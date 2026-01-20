VWO ו-AB Tasty מאחדות כוחות כדי להגדיר מחדש את העתיד של מיטוב חוויית הגלישה הדיגיטלית

פריז, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

VWO ו-AB Tasty, שתי חלוצות בתחום המיטוב, חתמו על הסכם מיזוג סופי, בכפוף לתנאי הסגירה המקובלים. איחוד זה ייצור פלטפורמת מיטוב חוויות דיגיטליות מובילת תעשייה המציעה ניסויים מבוססי בינה מלאכותית, התאמה אישית ברת התאמה בזמן אמת, תובנות התנהגותיות ואנליטיקה.

לישות המשולבת יהיה היקף משמעותי, עם הכנסות שנתיות של יותר מ-100 מיליון דולר עם יותר מ-4,000 לקוחות באופן גלובלי. תהיה לה נוכחות דומיננטית בשני האזורים הגדולים ביותר שלה - ארצות הברית ואירופה, מהן מגיעות כ-90% מהכנסותיה. עם 11 משרדים וצוותים מבוזרים ברחבי אמריקה הצפונית, אמריקה הדרומית, אירופה ואסיה פסיפיק, שילוב זה יאפשר מרחב הגעה גלובלי עם ביצוע מקומי. המטרה היא ליצור שותפויות עמוקות יותר עם לקוחות באמצעות מומחיות שוק ולבצע השקעות משמעותיות בפלטפורמת הטכנולוגיה המלאה, המציעה יכולות בינה מלאכותית מובנות.

"VWO נוסדה מתוך אמונה שמוצרים מעולים, יסודות חזקים וחשיבה ארוכת טווח בונים חברות עמידות. ב-AB Tasty מצאנו צוות שחולק עמנו פילוסופיה זו ומשלים אותנו מאוד ביכולות המוצר והארגון, תוך התאמה חזקה בתרבות, בחזון ובמשימה. יחד, אנו רואים הזדמנות ליצור מובילה עולמית המספקת ללקוחות קנה מידה גדול יותר, עם עומק ועקביות, תוך שמירה על מחויבות להצעת הערך המרכזית שהפכה את שתי החברות להצלחה", אמר ספארש גופטה (Sparsh Gupta), מייסד שותף ומנכ"ל VWO.

העסק הממוזג יונהג על ידי צוות הנהלה מחוזק המורכב ממייסדים משני הארגונים. ספארש גופטה, מייסד שותף ומנכ"ל VWO, ישמש כמנכ"ל הישות הממוזגת. אנקיט ג'יין ייכנס לתפקיד מנהל מוצר וטכנולוגיה ראשי. רמי אובר, מייסד שותף ומנכ"ל שותף של AB Tasty, יהפוך למנהל לקוחות ואסטרטגיה ראשי, בעוד שאליקס דה סגאזאן, המייסד השותף והמנכ"ל הנוסף של AB Tasty, יהפוך למנהל הכנסות ראשי. מנהיגים אלה מפגינים אמונה חזקה והתלהבות בכך שהם ממשיכים להשקיע באופן משמעותי בבעלות אישית משמעותית בחברה הממוזגת.

"השאיפה שלנו תמיד הייתה ליצור מובילה עולמית בתחום הניסויים ומיטוב החוויה, שתספק ערך מוחשי ומדיד ללקוחות. במהלך השנים האחרונות, כשהרהרנו בפרק הבא עבור AB Tasty, התברר במהרה שהדרך הנכונה היא התאמה - בין שאיפות, תרבות, מוצר וגיאוגרפיה. עם VWO, ההתאמה הייתה ברורה כבר בשלב המוקדם: שאיפה משותפת, ערכים משותפים, עוצמות משלימות ומחויבות משותפת ללקוחות. השילוב מספק לנו את ההזדמנות לרדוף אחר אותה שאיפה שתמיד הייתה לנו, אך בקנה מידה גדול בהרבה ובמשאבים מורחבים באופן משמעותי", אמר אליקס דה סגאזאן (Alix de Sagazan), מנכ"ל משותף של AB Tasty.

העסקה מובלת על ידי חברת Everstone Capital, שבסיסה בסינגפור, זרוע ההשקעות הפרטיות של קבוצת Everstone, המתמקדת בהשקעות שליטה בשוק הביניים עם דגש חזק על מגזר הטכנולוגיה. Everstone Capital היא בעלת המניות העיקרית ב-VWO ומשקיעה הון נוסף משמעותי כדי להישאר בעלת המניות המוסדית הגדולה ביותר בישות הממוזגת.

"בהשקעה הזו היא המשך של ספר הפעולות של Everstone לשילוב מומחיות מעמיקה בתחומים עם נקודת מבט חוצת גיאוגרפיה כדי לבנות מובילת שוק, במקרה זה פלטפורמת מיטוב חוויות דיגיטליות גלובלית שהיא הטובה מסוגה. יחד, ל-VWO ול-AB Tasty יהיה היצע פתרונות מהמקיפים ביותר בקטגוריה, עם פריסה גיאוגרפית מאוזנת היטב ונתח שוק מוביל בכמה וכמה אזורים עיקריים. בנוסף, Everstone תתמוך בחברה עם מועצה מייעצת הכוללת כמה מהמומחים והמפעילים המובילים בתעשייה", אמר סאנדיפ סינג (Sandeep Singh), מנכ"ל Everstone Capital.

VWO ו-AB Tasty יספקו מידע נוסף במועד המתאים לאחר עמידה בתנאי הסגירה המקובלים והשלמת העסקה.

אודות VWO:

VWO, שנוסדה בשנת 2010, היא פלטפורמה אופטימיזציה מאוחדת של חוויית מוצר, בה משתמשים צוותי מוצר, שיווק, צמיחה והנדסה כדי לשפר את מסעות הלקוח ולהאיץ את הביצועים הדיגיטליים. בעזרת חבילה מחוברת של כלי ניסוי, ניתוח, התאמה אישית ואספקת תכונות, VWO מאפשרת לארגונים לקבל החלטות מבוססות נתונים בקנה מידה גדול. VWO, המהווה אמון של יותר מ-3,000 מותגים כמו פורבס, וולט דיסני, Amway, Hilton Vacations, TAP Portugal ו- Cigna בתחומי המסחר האלקטרוני, SaaS, נסיעות ומדיה, מסייעת לצוותים לספק שיפורים עקביים ומדידים בחוויה, בהמרות ובהכנסות. למידע נוסף בקרו באתר האינטרנט: https://vwo.com/

אודות AB Tasty:

AB Tasty, שהוקמה בשנת 2014 בפריז, היא פלטפורמה מובילה לניסויים והתאמה אישית מובילה המאפשרת למותגים גלובליים לייעל חוויות דיגיטליות באמצעות בדיקות A/B, ניהול תכונות והתאמה אישית מונחית בינה מלאכותית. היא משמשת יותר מ-1000 מותגים מובילים ברחבי העולם, כולל לוריאל, סמסונייט, USA Today ו- Ganni, וכן במגוון תעשיות, כולל נסיעות, קמעונאות, בנקאות וביטוח. למידע נוסף בקרו באתר האינטרנט: https://abtasty.com/

אודות Everstone Capital:

Everstone Capital, זרוע ההשקעות הפרטיות של קבוצת Everstone, היא חברת השקעות שבסיסה בסינגפור, עם נכסים מנוהלים בשווי 3.5 מיליארד דולר ונוכחות בשבעה סניפים גלובליים. אנו מתמקדים בהשקעות בשוק הביניים, מוכוונות שליטה, במגזרים בעלי צמיחה גבוהה, כולל שירותי טכנולוגיה, שירותי בריאות ותרופות, צרכנות, שירותים פיננסיים ותעשייה. גישת בניית הפלטפורמה שלנו משלבת מומחיות תפעולית עם הון אסטרטגי כדי לשחרר ערך בר-קיימא ולהניע צמיחה ארוכת טווח.

עם צוות של כ-100 אנשי מקצוע מנוסים, אנו מביאים ידע מעמיק בתחום, תובנות מקומיות ויתרון ביצועי בשטח לכל שותפות. מודל הבעלות הפעילה והביצוע המעמיק שלנו מאפשרים לנו להגדיל עסקים, להאיץ טרנספורמציה ולספק באופן עקבי תשואות חזקות מותאמות סיכון למשקיעים שלנו. למידע נוסף בקרו באתר האינטרנט: https://everstonecapital.com/



למידע נוסף - מדיה, אנא כתבו ל-paresh.mandhyan@vwo.com עבור Wingify ו-AB Tasty ו-corpcomm@everstonegroup.com עבור Everstone Capital.