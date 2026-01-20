VWO e AB Tasty uniscono le forze per ridefinire il futuro dell’ottimizzazione dell’esperienza digitale

PARIGI, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- VWO e AB Tasty , due pionieri nel settore dell’ottimizzazione, hanno stipulato un accordo definitivo per la fusione; accordo soggetto alle consuete condizioni di chiusura. L’obiettivo della fusione è di creare una piattaforma per l’ottimizzazione dell’esperienza digitale leader del settore, la quale offrirà sperimentazione basata sull’IA, personalizzazione adattiva in tempo reale, analisi e insight comportamentali.

Il nuovo organismo avrà dimensioni significative, superando i 100 milioni di dollari di fatturato annuo con oltre 4.000 clienti in tutto il mondo. Avrà una presenza dominante nelle sue due aree principali, Stati Uniti ed Europa, che rappresentano circa il 90% del suo fatturato. Con 11 uffici e team distribuiti in Nord America, America Latina, Europa e Asia-Pacifico, la fusione potrà garantire una portata globale a livello locale. L’obiettivo è quello di creare partnership più profonde con i clienti attraverso competenze specifiche sul mercato e di effettuare investimenti significativi in una piattaforma tecnologica completa che possa offrire funzionalità di IA nativa.

“VWO si fonda sulla convinzione che ottimi prodotti, solide basi e una visione a lungo termine pongano le fondamenta per delle aziende durature. In AB Tasty abbiamo trovato un team che condivide questa filosofia e che ci completa in termini di capacità organizzative e di prodotti, e con cui siamo allineati in termini di cultura, visione e missione. Insieme, abbiamo l’opportunità di creare un leader globale che offra ai clienti maggiore scalabilità, profondità e coerenza, rimanendo fedeli alla proposta di valore principale che ha portato al successo di entrambe le aziende”, ha affermato Sparsh Gupta, co-fondatore e CEO di VWO.

L’attività sarà guidata da un team esecutivo potenziato di co-fondatori, composto da membri di entrambe le organizzazioni. Sparsh Gupta, co-fondatore e CEO di VWO, ricoprirà il ruolo di amministratore delegato del nuovo organismo. Ankit Jain assumerà il ruolo di Chief Product and Technology Officer. Rémi Aubert, co-fondatore e co-CEO di AB Tasty, diventerà Chief Customer and Strategy Officer, mentre Alix de Sagazan, altra co-fondatrice e co-CEO di AB Tasty, diventerà Chief Revenue Officer. Questi leader sono mossi da solide convinzioni e da un forte entusiasmo nel continuare a investire in modo significativo nella nuova società, con quote individuali sostanziali.

“La nostra ambizione è sempre stata quella di creare un leader globale nella sperimentazione e nell’ottimizzazione dell’esperienza, così da poter offrire ai clienti un valore tangibile e misurabile. Negli ultimi anni, in merito al futuro di AB Tasty, è sempre parso chiaro che la strada giusta fosse quella dell’allineamento tra ambizione, cultura, prodotti e aree geografiche. Con VWO, questo è stato evidente fin dall’inizio: ambizione e valori condivisi, punti di forza complementari e un impegno comune nei confronti dei clienti. La fusione ci dà l’opportunità di perseguire la stessa ambizione di sempre, ma su una scala molto più ampia e con risorse notevolmente ampliate”, ha affermato Alix de Sagazan, Co-CEO di AB Tasty.

L’operazione è guidata da Everstone Capital, la divisione di capitale privato di Everstone Group, che ha sede a Singapore ed è incentrata su investimenti di controllo nel segmento di mercato medio, con particolare attenzione al settore tecnologico. Everstone Capital è azionista di maggioranza di VWO e sta investendo ingente capitale ulteriore per rimanere il maggiore azionista istituzionale della nuova società.

“Questo investimento è la continuazione della strategia di Everstone, la quale consiste nel combinare una profonda competenza nel settore con una prospettiva intergeografica per creare un leader di mercato. In questo caso, l’obiettivo è una piattaforma globale di ottimizzazione dell’esperienza digitale leader nel settore. Insieme, VWO e AB Tasty avranno una delle offerte di prodotti più complete della categoria e una presenza geografica perfettamente distribuita, con una quota di mercato leader in molte importanti aree geografiche. Everstone supporterà inoltre l’azienda con un comitato consultivo composto da alcuni dei principali esperti e operatori del settore”, ha affermato Sandeep Singh, Amministratore delegato di Everstone Capital.

Ulteriori informazioni saranno fornite da VWO e AB Tasty al momento opportuno, una volta soddisfatte le consuete condizioni di chiusura e conclusa la transazione.

Informazioni su VWO:

Fondata nel 2010, VWO è una piattaforma unificata per l’ottimizzazione dell’esperienza che i team addetti a prodotti, marketing, crescita e ingegneria utilizzano per migliorare i percorsi dei clienti e accelerare le prestazioni digitali. Grazie a una suite connessa di strumenti di sperimentazione, analisi, personalizzazione e distribuzione di funzionalità, VWO consente alle organizzazioni di prendere decisioni basate sui dati su larga scala. Scelta da oltre 3.000 marchi come Forbes, Walt Disney, Amway, Hilton Vacations, TAP Portugal, Cigna nei settori dell’e-commerce, SaaS, viaggi e media, VWO aiuta i team a realizzare miglioramenti costanti e misurabili in termini di esperienza, conversione e fatturato. Sito web: https://vwo.com/

Informazioni su AB Tasty:

Fondata nel 2014 a Parigi, AB Tasty è una piattaforma leader nella sperimentazione e personalizzazione che consente ai marchi globali di ottimizzare le esperienze digitali attraverso test A/B, gestione delle funzionalità e personalizzazione basata sull’IA. È utilizzata da oltre 1000 marchi leader a livello mondiale, tra cui L’Oreal, Samsonite, USA Today e Ganni, e in numerosi settori, tra cui viaggi, vendita al dettaglio, banche e assicurazioni. Sito web: https://abtasty.com/

Informazioni su Everstone Capital:

Everstone Capital, la divisione di capitale privato di Everstone Group, è una società di investimento con sede a Singapore, con 3,5 miliardi di dollari di asset in gestione e sette sedi in tutto il mondo. Ci concentriamo su investimenti di fascia media orientati al controllo in settori ad alta crescita, tra cui servizi tecnologici, sanità e farmaceutica, beni di consumo, servizi finanziari e industria. Il nostro approccio alla creazione di piattaforme combina competenze operative e capitale strategico per offrire un valore sostenibile e stimolare una crescita a lungo termine.