VWOとABテイスティが提携し、デジタル体験最適化の未来を再定義

パリ発, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 最適化分野の2社のパイオニアである VWO と ABテイスティ (AB Tasty) は、慣例的なクロージング条件を条件として、合併に関する最終契約を締結した。 この統合により、AI主導の実験、リアルタイム適応型パーソナライゼーション、行動インサイト、アナリティクスを提供する、業界をリードするデジタル体験最適化プラットフォームが誕生する。

統合後は、世界4,000社以上の顧客から年間1億ドル (約158億円) を超える収入を得る大規模な企業になる。 二大地域である米国と欧州で支配的な存在となり、これらの地域は同社の収入の約90%を占める見込みである。 北米、ラテンアメリカ、欧州、アジア太平洋地域に11のオフィスと分散型チームを擁し、グローバルな展開と各地域に合わせた実行を両立させる。 その目標は、現地市場における専門知識を通じて顧客とのパートナーシップを深化させるとともに、AIネイティブ能力を提供するフルスタック技術プラットフォームへ大規模な投資を行うことである。

「VWOは、優れた商品、強健な基盤、長期的な思考が持続可能な企業を築く、という信念のもとで設立されました。 ABテイスティのチームは、この理念を共有し、商品・組織能力において当社を強力に補完すると同時に、文化、ビジョン、ミッションにおいて強い整合性を示しています。 両社は共に、両社の成功を支えてきた中核的価値提案を堅持しつつ、お客さまにより大きな規模、深み、一貫性をお届けするグローバルリーダーを共に創出していく機会を見出しています。」と、VWOの共同創業者兼CEOであるスパルシュ・グプタ (Sparsh Gupta) は述べている。

統合後の事業は、両組織から選出された、強化された共同創業者経営陣が率いることになる。 VWOの共同創業者兼CEOであるスパルシュ・グプタが、統合後の企業の最高経営責任者を務める。 アンキット・ジェイン (Ankit Jain) は最高商品・技術責任者に就任する。 ABテイスティの共同創業者兼共同CEOであるレミ・オーベール (Rémi Aubert) は最高顧客・戦略責任者に、もう一人の共同創業者兼共同CEOであるアリックス・ド・サガザン (Alix de Sagazan) は最高収入責任者にそれぞれ就任する。 これらのリーダーたちは、合併した会社に個人として大きな所有権を持ち、大規模な投資を続けることで、強い信念と、将来を楽しみにしていることを実証している。

「私たちの野心は常に、お客さまに具体的かつ測定可能な価値をお届けする、実験と体験最適化のグローバルリーダーを創出することです。 ここ数年、ABテイスティの次なる章について検討する中で、正しい道筋では野心、文化、商品、地理面での整合性が重要であることが、間もなく明らかになりました。 VWOでは、共通の野心、価値観の共有、強みの相互補完、そしてお客さまへの共通のコミットメントがあるため、その整合性が早期から明確になりました。 この統合により、当社ではこれまでと変わらぬ野心を、はるかに大きな規模と大幅に拡充されたリソースで追求する機会を得られます。」と、ABテイスティの共同CEOであるアリックス・ド・サガザンは述べている。

本取引は、シンガポールに本拠を置くエバーストーン・キャピタル (Everstone Capital) が主導する。同社はエバーストーン・グループ (Everstone Group) のプライベートエクイティ部門であり、中堅市場における支配的投資に注力し、特にテクノロジー分野に重点を置いている。 エバーストーン・キャピタルはVWOの筆頭株主であり、統合後の新会社でも最大の機関投資家としての地位を維持するため、多額の追加資本を投入する。

「今回の投資は、当該分野についての深い専門知識と地域横断的な視点を組み合わせ、市場のリーダーを構築するというエバーストーンの戦略を継続するものです。今回は、グローバルなベストインクラスのデジタル体験最適化プラットフォームの構築が目的です。 VWOとABテイスティは、共にこの分野で最も包括的な商品群の一つと、複数の主要地域でトップシェアを誇る、バランスの取れた地理的展開を実現します。 エバーストーンはまた、業界をリードする専門家や事業者からなる諮問委員会を通じて同社を支援していきます。」と、エバーストーン・キャピタルのマネージングディレクターであるサンディープ・シング (Sandeep Singh) は述べている。

VWOとABテイスティは、慣例的なクロージング条件が満たされ、取引が完了し次第、適切な時期にさらなる情報を提供する。

VWOについて：

2010年に設立されたVWOは、商品開発、マーケティング、成長、エンジニアリングの各チームが、カスタマージャーニーを向上させ、デジタルパフォーマンスを加速させるために活用する、統合型体験最適化プラットフォームである。 VWOは、実験、アナリティクス、パーソナライゼーション、機能配信ツールを連携させたスイートにより、組織が大規模なデータ駆動型意思決定を実現できるようにしている。 フォーブス (Forbes)、ウォルト・ディズニー (Walt Disney)、アムウェイ (Amway)、ヒルトン・バケーションズ (Hilton Vacations)、TAPポルトガル (TAP Portugal)、シグナ (Cigna) など、eコマース、SaaS、トラベル、メディア分野の3,000以上のブランドから信頼されているVWOは、チームが体験、コンバージョン、収入において一貫した測定可能な改善を実現できるよう支援する。 ウェブサイト： https://vwo.com/

ABテイスティについて：

2014年にパリで設立されたABテイスティは、A/Bテスト、機能管理、AI駆動型パーソナライゼーションを通じてデジタル体験を最適化する、世界をリードする実験・パーソナライゼーションプラットフォームである。 ロレアル (L’Oreal)、サムソナイト (Samsonite)、USAトゥデイ (USA Today)、ガニー (Ganni) をはじめとした、トラベル、小売、銀行、保険など様々な業界の1,000以上の主要グローバルブランドが利用している。 ウェブサイト： https://abtasty.com/

エバーストーン・キャピタルについて：

エバーストーン・グループ傘下のプライベートエクイティ部門であるエバーストーン・キャピタルは、シンガポールに本社を置く投資会社であり、運用資産は35億ドル (約5,535億円) にのぼり、世界7カ所のオフィスを構えている。 同社は、テクノロジーサービス、ヘルスケア・製薬、消費者、金融サービス、工業など、高成長分野における、支配権確保志向の中堅企業への投資に注力している。 同社のプラットフォーム構築アプローチは、経営ノウハウと戦略的資本を組み合わせ、持続可能な価値を創出し、長期的な成長を推進している。