VWO y AB Tasty unen fuerzas para redefinir el futuro de la optimización de la experiencia digital

PARÍS, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- VWO y AB Tasty , dos pioneros en el ámbito de la optimización firman un acuerdo definitivo para combinar sus operaciones, sujeto a las condiciones de cierre habituales. Esta combinación creará una plataforma líder en la industria de optimización de la experiencia digital, que ofrecerá experimentación impulsada por inteligencia artificial (IA), personalización adaptativa en tiempo real, perspectivas de comportamiento y analítica.

La entidad combinada alcanzará una escala significativa, superando los 100 millones de dólares en ingresos anuales provenientes de más de 4,000 clientes en todo el mundo. Tendrá una presencia dominante en sus dos principales regiones, Estados Unidos y Europa, que representarán cerca del 90 % de sus ingresos. Con 11 oficinas y equipos distribuidos en Norteamérica, LATAM, Europa y APAC, esta combinación permite un alcance global con ejecución local. El objetivo es forjar alianzas más profundas con los clientes a través de experiencia en los mercados locales y realizar inversiones significativas en una plataforma tecnológica de pila completa, ofreciendo capacidades nativas de IA.

“VWO se fundó sobre la convicción de que los grandes productos, fundamentos sólidos y una visión de largo plazo construyen empresas duraderas. En AB Tasty encontramos un equipo que comparte esta filosofía y nos complementa de forma sólida en capacidades de producto y organización, mientras mantiene una fuerte alineación en cultura, visión y misión. Juntos, vemos la oportunidad de crear un líder global que ofrezca mayor escala, profundidad y consistencia a los clientes, manteniendo el compromiso con la propuesta de valor central que ha hecho exitosas a ambas empresas”, afirmó Sparsh Gupta, cofundador y director ejecutivo de VWO.

La empresa fusionada será liderada por un equipo ejecutivo cofundador fortalecido, integrado por líderes de ambas organizaciones Sparsh Gupta, cofundador y director ejecutivo de VWO, asumirá el cargo de CEO de la entidad combinada. Ankit Jain ocupará la posición de director de producto y tecnología. Rémi Aubert, cofundador y codirector ejecutivo AB Tasty, será director de clientes y estrategia, mientras que Alix de Sagazan, cofundadora y codirectora ejecutiva de AB Tasty, pasará a ser directora de ingresos. Estos líderes demuestran una fuerte convicción y entusiasmo al mantener una participación significativa y una propiedad individual sustancial en la empresa combinada.

“Nuestra ambición siempre ha sido crear un líder global en experimentación y optimización de la experiencia que genere valor tangible y medible para los clientes. En los últimos años, al reflexionar acerca del próximo capítulo de AB Tasty, rápidamente quedó claro que el camino correcto es alineación; en ambición, cultura, producto y geografía. Con VWO, la alineación fue evidente desde el inicio: ambición compartida, valores compartidos, fortalezas complementarias y un compromiso común con los clientes. Esta combinación nos brinda la oportunidad de perseguir la misma ambición de siempre, pero a una escala mucho mayor y con recursos significativamente ampliados”, señaló Alix de Sagazan, codirector ejecutivo de AB Tasty.”, dijo Alix de Sagazan, codirector ejecutivo, AB Tasty.

La transacción está liderada por Everstone Capital, firma de capital privado con sede en Singapur y rama de inversión del Everstone Group, que se centra en inversiones de control en el segmento mid-market, con un fuerte énfasis en el sector tecnológico. E Everstone Capital es accionista mayoritario de VWO e invertirá capital adicional significativo para continuar siendo el mayor accionista institucional de la entidad combinada.

“Esta inversión es una continuación del enfoque de Everstone de combinar una profunda experiencia de dominio con una perspectiva multigeográfica para construir un líder de mercado; en este caso, una plataforma global de optimización de la experiencia digital, líder en su clase. En conjunto, VWO y AB Tasty contarán con una de las ofertas de productos más completas de la categoría y una presencia geográfica bien equilibrada, con una posición de liderazgo en varias regiones importantes. Everstone también apoyará a la empresa con un consejo asesor integrado por destacados expertos y operadores de la industria”, dijo Sandeep Singh, director administrativo de Everstone Capital.

VWO y AB Tasty proporcionarán información adicional en el momento oportuno, una vez que se cumplan las condiciones de cierre habituales y se concluya la transacción.

Acerca de VWO:

Fundada en 2010, VWO es una plataforma unificada de optimización de la experiencia utilizada por equipos de producto, marketing, crecimiento e ingeniería para mejorar los recorridos del cliente y acelerar el desempeño digital. Con un conjunto integrado de herramientas de experimentación, analítica, personalización y entrega de funcionalidades, VWO permite a las organizaciones tomar decisiones basadas en datos a escala. Con la confianza de más de 3,000 marcas como Forbes, Walt Disney, Amway, Hilton Vacations, TAP Portugal, Cigna, en sectores como ecommerce, SaaS, viajes y medios, VWO ayuda a los equipos a ofrecer mejoras consistentes y medibles en experiencia, conversión e ingresos. Sito web: https://vwo.com/

Acerca de AB Tasty:

Fundada en 2014 en París, AB Tasty es una plataforma líder de experimentación y personalización que permite a marcas globales optimizar experiencias digitales mediante pruebas A/B, gestión de funcionalidades y personalización impulsada por IA. Es utilizada por más de 1,000 marcas líderes a nivel mundial, como L’Oréal, Samsonite, USA Today y Ganni, y en diversos sectores, incluyendo viajes, retail, banca y seguros. Sito web: https://abtasty.com/

Acerca de Everstone Capital:

Everstone Capital, la rama de capital privado del Everstone Group, es una firma de inversión con sede en Singapur que administra 3,500 millones de dólares en activos y cuenta con presencia en siete oficinas en todo el mundo. Centrada en inversiones de control en el segmento mid-market en sectores de alto crecimiento, como servicios tecnológicos, salud y farmacéutica, consumo, servicios financieros e industriales. Su enfoque de construcción de plataformas combina experiencia operativa con capital estratégico para desbloquear valor sostenible e impulsar el crecimiento a largo plazo.