit que sur les capacités organisationnelles, avec un alignement fort en matière de culture, de vision et de mission. Ensemble, nous voyons l’opportunité de créer un leader mondial capable d’offrir à ses clients davantage d’envergure, de profondeur et de cohérence, tout en restant fidèles à la proposition de valeur fondamentale qui a fait le succès des deux entreprises », déclare Sparsh Gupta, CEO & co-fondateur de VWO.

L’entreprise issue du rapprochement sera dirigée par une équipe exécutive fondatrice renforcée, réunissant des dirigeants issus des deux organisations. Sparsh Gupta, cofondateur et CEO de VWO, assumera le rôle de directeur général de l’entité combinée. Ankit Jain prendra les fonctions de directeur produit et technologie. Rémi Aubert, cofondateur et co-CEO d’AB Tasty, deviendra directeur de l’expérience client et de la stratégie, tandis qu’Alix de Sagazan, autre cofondatrice et co-CEO d’AB Tasty, occupera le poste de directrice des revenus. Ces dirigeants témoignent d’une forte conviction et d’un enthousiasme marqué pour ce projet en conservant une participation significative au capital de la société issue du rapprochement, avec des niveaux d’investissement individuel substantiels.

« Notre ambition a toujours été de créer un leader mondial de l’expérimentation et de l’optimisation de l’expérience, capable d’apporter une valeur concrète et mesurable à nos clients. Ces dernières années, en réfléchissant au prochain chapitre d’AB Tasty, il est rapidement apparu que la voie à suivre reposait sur un alignement fort, tant en matière d’ambition, de culture, de produit que de présence géographique. Avec VWO, cet alignement s’est imposé très tôt, autour d’une ambition et de valeurs partagées, de forces complémentaires et d’un engagement commun envers les clients. Ce rapprochement nous permet de poursuivre la même ambition qui nous anime depuis l’origine, mais à une échelle bien plus importante et avec des ressources considérablement renforcées », complète Alix de Sagazan, co-CEO d’AB Tasty.

La transaction est menée par Everstone Capital, société de capital-investissement basée à Singapour et bras de private equity du groupe Everstone, spécialisée dans les prises de participation majoritaires sur le segment mid-market, avec un fort accent sur le secteur technologique. Everstone Capital est actionnaire majoritaire de VWO et investit des capitaux additionnels significatifs afin de demeurer le principal actionnaire institutionnel de l’entité combinée.

« Cet investissement s’inscrit dans la continuité de la stratégie d’Everstone, qui consiste à conjuguer une expertise sectorielle approfondie et une vision multigeographique afin de bâtir un leader de marché, en l’occurrence une plateforme mondiale de référence en optimisation de l’expérience digitale. Ensemble, VWO et AB Tasty disposeront de l’une des offres produits les plus complètes de leur catégorie, ainsi que d’une empreinte géographique équilibrée, avec des positions de leader sur plusieurs marchés majeurs. Everstone accompagnera également l’entreprise en mettant en place un conseil consultatif composé de certains des meilleurs experts et dirigeants du secteur », conclut Sandeep Singh, Managing Director, Everstone Capital.

VWO et AB Tasty communiqueront des informations complémentaires en temps voulu, une fois les conditions habituelles de finalisation remplies et la transaction définitivement conclue.

À propos d’AB Tasty

Fondée en 2014 à Paris par Alix de Sagazan et Rémi Aubert, AB Tasty est une plateforme leader de l’expérimentation et de la personnalisation, utilisée par plus de 1 000 grandes marques dans le monde, dont L’Oréal, Samsonite, USA Today et Ganni. Présente dans 11 bureaux et forte de 300 collaborateurs, l’entreprise aide les marques à concevoir des expériences digitales performantes.

À propos de VWO

Fondée en 2010, VWO est une plateforme unifiée d’optimisation de l’expérience digitale, utilisée par les équipes produit, marketing, growth et engineering pour améliorer les parcours clients et accélérer la performance numérique. Grâce à une suite intégrée d’outils d’expérimentation, d’analytique, de personnalisation et de déploiement de fonctionnalités, VWO permet aux organisations de prendre des décisions fondées sur la donnée à grande échelle. Plébiscitée par plus de 3 000 marques dans les secteurs de l’e-commerce, du SaaS, du voyage et des médias, VWO aide les équipes à générer des améliorations cohérentes et mesurables en matière d’expérience, de conversion et de revenus. Site web : vwo.com