VWO und AB Tasty schließen sich zusammen, um die Zukunft der Optimierung digitaler Erlebnisse neu zu definieren

PARIS, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- VWO und AB Tasty , zwei Pioniere im Bereich der Optimierung, haben eine endgültige Vereinbarung über einen Zusammenschluss getroffen, der den üblichen Abschlussbedingungen unterliegt. Durch diesen Zusammenschluss entsteht eine branchenführende Plattform zur Optimierung digitaler Erlebnisse, die KI-gestützte Experimente, adaptive Personalisierung in Echtzeit, Verhaltensanalysen und Analysen bietet.

Das fusionierte Unternehmen wird eine bedeutende Größe erreichen und einen jährlichen Umsatz von über 100 Millionen USD mit mehr als 4.000 Kunden weltweit erzielen. In den beiden größten Marktregionen – den Vereinigten Staaten und Europa – wird es eine dominierende Marktpräsenz haben, die rund 90 % des Umsatzes ausmacht. Mit 11 Niederlassungen und verteilten Teams in Nordamerika, LATAM, Europa und APAC ermöglicht dieser Zusammenschluss eine globale Reichweite bei lokaler Umsetzung. Ziel ist es, die Kundenpartnerschaften durch Marktkenntnis zu vertiefen und erhebliche Investitionen in eine Full-Stack-Tech-Plattform mit KI-nativen Funktionen zu tätigen.

„VWO wurde aus der Überzeugung heraus gegründet, dass großartige Produkte, starke Fundamentaldaten und langfristiges Denken beständige Unternehmen schaffen. In AB Tasty haben wir ein Team gefunden, das diese Philosophie teilt und uns in Bezug auf Produkt- und Organisationskapazitäten sehr gut ergänzt, während wir gleichzeitig eine starke Übereinstimmung in Bezug auf Kultur, Vision und Mission haben. Gemeinsam sehen wir die Chance, ein weltweit führendes Unternehmen zu schaffen, das den Kunden eine größere Reichweite, Tiefe und Konsistenz bietet und gleichzeitig dem zentralen Wertversprechen verpflichtet bleibt, das beide Unternehmen erfolgreich gemacht hat“, sagte Sparsh Gupta, Mitbegründer und CEO von VWO.

Das fusionierte Unternehmen wird von einem gestärkten Führungsteam geleitet werden, das sich aus Mitgliedern beider Unternehmen zusammensetzt. Sparsh Gupta, Mitbegründer und CEO von VWO, wird als Chief Executive Officer des neuen Unternehmens fungieren. Ankit Jain wird die Position des Chief Product and Technology Officer übernehmen. Rémi Aubert, Mitbegründer und Co-CEO von AB Tasty, wird Chief Customer and Strategy Officer, während Alix de Sagazan, ebenfalls Mitbegründerin und Co-CEO von AB Tasty, Chief Revenue Officer wird. Mit ihren umfangreichen individuellen Beteiligungen an dem fusionierten Unternehmen demonstrieren diese Führungskräfte ihre feste Überzeugung und ihr Engagement.

„Unser Ziel war es schon immer, ein weltweit führendes Unternehmen für experimentelle Anwendungen und Erlebnisoptimierung zu schaffen, das Kunden einen greifbaren, messbaren Mehrwert liefert. Als wir in den letzten Jahren über das nächste Kapitel für AB Tasty nachdachten, wurde schnell klar, dass es dabei um die richtige Ausrichtung geht – über Ambitionen, Kultur, Produkt und Geografie hinweg. Mit VWO war die Ausrichtung von Anfang an klar: gemeinsame Ambitionen, gemeinsame Werte, komplementäre Stärken und ein gemeinsames Engagement für die Kunden. Dieser Zusammenschluss gibt uns die Möglichkeit, denselben Ehrgeiz zu verfolgen, den wir schon immer hatten, aber in einem viel größeren Maßstab und mit erheblich erweiterten Ressourcen“, sagte Alix de Sagazan, Co-CEO von AB Tasty.

Die Transaktion wird von Everstone Capital mit Sitz in Singapur geleitet, dem Geschäftsbereich für privates Beteiligungskapital der Everstone Group, die sich auf kontrollorientierte Beteiligungen im mittleren Marktsegment mit einem starken Fokus auf den Technologiesektor konzentriert. Everstone Capital ist Mehrheitsaktionär von VWO und investiert zusätzliches Kapital, um der größte institutionelle Aktionär des zusammengeschlossenen Unternehmens zu bleiben.

„Diese Investition führt die Strategie von Everstone fort, tiefes Fachwissen mit einer geografisch übergreifenden Perspektive zu kombinieren, um einen Marktführer aufzubauen – in diesem Fall eine globale Best-in-Class-Plattform für die Optimierung digitaler Erfahrungen. Gemeinsam werden VWO und AB Tasty über eines der umfassendsten Produktangebote in der Kategorie und eine ausgewogene geografische Präsenz mit einem führenden Marktanteil in mehreren wichtigen Regionen verfügen. Everstone wird das Unternehmen außerdem durch ein Beratungsgremium unterstützen, dem einige der führenden Branchenexperten und Betreiber angehören“, sagte Sandeep Singh, Managing Director von Everstone Capital.

VWO und AB Tasty werden zu gegebener Zeit weitere Informationen zur Verfügung stellen, sobald die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt sind und die Transaktion abgeschlossen ist.

Über VWO:

VWO wurde 2010 als ganzheitliche Plattform zur Optimierung von Kundenerfahrungen gegründet , die von Produkt-, Marketing-, Growth- und Engineering-Teams genutzt wird, um die Customer Journey zu verbessern und die digitale Performance zu beschleunigen. Mit einer Suite ineinandergreifender Experimentier-, Analyse-, Personalisierungs- und Feature-Delivery-Tools ermöglicht VWO Unternehmen, datengesteuerte Entscheidungen in großem Umfang zu treffen. Mehr als 3.000 Marken wie Forbes, Walt Disney, Amway, Hilton Vacations, TAP Portugal und Cigna in den Bereichen E-Commerce, SaaS, Reisen und Medien unterstützt VWO dabei, konsistente, messbare Verbesserungen in Bezug auf Erfahrung, Konversion und Umsatz zu erzielen. Website: https://vwo.com/

Über AB Tasty:

AB Tasty wurde 2014 in Paris gegründet und ist eine führende Experimentier- und Personalisierungsplattform, die es globalen Marken ermöglicht, digitale Erlebnisse durch A/B-Tests, Feature-Management und KI-gesteuerte Personalisierung zu optimieren. Sie wird von mehr als 1.000 führenden globalen Marken weltweit genutzt, darunter L'Oreal, Samsonite, USA Today und Ganni, sowie in verschiedenen Branchen wie Reisen, Einzelhandel, Banken und Versicherungen. Website: https://abtasty.com/

Über Everstone Capital:

Everstone Capital, der Geschäftsbereich für privates Beteiligungskapital der Everstone Group, ist eine in Singapur ansässige Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 3,5 Mrd. USD und sieben Niederlassungen weltweit. Unser Schwerpunkt liegt auf kontrollorientierten Investitionen in mittelständische Unternehmen in wachstumsstarken Sektoren wie Technologiedienstleistungen, Gesundheitswesen und Pharma, Konsumgüter, Finanzdienstleistungen und Industrieunternehmen. Unser plattformbasierter Ansatz verknüpft operative Expertise mit strategischem Kapital, um nachhaltige Werte zu schaffen und langfristiges Wachstum zu fördern.